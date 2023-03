Splashtop publie des fonctionnalités de performance améliorées pour soutenir les expériences hybrides de travail et d’éducation à distance

Offrant une vitesse allant jusqu’à 60 FPS et minimisant la latence, les équipes créatives dans les domaines du jeu, des médias et du divertissement, ainsi que de l’éducation peuvent travailler et apprendre à distance sans frustration

SAN JOSE, Californie, 26 octobre 2021 - Splashtop, un leader des logiciels d’accès et d’assistance à distance de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui ses fonctionnalités de performance améliorées. Annoncées conjointement avec Adobe® Max 2021, les nouvelles fonctionnalités de performances sont conçues pour aider les équipes créatives de tous les secteurs à travailler et à apprendre à distance en augmentant les limitations jusqu’à 60 images par seconde (FPS) et en réduisant la latence.

« Les travailleurs créatifs tels que les développeurs de jeux, les monteurs vidéo, les concepteurs 3D, les animateurs, etc. ont besoin de grandes quantités de stockage partagé et de pétaoctets de séquences ; les images peuvent être trop volumineuses pour être téléchargées ou nécessiter une informatique sur site », a déclaré Annie Chen, vice-présidente des produits pour Splashtop. « Alors que d’autres travailleurs distants ou hybrides n’ont pas besoin d’une puissance de calcul élevée pour effectuer leur travail à distance, les créatifs ont besoin d’outils de performance à distance accrus qui leur permettent de collaborer, d’avoir une forte synchronisation A/V et la capacité de travailler rapidement, sans aucune frustration. C’est pourquoi nous avons beaucoup investi dans l’augmentation de la puissance de performance de nos solutions d’accès à distance. »

Chen a poursuivi : « De plus, les étudiants et les enseignants peuvent accéder à distance et de manière transparente au montage vidéo, à l’animation, à la conception 3D, à la CAO et à d’autres logiciels gourmands en ressources en temps réel, sans décalage, éliminant ainsi le besoin d’acheter plus de licences logicielles et d’infrastructure informatique pour permettre l’accès à la maison. »

Les nouvelles fonctionnalités de performance de Splashtop Enterprise incluent:

Augmentation du nombre de FPS : la mise à niveau augmente les fréquences d’images jusqu’à 60 ips

Minimiser la latence : minimise automatiquement la latence et la variabilité de la latence

Indicateur de performance : affichez l’état des performances en temps réel, y compris la fréquence d’images par seconde (FPS) et les bits par seconde (BPS)

« Le monde du travail a radicalement changé au cours des 18 derniers mois, le besoin de solutions à distance pour les utilisateurs d’applications Adobe Creative Cloud® a également changé », a déclaré Sue Skidmore, responsable des relations avec les partenaires pour la vidéo chez Adobe. « Désormais, les créatifs peuvent repousser les limites de la créativité et de la collaboration en effectuant des tâches telles que le montage vidéo et la synchronisation audio-vidéo, tout en accédant à distance au stockage partagé et aux autres matériels dont ils ont besoin. Avec Splashtop, les utilisateurs d’Adobe peuvent utiliser en toute sécurité leurs ordinateurs personnels, leurs appareils Android, iOS et Chromebook pour travailler de manière productive, où qu’ils se trouvent.

« Les artistes utilisant des appareils Wacom dans les flux de travail de post-production peuvent utiliser Splashtop pour se connecter de manière sécurisée et transparente à des environnements sur site ou dans le cloud pour travailler avec des programmes tels qu’Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, etc. », a déclaré Arvind Arumbakkam, directeur des alliances commerciales et des partenariats chez Wacom. « Les artistes peuvent exploiter en toute transparence les puissantes fonctionnalités de Wacom Cintiq Pro et Wacom Intuos Pro pour éditer, composer et créer des effets visuels de manière productive lorsqu’ils ne sont pas au bureau, ce qui est un avantage considérable pour le lieu de travail à distance d’aujourd’hui. »

