Événement éducation - Comment maximiser le potentiel des élèves et favoriser l’égalité avec l’apprentissage hybride
Webinaire à la demande
Au cours de cette rencontre très interactive, à laquelle ont participé plus de 20 universités, nous avons abordé les bonnes pratiques permettant d’optimiser le potentiel des étudiants, de favoriser l’égalité et de réduire les coûts grâce aux technologies les plus récentes et les plus innovantes du marché !
How to Maximize Students Potential and Equality with Hybrid Learning