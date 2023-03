Mon impression en tant que premier stagiaire Splashtop à Amsterdam

Par Ellia Marton, étudiante à l’Université d’Amsterdam et stagiaire EMEA, été 2021

Une culture stimulante et solidaire

Alors, qu’est-ce que ça fait d’être le premier stagiaire au siège de Splashtop Amsterdam?

Dès la première interaction, j’ai été accueilli à bras ouverts par les fondateurs de l’entreprise qui ont initié un message personnalisé sur LinkedIn. Cela a été suivi d’un accueil chaleureux de la part de tous les membres de l’équipe qui m’ont souhaité bonne chance pour commencer ce nouveau rôle. J’ai aussi du matériel plutôt cool!

J’ai été témoin de cette culture nourricière tous les jours au bureau, ce que j’ai trouvé un facteur d’influence clé dans la motivation de toute l’équipe.

Laisse-moi t’expliquer. En dépit d’être la plus inexpérimentée du bureau, l’équipe de Splashtop m’acceptait incroyablement et acceptait mon rôle dans l’entreprise et m’a donné l’occasion d’assumer des responsabilités dès le premier jour.

De l’examen de la stratégie des médias sociaux, des pages de destination et des événements marketing, à l’optimisation de l’ensemble du parcours client, je donnais l’occasion de contribuer et d’avoir un impact.

Et cela va au-delà de vos projets marketing habituels. L’équipe s’est intéressée à qui j’étais en dehors d’un étudiant en communication, et quand ils ont découvert ma passion pour la musique (chant), ils ont suggéré de présenter ma passion dans un prochain webinaire éducatif. Comme c’est excitant !

Défis et faits saillants

En tant que premier stagiaire au bureau EMEA Splashtop, il y avait certainement de grandes attentes quant à mes capacités en tant qu’étudiant en sciences de la communication.

L’un des plus grands défis a été de surmonter la bataille difficile de se familiariser avec les nouveaux outils nécessaires pour communiquer et travailler sur des projets et de se familiariser rapidement avec les acronymes et les progiciels référencés dans la vie quotidienne de l’entreprise.

L’environnement de bureau favorable m’a permis de les surmonter et de m’épanouir.

J’ai pu concevoir des visuels graphiques, présenter efficacement mes idées, apprendre à trouver des participants potentiels aux webinaires via LinkedIn, rechercher des événements pertinents dans l’industrie et travailler en étroite collaboration avec l’équipe marketing pour trouver des idées de webinaires et de médias sociaux et des moyens par lesquels l’entreprise pourrait accroître sa notoriété de marque.

De plus, comme Splashtop se développe actuellement dans la région EMEA, j’ai pu constater par moi-même la croissance d’une entreprise qui croit vraiment en l’importance de donner la priorité à ses clients et à ses employés. Il était particulièrement surprenant de voir à quelle vitesse la collaboration peut commencer lorsque les gens travaillent vers un objectif commun. Les choses ont évolué assez rapidement, ce qui pourrait être un peu difficile.

Travailler dur, jouer dur? Oui!

Malgré le comportement acharné de l’équipe, nous avons également pris le temps de nous amuser!

Qu’il s’agisse de matchs de baby-foot spontanés ou de courses les uns contre les autres sur huit étages d’escaliers et d’enregistrer nos meilleurs temps dans une table d’équipe, nous avons définitivement tiré le meilleur parti d’être enfin de retour au bureau après COVID.

J’ai particulièrement apprécié la soirée pizza où nous avons discuté du parcours client et participé activement à suggérer nos idées d’amélioration sous forme de notes collées au mur.

D’autres moments amusants que j’ai appréciés avec l’équipe ont été les anniversaires où tout le monde se réunit pour discuter et manger des gâteaux ensemble et déjeuner décontracté dehors au soleil lors des rares occasions où le temps à Amsterdam se comporte! Il y avait rarement un moment d’ennui dans le bureau, et même avec une petite équipe, il y a toujours des rires qui remplissent le couloir.

Réflexions finales

L’esprit d’équipe chez Splashtop est exceptionnel et ce fut un plaisir de voir à quel point tout le monde est déterminé à soutenir les objectifs de l’entreprise.

C’était merveilleux d’être considéré comme un égal dans l’équipe et d’être accueilli non seulement comme un collègue, mais aussi comme un ami!

J’ai beaucoup appris en travaillant en étroite collaboration avec l’équipe marketing pour trouver des moyens par lesquels une entreprise peut accroître la notoriété de la marque et améliorer le parcours client.

Passer d’étudier à temps plein et à peine quitter mon appartement en raison des restrictions liées au coronavirus, à Splashtop Amsterdam - un environnement de bureau dynamique et amusant - était également un changement bienvenu!



Une chose est sûre, c’est que ce stage m’a tellement impressionné que je suivrai avec un grand intérêt le succès de Splashtop à l’avenir!

Vous voulez rejoindre la famille Splashtop ?

Explorez les opportunités sur notre page carrière