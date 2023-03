MSP - Soutenir à distance les appareils non gérés avec Splashtop SOS

Les logiciels RMM (logiciels de surveillance et de gestion à distance) peuvent être d'excellents outils pour les services d'infogérance. Ils permettent aux services d'infogérance de gérer tous les ordinateurs de leurs clients via une console centralisée, ce qui leur donne souvent la possibilité d'accéder à distance à n'importe lequel des ordinateurs pour fournir une assistance à distance.

Toutefois, cette situation est fortement limitée par le fait que tous les appareils des clients ne sont pas gérés sur le compte RMM du services d'infogérance, en particulier les appareils personnels et mobiles. Pourtant, les clients s'attendent souvent à ce que leur services d'infogérance puisse fournir une assistance rapide à leurs appareils dès qu'un problème survient.

L'ajout d'appareils supplémentaires à un compte RMM peut être coûteux. De plus, de nombreux outils RMM ne permettent pas d'accéder aux appareils mobiles.

Quelle est donc la meilleure solution si vous êtes une société d'infogérance qui souhaite être en mesure de fournir une assistance à distance aux appareils non gérés ? La réponse est la suivante : Splashtop SOS.

Pourquoi les services d'infogérance devraient utiliser Splashtop SOS pour soutenir à distance les ordinateurs non gérés & Appareils mobiles

Vous obtiendrez la meilleure solution d'assistance à distance

La dernière chose qu’un MSP veut faire est d’ajouter une autre dépense importante, d’autant plus que les outils RMM sont déjà si chers. La bonne nouvelle est que Splashtop SOS est la meilleure solution d’assistance à distance. En fait, Splashtop peut vous faire économiser 50% ou plus par rapport à des produits similaires, vous permettant d’économiser des centaines, voire des milliers de dollars par an.

En plus des faibles coûts de Splashtop qui vous aident à maximiser vos profits, Splashtop SOS vous permet de prendre en charge à la demande un nombre ILLIMITÉ d'appareils, ce qui signifie que vous pouvez facilement faire évoluer votre entreprise sans vous ruiner. La licence d'utilisation de Splashtop SOS permet son utilisation par un technicien à la fois. De petites équipes peuvent partager une licence si un seul d'entre eux doit l'utiliser à la fois.

Vous pourrez accéder à distance au site & pour prendre en charge n'importe quel appareil

Avec Splashtop SOS, vous pouvez lancer une connexion à distance vers n'importe quel appareil Windows, Mac, Android et iOS dès que vous avez besoin d'aide. Le meilleur, c'est qu'aucune configuration préalable n'est nécessaire. Peu importe l'appareil dont dispose votre client, vous pourrez l'aider à distance.

( ) Contrôle à distance des appareils Windows, Mac et Android. L'accès à distance à l'iPhone et à l'iPad se fait en mode visualisation uniquement ( )

Vous bénéficierez des meilleures fonctionnalités en plus d'un accès à distance rapide et sécurisé

Les fonctionnalités telles que le transfert de fichiers par glisser-déposer, le chat, l'enregistrement des sessions, le redémarrage à distance et la reconnexion, le réveil à distance sur le réseau local, la personnalisation de la marque, le support multi-moniteur, et bien d'autres encore vous aident à travailler de manière transparente sur des sessions d'accès à distance pour accomplir le travail rapidement et facilement.

Splashtop offre des connexions rapides avec une qualité et un son HD. De plus, vous pouvez être assuré que vos données sont protégées grâce à l'infrastructure sécurisée de Splashtop et à ses multiples fonctions de sécurité.

Commencez avec Splashtop SOS maintenant gratuitement

Commencez votre essai gratuit de Splashtop SOS maintenant et vous verrez par vous-même pourquoi 30 millions de personnes utilisent Splashtop aujourd'hui, dont des milliers de services d'infogérance.

Essai gratuit