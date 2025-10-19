MSP - Soutenir à distance les appareils non gérés avec Splashtop SOS

Les logiciels RMM (logiciels de surveillance et de gestion à distance) peuvent être d'excellents outils pour les services d'infogérance. Ils permettent aux services d'infogérance de gérer tous les ordinateurs de leurs clients via une console centralisée, ce qui leur donne souvent la possibilité d'accéder à distance à n'importe lequel des ordinateurs pour fournir une assistance à distance.
Toutefois, cette situation est fortement limitée par le fait que tous les appareils des clients ne sont pas gérés sur le compte RMM du services d'infogérance, en particulier les appareils personnels et mobiles. Pourtant, les clients s'attendent souvent à ce que leur services d'infogérance puisse fournir une assistance rapide à leurs appareils dès qu'un problème survient.
L'ajout d'appareils supplémentaires à un compte RMM peut être coûteux. De plus, de nombreux outils RMM ne permettent pas d'accéder aux appareils mobiles.
Quelle est donc la meilleure solution si vous êtes un MSP qui souhaite pouvoir fournir une assistance à distance à des appareils non gérés ? La réponse est Splashtop Remote Support.
Pourquoi les MSP devraient utiliser Splashtop pour assurer la téléassistance des ordinateurs et appareils mobiles non gérés
Vous obtiendrez la meilleure solution d'assistance à distance
La dernière chose qu’un MSP veut faire est d’ajouter une autre dépense importante, surtout si l’on considère que les outils RMM sont déjà très chers. La bonne nouvelle est que Splashtop est la solution de téléassistance la plus avantageuse. En effet, Splashtop peut vous faire économiser 50% ou plus par rapport à des produits similaires, ce qui vous permet d’économiser des centaines, voire des milliers d’euros par an.
En plus de vous aider à maximiser vos profits grâce à ses faibles coûts, Splashtop vous permet de prendre en charge un nombre ILLIMITÉ d’appareils à la demande, ce qui signifie que vous pouvez facilement faire évoluer votre entreprise sans vous ruiner. Splashtop Remote Support est concédé sous licence par utilisateur simultané. Les petites équipes peuvent partager une licence si un seul utilisateur en a besoin à la fois.
Vous pourrez accéder à distance au site & pour prendre en charge n'importe quel appareil
Avec Splashtop, vous pouvez lancer une connexion à distance vers n’importe quel appareil Windows, Mac, Android et iOS dès que vous avez besoin d’aide. Mieux encore, aucune configuration préalable n’est nécessaire. Quel que soit l’appareil de votre client, vous serez en mesure de lui fournir une assistance à distance.
(Contrôlez à distance les appareils Windows, Mac et Android. Accès à distance à iPhone et iPad est en mode vue uniquement)
Vous bénéficierez des meilleures fonctionnalités en plus d'un accès à distance rapide et sécurisé
Les fonctionnalités telles que le transfert de fichiers par glisser-déposer, le chat, l'enregistrement des sessions, le redémarrage à distance et la reconnexion, le réveil à distance sur le réseau local, la personnalisation de la marque, le support multi-moniteur, et bien d'autres encore vous aident à travailler de manière transparente sur des sessions d'accès à distance pour accomplir le travail rapidement et facilement.
Splashtop offre des connexions rapides avec une qualité et un son HD. De plus, vous pouvez être assuré que vos données sont protégées grâce à l'infrastructure sécurisée de Splashtop et à ses multiples fonctions de sécurité.
Commencez dès maintenant à utiliser Splashtop Remote Support gratuitement
Commencez dès maintenant votre essai gratuit de Splashtop et découvrez par vous-même pourquoi 30 millions de personnes utilisent Splashtop aujourd’hui, dont des milliers de MSP.