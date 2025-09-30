Intégration du bureau à distance Splashtop avec Freshservice - Chroniques IT

Le directeur technique et cofondateur de Splashtop, Phil Sheu, a été présenté dans IT Chronicles pour discuter de la nouvelle intégration de l'accès et du contrôle à distance de Splashtop avec Freshservice. L'intégration donne aux utilisateurs de Freshservice la possibilité de lancer une session d'accès à distance à l'ordinateur de leur client à partir d'un ticket Freshservice.
La discussion a eu lieu lors de Refresh 19, l'exposition et la conférence annuelles de Freshwork, où Splashtop est également sponsor. Splashtop a annoncé la nouvelle intégration avec Freshservice lors de l'événement.
À propos de l'intégration de Freshservice de Splashtop
Grâce à cette intégration, vous pouvez vous connecter à distance à l’ordinateur de votre client à partir d’un ticket Freshservice en utilisant le service Splashtop Remote Support. Une fois connecté, vous pourrez voir et contrôler leur ordinateur en temps réel.
Vous pourrez utiliser les fonctions d’accès à distance aux ordinateurs Windows et Mac présentes dans Splashtop Remote Support (y compris le transfert de fichiers, le chat, le redémarrage à distance, le partage du bureau du technicien, et plus encore). Toutes les sessions à distance sont entièrement chiffrées. Une fois la connexion fermée, les informations de la session sont automatiquement enregistrées dans le ticket Freshservice.
Vous pouvez commencer par un essai gratuit de Splashtop Remote Support. Ensuite, téléchargez le plugin Splashtop gratuit sur la marketplace Freshworks (bientôt disponible) et vous serez prêt ! Obtenez plus d’informations sur la mise en place de l’intégration de Splashtop avec Freshservice, ou commencez votre essai dès maintenant. Après la période d’essai, l’intégration de Freshworks fonctionne avec l’édition Splashtop Remote Support.
Autres solutions d'accès à distance de Splashtop
Splashtop propose des solutions d’accès et d’assistance à distance au meilleur prix. Pour les professionnels qui ont besoin d’un outil pour travailler à distance depuis n’importe quel appareil, ne cherchez pas plus loin que Splashtop Remote Access. Les services informatiques et les MSP qui souhaitent bénéficier d’un accès à distance sans surveillance et à tout moment aux ordinateurs qu’ils gèrent pour fournir une assistance trouveront tout ce dont ils ont besoin dans SRS Premium.
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