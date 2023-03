Accès à distance aux laboratoires informatiques de l'école pour les élèves de la maternelle au lycée

Voici pourquoi les écoles de la maternelle à la terminale devraient permettre aux élèves d'accéder à distance aux laboratoires informatiques depuis leurs propres appareils. Améliorez vos possibilités d'apprentissage à distance avec Splashtop.

De nombreuses écoles ont été contraintes d'adopter l'enseignement à distance et des horaires hybrides en réponse à la pandémie COVID-19. Les élèves qui apprennent à la maison doivent utiliser leurs appareils personnels ou des appareils fournis par l'école (comme les Chromebooks) pour effectuer leurs travaux scolaires.

Si de nombreuses solutions peuvent aider les étudiants et les enseignants à rester connectés dans les environnements d'apprentissage à distance, il arrive que l'accès aux laboratoires informatiques de l'école ne puisse être remplacé.

Les laboratoires informatiques des écoles fournissent aux élèves des ordinateurs puissants qui exécutent des applications logicielles spécialisées. Souvent, les étudiants ne disposent pas de ces ressources à la maison, car les licences de logiciels peuvent être coûteuses et les ordinateurs portables et autres appareils personnels des étudiants ne sont pas assez puissants pour exécuter certaines applications.

Cela est particulièrement important pour les cours d'enseignement technique professionnel (CTE) qui enseignent aux étudiants comment utiliser des logiciels pour le montage vidéo, la production audio, la conception graphique, la modélisation 3D, etc. La plupart des étudiants n'ont pas les ordinateurs ou les logiciels nécessaires pour poursuivre leur formation CTE depuis leur domicile.

Comment les districts scolaires et les écoles peuvent-ils surmonter ce défi ?

Donner aux élèves un accès à distance aux laboratoires informatiques des écoles

Avec Splashtop pour les labos informatiques à distance, les écoles de la maternelle à la terminale peuvent permettre aux élèves d'accéder à distance aux laboratoires informatiques de l'école depuis n'importe quel autre ordinateur, tablette ou appareil mobile. Les élèves peuvent utiliser leurs appareils personnels ou des appareils fournis par l'école pour se connecter à distance aux ordinateurs des laboratoires informatiques.

Une fois dans une session de bureau à distance, l'élève pourra voir l'écran de l'ordinateur de l'école sur son propre appareil en temps réel. Il pourra prendre le contrôle, ouvrir n'importe quel fichier et exécuter n'importe quelle application comme s'il était assis devant l'ordinateur du laboratoire.

Les étudiants pourront accéder et contrôler n'importe quel ordinateur Windows ou Mac à partir de leurs propres appareils Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Ils pourront utiliser des applications comme Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, toute application Microsoft Office comme Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD et bien d'autres encore !

"Nous ne pouvions pas fournir à tous les étudiants leur propre ordinateur de bureau Mac haute puissance, nous voulions donc leur offrir une solution leur permettant de se connecter à distance. Nous voulions tirer parti de notre infrastructure existante... Nous sommes maintenant prêts, que les étudiants viennent ou non". – Mats Holm, district scolaire intermédiaire de Lenawee

Splashtop est facile à utiliser pour les étudiants et facile à déployer et à gérer pour l'informatique. Les équipes informatiques des écoles pourront gérer et regrouper leurs utilisateurs et leurs ordinateurs à partir d'un conseil d'administration centralisé.

De plus, la nouvelle fonction d'accès à distance aux horaires de Splashtop donne aux administrateurs informatiques la possibilité de gérer un horaire qui permet à des individus ou à des groupes d'élèves d'accéder aux ordinateurs de l'école à des moments prédéterminés.

Splashtop est également compatible avec les exigences de FERPA ! Voir la fiche d'information Splashtop FERPA.

