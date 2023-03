Intégration du bureau à distance Splashtop avec Freshservice - Chroniques IT

Le directeur technique et cofondateur de Splashtop, Phil Sheu, a été présenté dans IT Chronicles pour discuter de la nouvelle intégration de l'accès et du contrôle à distance de Splashtop avec Freshservice. L'intégration donne aux utilisateurs de Freshservice la possibilité de lancer une session d'accès à distance à l'ordinateur de leur client à partir d'un ticket Freshservice.

La discussion a eu lieu lors de Refresh 19, l'exposition et la conférence annuelles de Freshwork, où Splashtop est également sponsor. Splashtop a annoncé la nouvelle intégration avec Freshservice lors de l'événement.

Using Remote control to support your Customers

À propos de l'intégration de Freshservice de Splashtop

Grâce à l'intégration, vous pouvez vous connecter à distance à l'ordinateur de votre client à partir d'un ticket Freshservice en utilisant le service Splashtop SOS. Une fois connecté, vous pourrez voir et contrôler leur ordinateur en temps réel.

Vous pourrez utiliser les fonctions d'accès à distance aux ordinateurs Windows et Mac qui se trouvent dans Splashtop SOS (y compris le transfert de fichiers, le chat, le redémarrage à distance, le partage du bureau de technicien, et plus). Toutes les sessions à distance sont entièrement cryptées. Une fois la connexion fermée, les informations relatives à la session sont automatiquement enregistrées dans le ticket Freshservice.

Vous pouvez commencer avec un essai gratuit de Splashtop SOS. Ensuite, téléchargez le Splashtop plugin depuis le Freshworks Marketplace (bientôt disponible) et vous serez prêt ! Apprenez plus à propos de la mise en place de l'intégration de Splashtop avec Freshservice, ou commencez votre essai SOS dès maintenant. Après la période d'essai, l'intégration Freshworks fonctionne avec l'édition illimitée de Splashtop SOS.

Autres solutions d'accès à distance de Splashtop

Splashtop propose des solutions d'accès et d'assistance à distance au meilleur prix. Pour les professionnels qui ont besoin d'un outil pour travailler à distance depuis n'importe quel appareil, ne cherchez pas plus loin que Splashtop Business Access. Les ITs et MSPs qui souhaitent bénéficier d'un accès à distance sans surveillance et à tout moment aux ordinateurs qu'ils gèrent pour fournir une assistance trouveront tout ce dont ils ont besoin dans Splashtop Remote Support.

