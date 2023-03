Maximiser le potentiel et l’égalité des élèves grâce à l’apprentissage hybride

La vision de l’apprentissage hybride

Alexander Draaijer, directeur général de Splashtop EMEA, se souvient que jusqu’en 2020, les établissements universitaires étaient fortement basés sur les interactions traditionnelles en face à face et les méthodes d’apprentissage, tout comme le monde de l’entreprise. Seulement environ 30% des entreprises fournissant une assistance et un service à la clientèle auraient autorisé tout type de modèle de travail à domicile.

Lorsque la COVID-19 a frappé les secteurs de l’éducation et des entreprises, les deux secteurs ont dû soutenir la transformation numérique et mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail ou d’apprentissage à domicile. Comme beaucoup d’entre nous l’ont lu, le secteur universitaire a eu plus de difficulté à s’adapter à cette nouvelle réalité et s’est trouvé moins préparé que de nombreuses entreprises.

Selon un rapport de l’UNESCO, 1,3 milliard d’étudiants dans le monde n’étaient pas en mesure de fréquenter des écoles ou des cours universitaires en mars 2020. Ces événements malheureux ont mis les établissements d’enseignement au défi de réagir rapidement et de mettre en œuvre des solutions de travail hybrides pour s’assurer que les étudiants puissent et continuent d’apprendre.

« En novembre 2020, les modèles hybrides d’apprentissage et de travail ont été acceptés comme « normaux ». Le passage du travail et de l’apprentissage traditionnels s’est produit en quelques mois et il est là pour rester », a déclaré Alexander.

Selon une enquête Gartner, en novembre 2020, 90% des entreprises autorisaient un certain modèle de travail à domicile. Alexander a en outre expliqué que la nouvelle norme pour les établissements d’enseignement était également de passer complètement à un modèle hybride où l’apprentissage physique est combiné avec des solutions à distance.

Comment les établissements d’enseignement peuvent-ils tirer parti d’un environnement d’apprentissage hybride qui leur permet de maximiser le potentiel de leurs étudiants tout en réduisant les coûts et en atteignant l’égalité en matière d’éducation?

La question de savoir comment l’enseignement supérieur peut tirer parti de l’apprentissage hybride a été soulevée à quelques reprises au cours du webinaire. Alors que les écoles peuvent implémenter un VPN (Virtual Private Network), les solutions VPN peuvent être coûteuses et les performances peuvent être entravées par la latence du streaming. Un moyen meilleur et plus rentable consiste à tirer parti de l’infrastructure actuelle de l’établissement d’enseignement avec une solution d’accès à distance haute performance pour offrir la meilleure expérience aux étudiants. Vous êtes à la recherche d’une solution d’apprentissage hybride ?

L’utilisation d’une solution d’accès à distance comme Splashtop permet aux institutions de continuer à enseigner à distance et d’assurer un accès à distance programmé à des logiciels spécialisés sur le campus et à des applications créatives pour les étudiants. Cette nouvelle méthode est une meilleure approche centrée sur l’étudiant et répond aux divers besoins des apprenants, tout en assurant la continuité de l’apprentissage dans le monde académique.

Un environnement d’apprentissage hybride crée également plus d’opportunités puisque les établissements d’enseignement peuvent tirer parti de l’augmentation des heures d’ouverture sur leur infrastructure actuelle avec un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette nouvelle méthode d’apprentissage génère un retour sur investissement plus élevé et une réduction des coûts grâce à l’utilisation complète de l’infrastructure déjà achetée.

Un autre sujet brûlant dans le monde universitaire est l’égalité et l’équité en matière d’éducation. Cela implique que tous les étudiants devraient avoir les mêmes opportunités, quoi qu’il arrive. Certains ont commencé à inclure l’accès aux logiciels, aux ordinateurs et aux laboratoires informatiques dans cette définition de « l’égalité d’accès pour tous ».

Alexander a également souligné au cours du webinaire qu’avec la capacité de fournir un accès à distance programmé haute performance aux ordinateurs du campus à partir de n’importe quel appareil personnel, les établissements d’enseignement peuvent enfin atteindre l’égalité d’un point de vue technologique en permettant aux étudiants d’accéder à des ressources clés au moment qui leur convient le plus.

L’avenir de l’apprentissage – Ce que disent les élèves

« Selon nos dernières recherches menées auprès de plus de 500 étudiants, après la pandémie, 92 % des étudiants s’attendent à avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux ordinateurs du campus pour continuer à apprendre » Dit Alexander.

Selon le sondage, 85 % ont indiqué qu’ils seraient plus efficaces s’ils avaient accès à un ordinateur de campus à distance de chez eux ou ailleurs et 83 % pensent qu’un mélange d’apprentissage en ligne et sur le campus est l’avenir des étudiants.

De plus, 72 % utilisent des logiciels spécialisés pendant leur diplôme/cours et 56 % d’entre eux préfèrent suivre plus de 50 % de cours en ligne après la COVID.

Un étudiant a fait remarquer : « Il devrait y avoir plus de diffusion en direct. Les conférences peuvent être diffusées à 100%. Les séminaires peuvent être un mélange en ligne et hors ligne. Les ateliers doivent être hors ligne avec une préparation en ligne. Les examens devraient principalement être hors ligne.

L’un des enseignements les plus importants de l’enquête auprès des étudiants est que l’apprentissage hybride est l’avenir. « Les universités doivent fournir un accès n’importe quand, n’importe où, à tout matériel d’apprentissage. »

L’apprentissage hybride est l’avenir, mais des problèmes communs persistent

1) Points faibles courants dans l’apprentissage hybride

Certaines universités sont déjà dans un modèle hybride, « mais en espérant que l’avenir portera quelques éléments d’être en ligne lorsque cela sera nécessaire, mais aussi en face à face car il y a encore des ajustements à faire », a déclaré l’un des participants.

Le plus gros problème est de savoir comment s’assurer que tous les étudiants ont un bon accès à Internet. Alternativement, ils doivent avoir leur propre appareil qu’ils peuvent utiliser. De plus, ils ont parfois besoin d’améliorer les interactions lors des sessions à distance. En raison d’un budget serré dans le secteur de l’éducation – en particulier pour les petites universités – un soutien gouvernemental peut être nécessaire dans certains cas. De nombreux établissements d’enseignement doivent trouver une solution d’apprentissage hybride rentable qui pourrait les aider à réduire leurs dépenses.

James R. de City, Université de Londres a partagé un aperçu très intéressant de leur nouvelle méthodologie pédagogique et technique pour l’enseignement en direct aux étudiants qui sont situés à la fois sur le campus et en ligne. C’est ce qu’on appelle les activités d’apprentissage synchrones inclusives (ISLA) où le personnel académique présente simultanément à sa classe en face à face et en ligne en utilisant Zoom. Une caméra les diffuse au public en ligne et des microphones captent tous les discours dans la salle pour les apprenants à distance. C’est ce qu’on appelle souvent l’enseignement hybride ou à double prestation.

Vous pouvez en savoir plus sur la solution Splashtop Hybrid Learning ici.

2) Apprentissage hybride et maximisation du potentiel des élèves

Selon l’excellente conversation entre les participants, comme beaucoup ont un budget serré, ils doivent tirer parti d’une solution d’accès à distance où les étudiants peuvent utiliser leurs propres appareils, parfois anciens.

Tous les participants ont généralement convenu que l’apprentissage hybride est l’avenir pour maximiser le potentiel des élèves. Cependant, une préoccupation demeure; le temps qu’il faut aux universités pour créer des cours en ligne et s’assurer que tout le matériel d’apprentissage est disponible pour les étudiants.

3) La technologie pour accélérer l’avenir de l’apprentissage

James R. de City, Université de Londres - a déclaré lors de l’événement: « L’enseignement hybride nécessite un changement majeur dans la façon de s’engager avec les étudiants en ligne, surtout si les étudiants ne peuvent pas retourner sur le campus. Pas seulement dans la technologie, mais aussi dans la communication avec les étudiants et la réflexion sur la façon d’améliorer l’interaction avec les étudiants à la maison.

Luke D. de l’Université de Teesside a expliqué en outre que « la culture de travail dans la région EMEA doit commencer à regarder au-delà de la culture de l’enseignement 9-5. La technologie n’est pas un problème... ». Il a souligné que la pandémie change notre façon de travailler pour atteindre l’égalité et l’équité avec les technologies éducatives.

« Nous avons la technologie pour le faire, mais nous devons sortir des sentiers battus avec des outils d’apprentissage hybrides et un changement culturel est nécessaire », ont déclaré tous les participants au webinaire. Au cours du webinaire, Natalia Rodrigues Milanesi, ingénieure du son de l’Abbey Road Institute London, a montré en direct comment ils utilisent Splashtop dans la production musicale et comment ils peuvent assurer à leurs étudiants un accès 24h / 24 et 7j / 7 à des logiciels d’édition et de mixage audio. Regardez l’enregistrement de l’événement ici pour l’expérience complète.

En résumé

Le passage de l’année dernière à l’apprentissage en ligne a été une réponse tactique. Cependant, nous constatons que le besoin de créer plus de cours en ligne est un besoin énorme. L’avenir de l’apprentissage est hybride, mais beaucoup ont souligné la nécessité de sortir des sentiers battus avec des solutions innovantes et des outils d’apprentissage hybrides.

Splashtop a soutenu plus de 200 établissements d’enseignement en mettant en place un environnement d’apprentissage hybride. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d’augmenter le potentiel des élèves et d’atteindre l’égalité avec l’apprentissage hybride, regardez l’enregistrement de l’événement ici ou contactez l’un de nos spécialistes de l’éducation.