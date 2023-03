Réflexions d’un exposant novice sur le grand salon du retail

Le NRF 2022: Retail’s Big Show était de retour cette année au Javits Center de New York, auquel Splashtop a fait sa première apparition. Notre responsable channel, Justin Windsor, nous fait part de ses réflexions dans le cadre de sa participation.

C’était incroyable de prendre part à un événement qui rassemble le secteur du retail depuis 100 ans. Le NRF: Retail’s Big Show, qui s’est déroulé du 16 au 18 janvier, a rassemblé plus de 10 000 participants et 800 exposants.

Le thème officiel de cette année était « accélérer », mais je pense que le PDG de Target, Brian Cornell, a résumé parfaitement l’état du retail dans son discours d’ouverture. En 2022, les retailers devront « anticiper et s’adapter en fonction des besoins », a-t-il déclaré, conseillant aux participants de se concentrer sur « l’agilité, l’adaptabilité et la flexibilité. » Ses paroles étaient on ne peut plus appropriées lors de cet événement qui se déroulait toujours en présentiel, malgré un nouveau pic épidémique.

Splashtop au NRF

Splashtop propose d’excellentes solutions pour le secteur du retail, et malgré les inquiétudes suscitées par le variant omicron, il était important pour nous d’être présents en personne au salon et de faire connaître le nom de Splashtop au sein de la communauté des retailers. Nous avons vu plusieurs conférenciers et exposants se désister de l’événement, ce qui a bien sûr affecté le taux de participation global.

Les organisateurs de l’événement ont décidé que le salon devait avoir lieu à tout prix, et le personnel du Javits Center a fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu’il se déroule dans le cadre le plus sûr possible, mais le hall d’exposition était désert le dernier jour sur les coups de midi. Un certificat de vaccination était exigé pour entrer, les masques étaient obligatoires, un test covid était proposé sur place et des kits de dépistage gratuits étaient mis à la disposition de tous les participants.

Notre objectif : renforcer la notoriété de la marque

L’objectif de cet événement de trois jours était de renforcer la notoriété de la marque auprès de la communauté des retailers, à la fois auprès des utilisateurs finaux - des clients potentiels qui ont besoin de solutions d’accès à distance sécurisé et de support de niveau professionnel - et auprès des autres vendeurs, dans une perspective de réseautage et de partenariat.

Notre stand n’était pas le plus grand ou le plus sophistiqué, mais j’étais fier de côtoyer des géants du secteur comme IBM, SAP, Oracle et Fortinet. Malheureusement, l’affluence était loin d’atteindre les 40 000 personnes attendues. Le variant omicron, bien sûr, a dissuadé les gens de faire le déplacement, mais c’était aussi un week-end glacial de congé. Malgré cela, notre équipe a eu d’excellents entretiens avec des clients et des partenaires potentiels. Quelqu’un s’est même approché de nous, a ouvert l’application Splashtop sur son téléphone et nous a dit : « J’utilisais Splashtop juste avant de venir sur votre stand ! ».

Bien que l’événement se soit déroulé à merveille, le manque d’affluence était manifeste pour les nombreux fabricants présents qui avaient tous besoin de contacts directs. La vente est un exercice relativement simple. C’est comme au baseball, si vous réussissez à proposer 10 devis et à conclure trois contrats, vous entrez au Panthéon de la vente.

Sujets d’actualité et tendances

L’événement a abordé certaines des questions les plus urgentes dans le monde du retail, de la supply chain au développement durable, en passant par le recrutement et la fidélisation des employés en cette période de « grande démission ». Le métavers et les NFT ont également eu leur place, le PDG de Best Buy parlant de rester en tête de la courbe d’engagement des clients en envisageant d’étendre le retail dans le métavers. Si vous souhaitez en savoir plus, RIS a rédigé un excellent article sur les principaux points à retenir du NRF 2022.

Nous avons trouvé passionnant de voir tout ce qui était présenté à l’exposition, des boutiques sans friction et partiellement automatisées aux solutions de commerce électronique et de gestion de la relation client, en passant par les développements technologiques des points de vente. Splashtop répond clairement à un besoin que de nombreux fournisseurs ont essayé de satisfaire eux-mêmes : améliorer l’expérience client en réduisant les temps d’arrêt. Notre outil de support technique à distance permet aux équipes informatiques d’éviter les problèmes techniques potentiels et les interruptions de service sans avoir à se déplacer. C’est un moyen économique de renforcer l’expérience client.

Le monde du retail a beaucoup changé depuis le début de la pandémie, il y a deux ans. Les enseignes dépensent des centaines de milliers de dollars pour moderniser leur technologie en magasin. Vous pouvez lire nos réflexions à ce sujet dans cet article : Lorsque cette technologie ne fonctionne pas, elle doit être réparée rapidement, sinon le magasin perdra des ventes.

Les stands les plus remarquables du salon

Nous avons passé la majeure partie de notre temps dans l’espace d’exposition, qui était une expérience en soi. Les stands les plus remarquables étaient notamment ceux de Salesforce, qui proposait une expérience sur le thème du camping, et ceux de Hanshow Technology, qui présentait une simulation d’épicerie avec des étiquettes de rayon électroniques. Parmi nos stands préférés, citons :

Samsung - Qui a présenté ses superbes solutions d’écrans numériques, dont le smartphone Samsung Galaxy XCover Pro. En plus de servir de téléphone personnel, le XCover Pro est un appareil tout-terrain et polyvalent conçu pour les travailleurs de première ligne, qui peut servir de système mPOS pour les employés du retail.

Qualcomm - Qui a présenté la manière dont ses appareils créent une expérience fluide en magasin. L’entreprise renforce l’expérience client grâce à l’intelligence artificielle, la biométrie, les paniers d’achat intelligents ou encore les écrans multimédia immersifs. Qualcomm Technologies a proposé une expérience d’achat révolutionnaire.

Conclusion

Bien que le variant omicron ait fait baisser la fréquentation, nous avons tout de même réussi à établir d’excellentes connexions avec des partenaires et des clients potentiels. Si je devais résumer l’ensemble de l’expérience en un mot, je dirais qu’ elle en vaut la peine . Même les années creuses, le NRF est vraiment « le plus grand événement du retail ». Nous sommes impatients de participer l’année prochaine et de continuer à contribuer au paysage du retail.

