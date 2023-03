Quelques réflexions sur la fierté et l’inclusion au travail

Au cours de la dernière année et demie, nous avons tous eu une vue sur les maisons, les enfants, les animaux domestiques, les partenaires et la vie de nos collègues à l’extérieur du bureau. En conséquence, nous avons jeté un regard intime sur les cuisines, les chambres, les bureaux et d’autres zones aléatoires de nos collègues dans des maisons que nous n’aurions probablement jamais vues sans une pandémie mondiale, des ordres de travail à domicile obligatoires et la nécessité de se mettre en quarantaine.

J’ai la chance d’avoir une pièce où je pourrais avoir un bureau dédié. Lorsque je suis sur un Zoom, Teams ou l’une des nombreuses autres plates-formes de conférence Web, mon arrière-plan est ma peinture préférée, des photos de mes enfants, de mon mari et des livres d’affaires que j’aime particulièrement. Si je suis honnête, j’ai choisi ce qui se présente derrière moi avec intentionnalité – en espérant connoter le professionnalisme tout en montrant un peu de ma personnalité.

Tout le monde ne se sent pas à l’aise de partager sa vie personnelle au travail.

Selon un nouveau sondage LinkedIn, près d’un quart des professionnels LGBTQ + aux États-Unis cachent cette partie de leur vie au travail. Bien que j’affiche fièrement les visages de mes enfants et de mon partenaire, les employés qui s’identifient comme LBTQ+ peuvent choisir de ne pas montrer leurs proches sur leur bureau (ou leurs arrière-plans dans un cadre virtuel).

Ils peuvent également éviter les conversations sur les plans de week-end, les soirées ou tout ce qui peut donner à leurs collègues une fenêtre sur leur vie en dehors du travail. Vingt-six pour cent des personnes interrogées par LinkedIn craignaient d’être ouvertes sur leur identité au travail et inciteraient leurs collègues à les traiter différemment.

Cette crainte est fondée – « près d’un tiers (31 %) des professionnels LGBTQ+ disent avoir été victimes de discrimination flagrante et/ou de microagressions au travail. Un quart des répondants au sondage ont déclaré avoir quitté un emploi dans le passé parce qu’ils ne se sentaient pas acceptés au travail.

D’un autre côté, le sondage rapporte: « Ceux qui sont ouverts au travail en tant que personnes LGBTQ + ont déclaré que cela les avait aidés à établir des liens avec d’autres personnes pour obtenir du soutien et établir de meilleures relations au sein de leur profession. Ils ont également dit qu’ils avaient l’impression qu’un poids avait été enlevé quand ils sont sortis au travail.

Alors, comment pouvons-nous, en tant que dirigeants, encourager nos équipes et nos collègues à se sentir suffisamment à l’aise et en sécurité pour se donner « entièrement » sur le lieu de travail ?

Bâtir et soutenir une culture d’inclusion

L’utilisation de pronoms de genre est un début. Dans un rapport de NPR, Alex Schmider, directeur associé de la représentation transgenre chez GLAAD, compare l’utilisation des pronoms corrects d’une personne à la prononciation correcte de son nom – « une façon de les respecter et de se référer à eux d’une manière cohérente et fidèle à qui ils sont ».

LinkedIn et Instagram ont maintenant permis à ses membres de partager des pronoms de genre sur leurs profils, et changer votre pronom de genre est un début pour aider nos collègues LBTQ + à se sentir vus.

Si vous cherchez à apprendre à naviguer dans l’identité de genre, NPR, en partenariat avec GLAAD, a récemment publié un glossaire des termes relatifs à l’identité de genre. « Les pronoms sont essentiellement la façon dont nous nous identifions à part de notre nom. C’est ainsi que quelqu’un se réfère à vous dans la conversation », explique Mary Emily O’Hara, chargée de communication chez GLAAD. « Et quand vous parlez aux gens, c’est un moyen très simple d’affirmer leur identité. »

Comme le notent les auteurs du glossaire de NPR, « les efforts d’inclusion visant à accroître la diversité des employés, à tous les niveaux, ne se termineront pas par un glossaire, mais cette ressource peut encourager les efforts visant à créer des milieux de travail plus tolérants et respectueux ».

Créer une culture d’inclusion est un must pour tout leader et nous éduquer pour devenir de meilleurs alliés de nos collègues LGBTQ + est un début.

Si vous vous demandez quelles actions significatives vous pouvez prendre pendant le mois de la fierté, faire un don aux organisations ci-dessous serait un moyen d’avoir un impact.

Chez Splashtop, nous nous sommes engagés à doubler les dons des employés à l’une des organisations mentionnées ci-dessus jusqu’à concurrence de 10 000 dollars par employé.

Intéressé à faire partie de notre culture inclusive? Rejoignez-nous !