Le Patch Tuesday de Microsoft de septembre 2025 apporte des correctifs pour 81 vulnérabilités dans Windows, Office, SQL Server et d'autres produits. La mise à jour corrige deux failles zero-day publiquement divulguées : une dans Windows SMB (CVE-2025-55234) qui pourrait permettre des attaques par relais, et une autre dans Newtonsoft.Json (CVE-2024-21907) utilisée par SQL Server qui peut causer un déni de service.
Neuf problèmes sont classés critiques, y compris cinq bugs d'exécution de code à distance. Les organisations devraient prioriser le déploiement des mises à jour cumulatives de Windows 10/11, appliquer le correctif SQL Server et revoir les paramètres de durcissement SMB pour réduire l'exposition.
Décomposition des correctifs Microsoft
La sortie de Patch Tuesday de ce mois corrige 81 vulnérabilités dans les produits Microsoft. La répartition par catégorie est la suivante :
41 Élévation de privilège
2 contournements de fonctionnalités de sécurité
22 Exécution de code à distance
16 Divulgation d'informations
3 Déni de service
1 Usurpation
Vulnérabilités Zero-Day
CVE-2025-55234: élévation de privilèges Windows SMB. Cette faille pourrait être exploitée dans des attaques par relais. Microsoft recommande d'activer la signature SMB et la protection étendue pour l'authentification (EPA), avec de nouvelles fonctionnalités d'audit disponibles pour détecter les problèmes de compatibilité avant l'application.
CVE-2024-21907: Denial of Service de Newtonsoft.Json, intégré avec SQL Server. Cette vulnérabilité pourrait permettre à un attaquant de déclencher une condition de DoS.
Vulnérabilités critiques (9 au total)
5 problèmes d'exécution de code à distance dans Windows Graphics, Hyper-V et Microsoft Office.
3 failles d'élévation de privilèges, y compris le contournement de l'authentification NTLM (CVE-2025-54918).
1 problème de divulgation d'informations dans le composant d'imagerie Windows (CVE-2025-53799).
Produits affectés
Windows 10 et Windows 11 (mises à jour cumulatives KB5065426, KB5065431, KB5065429)
Microsoft Office et applications Office (Excel, Word, Visio, PowerPoint)
Microsoft Graphics Components et Hyper-V
SQL Server (via mise à jour Newtonsoft.Json)
Services Azure, HPC Pack, et Microsoft AutoUpdate
Ces correctifs couvrent un large éventail de composants largement déployés dans les environnements d'entreprise, rendant le déploiement rapide crucial.
Mises à jour notables de tiers
Ce mois-ci inclut également des mises à jour affectant les composants tiers :
Newtonsoft.Json (inclus avec SQL Server) : Une faille de déni de service (CVE-2024-21907) a été corrigée. Les déploiements SQL Server incluant Newtonsoft.Json devraient être mis à jour rapidement pour prévenir toute exploitation.
Microsoft AutoUpdate (MAU) : Les correctifs pour l'escalade de privilèges (CVE-2025-55317) réduisent le risque d'attaques locales sur les terminaux Mac.
Azure Arc et Agent de Machine Connectée : Les mises à jour traitent des vulnérabilités d'escalade de privilèges (CVE-2025-55316 et CVE-2025-49692) qui pourraient affecter les environnements cloud hybrides.
Ces correctifs soulignent l'importance de surveiller non seulement les mises à jour de base de Windows et Office, mais aussi les composants de l'écosystème comme les bibliothèques de développement et les agents cloud qui peuvent être intégrés dans les environnements d'entreprise.
Guide de priorisation
Étant donné la gamme de vulnérabilités corrigées ce mois-ci, les équipes TI devraient se concentrer sur les actions suivantes :
1. Traitez immédiatement les Zero-Days
CVE-2025-55234 (Windows SMB Élévation de privilège) : Activez la signature SMB et EPA, et utilisez les nouvelles capacités d'audit pour valider avant l'application.
CVE-2024-21907 (Newtonsoft.Json DoS) : Mettez à jour les instances SQL Server incluant Newtonsoft.Json pour atténuer les risques de déni de service.
2. Déployez les mises à jour cumulatives Windows
Déployer KB5065426 et KB5065431 pour Windows 11 (24H2 et 23H2)
Déployez KB5065429 pour Windows 10
Celles-ci incluent des correctifs pour des vulnérabilités critiques de Graphics et Hyper-V permettant l'exécution de code à distance (par exemple, CVE-2025-55226, CVE-2025-55228, CVE-2025-55236, CVE-2025-55224).
3. Atténuer les exploits critiques d'Office
CVE-2025-54910 (Office RCE) et les failles Excel/Visio associées devraient être prioritaires dans les organisations avec une utilisation intensive d'Office.
4. Surveillez les problèmes d'élévation de privilèges à haut risque
CVE-2025-54918 (authentification NTLM incorrecte) et CVE-2025-53800 (escalade de privilèges graphiques) pourraient fournir aux attaquants un accès au niveau du domaine si enchaînés avec d'autres exploits.
5. Examiner le catalogue CISA KEV
Alors que la CISA met à jour son catalogue des vulnérabilités exploitées connues (KEV), les administrateurs TI devraient vérifier pour s'assurer que les CVE activement exploitées de cette version sont prioritaires pour une correction immédiate.
