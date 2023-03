Célébration du mois des fiertés et des employés LGBTQ+ chez Splashtop

Chez Splashtop, l’inclusion est l’une de nos valeurs fondamentales. Peu importe qui vous êtes, vous êtes vu, apprécié et célébré pour qui vous êtes, et nous voulons que vous apportiez tout votre moi au travail.

Bien que nos valeurs soient claires et intégrées dans tout ce que nous faisons, la vérité est que tout le monde ne se sent pas à l’aise d’être soi-même au travail. Il reste encore beaucoup à faire.

C'est pourquoi le mois des fiertés est si important ! Au-delà des festivités et de l'amusement, ce mois est consacré à la mise en valeur des voix et de la culture LGBTQ+, afin de soutenir les droits à l'égalité de la communauté LGBTQ+. Ainsi, en l'honneur du mois des fiertés, nous faisons les choses un peu différemment cette année en mettant en avant les voix de notre communauté LGBTQ+ à Splashtop.

Q & R avec Ian McGarvey et Chris Fernandez

Q : Que signifie le mois de la fierté pour vous?

Chris Fernandez : C’est comme la saison des fêtes, mais LGBTQ en juin. Imaginez des émissions spéciales à la télévision avec du contenu queer, des rues drapées de drapeaux arc-en-ciel, et puis il y a les costumes et soudain... 🎵 « Ça commence à ressembler beaucoup au Mois de la fierté. Partout où vous allez... " 🎵.

Ian McGarvey : Pour moi, le Mois de la fierté consiste à être public et à ne pas s’excuser de qui vous êtes. Voir les autres être fiers et fiers aide à renforcer le soutien et la communauté. Cela peut également être extrêmement utile pour les personnes qui n’ont pas encore fait leur coming out.

Q: Comment avez-vous fait votre coming out à Splashtop?

Chris Fernandez : Bien que je ne parle généralement pas trop de ma vie personnelle au travail, je m’étais récemment fiancée et j’avais envie de partager la nouvelle avec mon équipe. À partir de là, les gens ont demandé les détails, et je leur ai fait savoir que le nom de mon fiancé est Darrick. Donc, je suppose que vous pouvez dire que mon annonce de fiançailles était la façon dont j’ai fait mon coming out au travail!

Ian McGarvey : En tant qu’homme bisexuel avec un mari, je sentais que je pouvais être moi-même au travail sans crainte de discrimination. Donc, c’était juste une journée normale pour moi, et j’ai partagé avec désinvolture des plans de week-end avec mon mari avant une réunion. Il est très important de se sentir en sécurité et accepté au travail, et je suis reconnaissant de pouvoir être moi-même ici.

Q : Quelles sont vos façons préférées de célébrer le mois de la fierté?

Chris Fernandez : J’aime changer les choses. Parfois, je fais SF Pride, parfois San Jose Pride. La dernière fois que je suis allé à SF Pride, j’ai participé au défilé avec mon ancienne entreprise, SolarCity. Cette année, j’ai eu une pédicure et j’ai peint mes orteils de la couleur du drapeau de la fierté transgenre.

Ian McGarvey : Je célèbre habituellement de manière discrète en regardant des émissions de télévision et des films qui célèbrent les artistes LGBTQ +. Deux de mes émissions préférées sont Legendary (une compétition de salle de bal) et RuPaul’s Drag Race, où l’une des drag queens les plus célèbres du monde organise un concours pour trouver la prochaine super drag queen.

Comment le reste d’entre nous célèbre-t-il la fierté à Splashtop?

Nous célébrons la fierté en élevant les voix LGBTQ+ de notre équipe, en nous amusant et en soutenant les organisations qui luttent pour les droits et l’égalité LGBTQ+. Cette année, nous jumelons jusqu’à 10 000 $ de dons d’employés à ces trois organismes :

Veuillez également envisager de faire un don à ces organisations.

Que pouvons-nous faire d’autre?

Devenez un allié de la communauté LGBTQ+.

Cela peut prendre de nombreuses formes, d’être un bon auditeur à partager un espace sûr avec quelqu’un pour être son moi authentique. Ne cédez pas aux suppositions de genre et n’entretenez pas de blagues anti-LGBTQ. Parlez à ceux qui le font, même lorsque c’est inconfortable. En fin de compte, être un allié LGBTQ+, c’est prendre position pour toutes les personnes, peu importe leur identité de genre ou leur orientation sexuelle et même la couleur de leur peau; Tout le monde mérite dignité et respect. Soyez un allié!

Joyeux mois de la fierté #Loveislove