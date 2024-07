Accès à distance transparent pour les laboratoires numériques - Santé, pharmacie et biotechnologie

Adrienne Hisoler est responsable des communications chez Splashtop, où elle met à profit sa vaste expérience dans les domaines du SaaS, de la FinTech, de l’informatique et de l’automatisation industrielle pour parler de la dynamique évolutive du lieu de travail moderne. Adrienne explore des sujets allant de l’avenir du travail aux tendances des technologies de l’information et aux défis émergents en matière de cybersécurité. En tant qu’employée à distance dévouée, elle utilise quotidiennement le logiciel d’accès à distance de Splashtop pour rester connectée et productive. En dehors du travail, Adrienne aime faire des randonnées avec sa famille et expérimenter de nouvelles recettes.