La gestion des correctifs est essentielle pour maintenir la sécurité et la stabilité du système. Elle permet de garder les systèmes, les applications et les endpoints à jour, en leur assurant les dernières mises à jour de sécurité et de fonctionnalités. Pourtant, de petites erreurs de gestion des correctifs peuvent avoir de grandes conséquences.
Les erreurs lors des correctifs peuvent exposer les organisations à des vulnérabilités, des risques de conformité TI, et des temps d'arrêt opérationnels, chacun pouvant entraîner un désastre. Avec cela à l'esprit, examinons quelques erreurs courantes de gestion des correctifs, leurs causes et comment elles peuvent être évitées.
Les principales causes des erreurs de gestion des correctifs
D'abord, nous devons comprendre quelles sont les erreurs de gestion des correctifs et ce qui les cause. Les erreurs de gestion des correctifs sont des défauts ou des échecs pendant le processus d'installation des correctifs, incluant les installations incomplètes, les mises à jour de correctifs sautées, les endpoints manqués, les problèmes de compatibilité et d'autres problèmes qui peuvent empêcher un correctif d'être correctement installé.
Cela peut souvent être de petites négligences, comme oublier de mettre à jour un appareil ou reporter indéfiniment une mise à jour. Mais ces erreurs peuvent toujours avoir un impact significatif sur les entreprises et se transformer en risques de sécurité majeurs.
Les causes des erreurs de gestion des correctifs incluent :
Des calendriers de correctifs incohérents, qui peuvent laisser les appareils non patchés et vulnérables aux attaques.
Une erreur humaine entraînant des correctifs manqués ou des appareils oubliés.
Des erreurs d'installation lors du téléchargement ou du déploiement des correctifs.
Problèmes de compatibilité avec d'autres applications ou logiciels.
Un déploiement ou une planification des correctifs défectueux qui entraîne un correctif incomplet.
Une manque de visibilité sur l'état des correctifs qui conduit à des correctifs manqués ou incomplets.
Comment mesurer le succès et l'efficacité du patching
Si les erreurs de gestion des correctifs peuvent avoir un impact aussi négatif, alors comment les entreprises peuvent-elles mesurer le succès ? Plusieurs indicateurs clés peuvent démontrer le succès et l'efficacité, que les équipes TI devraient suivre lorsqu'elles évaluent l'efficacité de leurs stratégies de correctifs.
Les indicateurs clés incluent :
Délais de patching : Combien de temps faut-il pour déployer de nouveaux correctifs ? Suivre cet indicateur aide à s'assurer que vous déployez les correctifs rapidement et à minimiser le temps pendant lequel les appareils sont vulnérables.
Taux de réussite : Combien de correctifs sont appliqués avec succès ? Si des problèmes surviennent lors du processus de déploiement des correctifs, suivre le taux de réussite vous informera et vous aidera à identifier les appareils nécessitant une réinstallation des correctifs.
Couverture : Combien de systèmes et d'applications sont couverts par votre processus de gestion des correctifs ? Plus votre taux de couverture est élevé, plus votre protection est complète et moins votre équipe IT aura besoin de faire de patching manuel.
Vitesse : À quelle vitesse pouvez-vous déployer des correctifs pour les vulnérabilités critiques, et combien de temps s'écoule entre la découverte d'une vulnérabilité et son correctif ? Comprendre cette mesure est crucial pour garantir que vous corrigez vos appareils aussi rapidement que possible, tout en respectant les normes et réglementations de conformité TI pertinentes.
Temps d'arrêt : Combien de temps est perdu en raison des correctifs ? Déployer des correctifs en pleine journée de travail peut entraîner des temps d'arrêt et une perte de productivité, donc le suivi de cette mesure aide à identifier à quel point vous équilibrez la sécurité et la continuité.
5 erreurs de gestion des correctifs qui mettent les systèmes en danger
Ensuite, nous devons comprendre quelles erreurs courantes de gestion des correctifs les entreprises devraient connaître. Comprendre ces erreurs clés et leurs causes peut aider les entreprises à les éviter, assurant un processus de correctif plus complet et efficace.
1. Retard de Correctif
Retarder les mises à jour laisse les appareils vulnérables, et il est facile de continuer à remettre le correctif à plus tard jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi une gestion et une planification appropriées des correctifs sont importantes, car elles peuvent aider à garantir que les correctifs sont installés à un moment opportun, sans interrompre le travail ou causer de retards.
2. Passer la vérification des correctifs
Bien que les correctifs soient conçus pour offrir une sécurité améliorée et de nouvelles fonctionnalités, il y a toujours la possibilité qu'ils aient des effets secondaires inattendus ou qu'ils interagissent mal avec d'autres logiciels. Tester et vérifier les correctifs est une partie essentielle du processus de gestion des correctifs, car cela aide à garantir que les correctifs ne causent aucun problème ou crash imprévu.
3. Pas de Sauvegardes Avant Correctif
Que se passe-t-il si un correctif ne fonctionne pas ? Revenir à un état pré-correctif est important pour réparer les dommages, mais cela nécessite des sauvegardes. Si vous négligez de sauvegarder vos appareils et que le correctif pose des problèmes inattendus, vous risquez de perdre des données et des progrès après le chargement d'une sauvegarde antérieure.
4. Horaires Irréguliers
Les correctifs devraient être installés dès que possible, donc si vous avez des horaires de correctif incohérents et irréguliers, vous risquez de laisser les appareils exposés. Une gestion des correctifs en temps réel vous aide à être informé dès qu'un nouveau correctif est disponible pour que vous puissiez rapidement le tester et le déployer, minimisant le temps pendant lequel les appareils sont vulnérables.
5. Déploiement défaillant
Le déploiement des correctifs doit consister en des déploiements programmés et échelonnés pour garantir des tests appropriés et des interruptions minimales. Un déploiement précipité peut conduire à des erreurs imprévues à grande échelle, à des temps d'arrêt à travers l'organisation, et de multiples interruptions. Bien qu'il soit important d'installer les correctifs rapidement, il est également essentiel de ne pas les précipiter. Au lieu de cela, déployez les correctifs par anneaux pour tester et à des moments où ils provoqueront le moins d'interruptions.
Stratégies éprouvées pour éliminer les échecs de correctifs
Heureusement, les échecs de correctifs ne sont pas inévitables. Il existe des moyens de réduire les échecs et d'aider �à assurer un processus de déploiement de correctifs réussi, y compris :
1. Prioriser l'Application Rapide en Utilisant des Solutions de Correction Automatisées
Un patching retardé ou omis est l'une des plus grandes causes d'échec, mais une solution de patching automatique peut s'assurer que les correctifs sont testés et déployés rapidement. Un bon outil de patching automatisé peut détecter de nouveaux correctifs, planifier les mises à jour, et les déployer en anneaux pour fournir du temps pour les tests et la vérification.
2. Vérification Solide des Correctifs dans des Environnements de Mise en Scène
Tester les correctifs avant de les déployer peut aider à éviter les problèmes imprévus. Commencez petit, avec un nombre restreint d'appareils, et vérifiez s'il y a des problèmes de compatibilité, des plantages ou d'autres problèmes. De là, vous pouvez installer le correctif sur un groupe plus large d'appareils et tester à nouveau, avant de déployer les correctifs dans toute votre organisation. Ce processus par étapes aide à garantir une vérification appropriée des correctifs tout au long du déploiement.
3. Stratégie de Retour en Arrière Robuste avec Stockage Sécurisé et Crypté
Si le correctif échoue, vous voulez pouvoir minimiser les dégâts. Garder des sauvegardes sécurisées et cryptées est essentiel, car cela garantit que vous pouvez revenir à un état avant le correctif sans perdre de données précieuses ou de progrès de travail. Une stratégie de sauvegarde robuste est importante non seulement pour les correctifs, mais pour la sécurité des données et la continuité des affaires chaque fois qu'une récupération après sinistre est nécessaire.
4. Schedules de Correctifs Consistants et Audits Réguliers
Un programme de correctifs cohérent est essentiel pour sécuriser les réseaux et les endpoints. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour et les correctifs, ainsi que d'auditer vos pratiques de gestion des correctifs pour vous assurer que vous êtes à jour avec les correctifs sur l'ensemble de vos endpoints et applications.
5. Optimiser le Déploiement avec des Lancements Progressifs, Correctifs en Dehors des Heures de Pointe, et Personnel TI Formé
Le timing est essentiel, surtout pour le déploiement des correctifs. Fixer une stratégie pour le timing de vos déploiements et réduire les temps d'arrêt vous aidera à vous assurer que vous patchez chaque point de terminaison avec un minimum d'interruptions. Cela inclut la planification des correctifs pendant les heures creuses, le déploiement basé sur des anneaux, et la formation de votre personnel IT pour s'assurer qu'ils disposent des outils et des connaissances nécessaires pour une gestion efficace des correctifs.
De réactif à proactif : l'avenir des correctifs.
La gestion des correctifs devrait être un processus proactif, où les nouveaux correctifs sont déployés pour corriger les vulnérabilités avant qu'elles ne puissent être exploitées. Si vous attendez que votre réseau soit attaqué avant de corriger, vous êtes déjà bien trop tard.
Les cybercriminels et les hackers sont toujours à la recherche de nouvelles vulnérabilités à exploiter. Heureusement, les équipes de cybersécurité cherchent aussi des vulnérabilités pour pouvoir les corriger avant qu'elles ne soient exploitées. Cette approche proactive aide à sécuriser les appareils et les endpoints, mais seulement si les utilisateurs finaux installent systématiquement les correctifs lorsqu'ils sont disponibles.
Une stratégie prospective est nécessaire pour garder les endpoints, les réseaux, et les applications sécurisés, ce qui signifie identifier les vulnérabilités et installer les mises à jour de correctifs pour les traiter aussi rapidement et efficacement que possible. Le faire peut renforcer la sécurité, réduire les coûts, et minimiser les perturbations.
Splashtop Automated Patch Management : Moins de d'Échecs, des Corrections Plus Rapides
La gestion des correctifs est essentielle pour la sécurité et la continuité des affaires, mais elle est souvent négligée. Assurer une gestion des correctifs cohérente, efficace, et fiable nécessite une solution comme Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM fournit des correctifs en temps réel, automatisés à travers Windows, macOS, et des applications tierces, propulsé par des insights CVE basés sur l'IA et une automatisation basée sur les politiques..
La solution de gestion des correctifs de Splashtop AEM aide à simplifier le processus de correctif avec des mises à jour en temps réel et des insights de vulnérabilité basés sur les CVE. Cela aide à garantir que les correctifs sont priorisés, validés, et déployés sur les endpoints, gardant tout à jour et sécurisé.
En outre, vous pouvez utiliser Splashtop AEM pour créer des stratégies de correction personnalisées, basées sur des politiques. Cela aide à contrôler vos déploiements de correctifs, afin qu'ils soient entièrement testés et déployés de manière à convenir le mieux à votre entreprise. Pendant ce temps, les équipes TI peuvent surveiller les états des correctifs et la conformité depuis un tableau de bord unique, offrant une vue d'ensemble claire des correctifs sur les endpoints.
Splashtop AEM donne aux équipes IT les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les endpoints, traiter de manière proactive les problèmes, et réduire leur charge de travail. Cela comprend :
Patching automatique pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE et alimentées par l'IA.
Cadres politiques personnalisables.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires de périphériques sans interrompre les utilisateurs.
Prêt à rendre la gestion des correctifs simple et efficace tout en gérant tous vos endpoints à distance ? Commencez avec un essai gratuit de Splashtop AEM aujourd'hui :