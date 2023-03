Philip Sheu, cofondateur de Splashtop, évoque le tournant de l’entreprise, son état actuel et ses projets pour l’avenir

Philip Sheu, directeur technique et cofondateur de Splashtop, a contribué à la transformation de l’entreprise, qui est passée du statut de développeur d’applications mobiles à celui de fournisseur de services cloud. Gillian Miller, responsable du contenu de Splashtop, s’est entretenue avec lui au sujet de ce changement, de la situation actuelle de Splashtop et de l’avenir de l’entreprise.

Gillian Miller : Bonjour Philip, merci de prendre le temps de partager avec nous aujourd’hui. Commençons par le commencement, qu’est-ce qui vous a poussé à créer Splashtop en premier lieu ?

Philip Sheu : Comme vous le savez peut-être, les fondateurs de l’entreprise ont étudié ensemble au MIT. C’est là que nous avons contracté le virus de la création d’entreprise. À l’époque, le MIT organisait une compétition entrepreneuriale passionnante appelée le 10k Contest. Les étudiants devaient constituer une équipe de start-up, rédiger un business plan, créer un prototype et le présenter. Le gagnant recevait 10 000 dollars à investir dans son projet. Il me semble que nous sommes arrivés en demi-finale, où notre présentation a été jugée par des sociétés de capital-risque. Cette expérience et cet effort collectif nous ont mis sur la voie de la création d’entreprise.

Quelques années plus tard, après avoir travaillé séparément dans de grandes entreprises, il fallait que nous créions notre propre startup. Mark, Robert et Thomas se sont d’abord réunis et ont créé une société de micrologiciels de gestion de serveurs. À l’époque, je concevais des serveurs chez HP, mais je les ai rejoints peu après. La société a été rachetée quelques années plus tard. Nous l’avons dirigée jusqu’en 2006, date à laquelle nous avons tous démissionné et créé Splashtop tel que nous le connaissons.

Gillian Miller : C’est une belle histoire de génèse. Alors, qu’est-ce qui vous a poussés à prendre ce tournant en 2006 ?

Philip Sheu : Nous étions assez ouverts d’esprit en termes de produit et de technologie. Nous savions que nous voulions construire quelque chose pour les utilisateurs de tous les jours. Auparavant, nos clients directs étaient de grandes entreprises de serveurs comme Dell, IBM et HP. Bien que cette expérience ait été excellente, nous nous sentions un peu déconnectés des utilisateurs réels. C’est pourquoi nous avons placé un processus de feedback plus direct au cœur de notre nouvelle entreprise.

La seconde était de trouver un point de friction. Un problème à résoudre. Une problématique que nous comprenions bien nous-mêmes. Apple venait de lancer l’iPad. C’était un nouvel objet génial, qui est devenu extrêmement populaire en peu de temps. Chaque utilisateur d’iPad disposait encore d’un PC qui abritait ses films HD, ses jeux, sa bibliothèque musicale, etc. L’App Store était en train de décoller, il n’y avait pas de Netflix, pas de Spotify et pas d’applications de bureau. Nous nous sommes donc dit : « Les gens pourraient trouver intéressant de pouvoir transporter l’iPad - avec son format élégant, son incroyable écran tactile et sa batterie d’une autonomie de huit heures - et d’avoir accès à toute leur collection de films, de musique, etc. sans compromis sur les performances ou l’expérience. » Avec l’augmentation du nombre de smartphones et de tablettes sur le marché, nous voulions que les gens puissent passer de manière transparente d’un support à l’autre de leur vie numérique. C’est le défi que nous voulions relever.

Gillian Miller : Quelle est la chose la plus importante sur laquelle vous travaillez en ce moment ?

Philip Sheu : L’une des choses les plus importantes sur lesquelles nous travaillons - et qui, espérons-le, deviendra le prochain pilier de notre entreprise - est l’accès à distance pour les services informatiques et les centres de services des moyennes et grandes entreprises. L’évolution vers un marché plus élevé, à partir de notre base de PME, est un défi, mais un chemin de croissance passionnant et logique. Je pense que nous disposons d’une base solide de technologies et de produits sur laquelle nous pouvons nous appuyer et d’un état d’esprit passionnément centré sur le client pour attirer et servir ces entreprises plus importantes. En tant qu’organisation, nous sommes prêts à répondre aux besoins des grandes entreprises en matière de conformité et de sécurité.

Nous constatons que de nombreux clients potentiels sont piégés par une poignée de fournisseurs qui ont dominé le marché de l’accès à distance pour les services informatiques et d’assistance des entreprises. Bien que ces fournisseurs soient établis de longue date et bien connus, nous sommes convaincus que les besoins de leurs clients seront mieux satisfaits par un produit Splashtop. Nos solutions sont plus performantes, plus faciles à utiliser et s’intègrent parfaitement dans les environnements informatiques existants des clients. De plus, l’équipe de Splashtop est à l’écoute de leurs attentes et s’adapte en conséquence.

Gillian Miller : En dehors de la montée en gamme, quelle est votre vision générale pour l’avenir de Splashtop ?

Philip Sheu : Avec mes cofondateurs, j’aspire à ce que Splashtop soit le meilleur partenaire pour les clients qui ont besoin de réaliser des tâches à distance et en toute sécurité. Il peut s’agir du service d’assistance d’une entreprise du Fortune 500, d’animateurs d’un studio de cinéma qui travaillent à domicile, d’une grande université qui offre un accès à distance aux salles informatiques du campus à ses étudiants, ou de toute personne qui a besoin de faire quelque chose à distance.

Nous voulons qu’ils puissent compter sur Splashtop. Que la réactivité et la fidélité de la vidéo leur donnent l’impression d’être devant cet autre ordinateur. Nous voulons que le processus soit simple et dynamique. Et surtout, nous voulons qu’ils sachent que c’est sécurisé.

Gillian Miller : C’est un excellent objectif pour l’avenir, surtout dans le monde tel qu’il est aujourd’hui. Vous êtes visiblement très impliqué dans la croissance de Splashtop. Qu’est-ce qui vous enthousiasme dans cette entreprise ? Qu’est-ce qui vous fait sortir du lit chaque matin ?

Philip Sheu : Deux choses. La première remonte à notre inspiration de départ : nous avons lancé Splashtop dans le but de fournir un produit utile directement aux consommateurs. Les commentaires réguliers de nos clients, ainsi que la capacité à agir pour les mettre en pratique, sont la source quotidienne de notre motivation. Cela peut paraître cliché, mais nos professions ne se résument pas à un simple salaire, car nous apportons réellement une aide précieuse à nos clients. Nous ressentons un profond sentiment de fierté et d’épanouissement grâce aux liens que nous entretenons avec eux.

La deuxième chose, c’est l’équipe de Splashtop. Nous avons ici une diversité de personnalités, de compétences et de parcours. Notre culture est le fil conducteur fondamental qui nous unit tous. Splashtop est comme une seconde famille, car nous nous aidons mutuellement à réussir et à nous développer. Mes collègues sont particulièrement compétents dans leur domaine, mais ils sont également humbles et solidaires. C’est vraiment un plaisir de travailler avec notre équipe tous les jours.

Gillian Miller : Pouvez-vous partager un fait intéressant sur Splashtop pour conclure notre entretien ?

Philip Sheu : Différents éléments de Splashtop aujourd’hui sont liés à notre parcours universitaire, à nos origines et à l’endroit où nous avons grandi. Avant de nous rencontrer au MIT, nous avions tous immigré en Californie depuis Taïwan, où nous sommes nés. Après l’université, nous avons fini par retourner en Californie et par y établir le siège de Splashtop. Plus tard, nous avons établi le premier département d’ingénierie de Splashtop à Taiwan, qui reste à ce jour le plus important de nos bureaux.