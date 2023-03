Pourquoi l'accès à distance devrait faire partie de votre plan de continuité des activités

La mise en place d'un outil d'accès à distance pour la continuité des activités permet à votre équipe de rester productive quand les bureaux sont fermés

"Planifier une stratégie pour la continuité des activités (BCP) nécessite de créer un système de prévention et de récupération des biens de l'entreprisses en cas de menaces potentielles. Le BCP garantit que le personnel et les biens sont protégés et capables de fonctionner rapidement en cas de catastrophe". - Investopedia

L'absence d'un plan de continuité des activités dans le cadre de votre plan de gestion de crise après sinistre peut avoir de graves conséquences. Compte tenu du nombre de menaces auxquelles une entreprise peut être confrontée aujourd'hui, il est surprenant que la majorité des entreprises n'ont pas de plan de continuité d'activité.

La pandémie du COVID-19 a obligé des milliers de sociétés à demander à leurs employés de travailler à domicile. La vitesse à laquelle la situation s'est aggravée a pris de nombreuses sociétés au dépourvu, qui ont du en urgence trouver un moyen d'aider leurs employés à travailler efficacement depuis leur domicile.

Cette situation a montré combien il est important de disposer des bons outils pour permettre aux employés de reprendre là où ils se sont arrêtés et de continuer à travailler sans interruption depuis leur domicile dans des délais très courts.

Les plans de continuité des activités doivent inclure une solution permettant aux employés de travailler à distance. C'est pourquoi le logiciel d'accès à distance devrait faire partie du plan de chaque entreprise pour assurer la continuité des opérations.

Continuité des activités grâce à l'accès à distance

L'accès à distance permet aux utilisateurs d'accéder à leur ordinateur à partir d'un autre appareil. Lorsque vous êtes connecté dans une session à distance, vous pouvez contrôler votre ordinateur distant en temps réel et l'utiliser comme si vous étiez assis devant lui. Vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier et utiliser n'importe quelle application, comme si vous étiez encore dans votre bureau.

Cet accès à distance permet aux employés d'accéder à leurs ordinateurs de travail même s'ils sont soudainement incapables de les utiliser physiquement en personne. Cela signifie que même si toute votre équipe doit travailler à domicile, elle peut toujours avoir accès à tout ce dont elle a besoin pour le faire.

En disposant d'un accès à distance, vos activités commerciales peuvent se poursuivre sans interruption dans des situations comme celle que nous connaissons actuellement avec COVID-19.

Obtenir le meilleur logiciel d'accès à distance

Splashtop fournit les outils d'accès à distance les plus fiables et les plus sûrs pour les professionnels et les grandes équipes. Avec Splashtop, les utilisateurs peuvent toujours rester connectés à leur ordinateur professionnel depuis leur domicile ou même en déplacement, car Splashtop prend également en charge l'accès à distance depuis des tablettes et des appareils mobiles.

Splashtop offre aux équipes jusqu’à 50% de réduction pour soutenir les initiatives de travail à domicile. Vous pouvez rapidement et facilement vous installer dès maintenant avec un essai gratuit. En savoir plus sur le travail à domicile avec Splashtop, ou commencez votre essai gratuit maintenant.

Essai gratuit