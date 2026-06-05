Bureau à distance dans Freshservice - Comment l'installer

Le service d'assistance technique IT et les équipes de soutien peuvent utiliser Splashtop à partir d'un ticket Freshservice pour lancer une session d'accès à distance afin de fournir une assistance instantanée. Apprenez comment démarrer cette intégration.
Vous êtes un client de Freshservice et vous cherchez la meilleure solution pour fournir une assistance à distance à vos utilisateurs?
Si c’est le cas, ne cherchez pas plus loin que Splashtop Remote Support.
Grâce à l’intégration Splashtop + Freshservice pour l’accès à distance, vous pourrez lancer des sessions d’accès à distance sur les ordinateurs de vos clients à partir d’un ticket Freshservice, en quelques clics seulement ! Aucune installation n’est nécessaire sur l’appareil du client.
Le meilleur dans tout ça ? Splashtop peut vous faire économiser des centaines, voire des milliers de dollars par an par rapport à d’autres outils de téléassistance. Par rapport aux autres offres de téléassistance intégrées à Freshservice, Splashtop vous permet d’économiser :
75% par an vs TeamViewer
70% par an vs BeyondTrust (anciennement Bomgar)
50% par an vs LogMeIn Rescue
Splashtop est l’outil de téléassistance le plus avantageux pour les équipes de service d’assistance. Vous pouvez commencer gratuitement avec un essai d’une semaine pour le tester par vous-même !
Voici un aperçu de la manière de configurer et d'utiliser l'intégration de l'accès à distance Splashtop avec Freshservice.
Comment mettre en place un accès à distance dans Freshservice avec Splashtop
L'installation et la configuration ne nécessitent que quelques étapes et peuvent être réalisées en quelques minutes. Si vous êtes déjà un utilisateur de Freshservice, suivez les étapes ci-dessous pour intégrer Splashtop à la plateforme Freshservice:
Abonnez-vous ou commencez un essai gratuit de Splashtop Remote Support avec le module complémentaire PSA Ticketing & ITSM (automatiquement inclus dans l'essai gratuit)
Installez l'application Splashtop Business sur vos ordinateurs locaux (ordinateurs des techniciens)
Allez à l'application d'intégration Splashtop qui se trouve sur Marketplace de Freshworks et cliquez sur "Installer"
Suivez les instructions pour créer une clé API, puis insérez la dans le champ "Clé" lors de l'installation de l'application d'intégration
Comment fournir une assistance à distance dans Freshservice avec Splashtop
Une fois que les étapes d'intégration terminées, vous pourrez lancer une session de bureau à distance sur les ordinateurs Windows ou Mac de vos utilisateurs en quelques clics seulement.
Voici la procédure à suivre pour lancer une session d'accès à distance dans Freshservice:
Dans le ticket Freshservice, ouvrez Splashtop dans la section Apps et sélectionnez le bouton "Créer un lien de téléchargement SOS"
Cliquez sur « Insérer le lien de téléchargement dans le commentaire du billet » pour insérer le lien de téléchargement SOS dans le billet. Votre utilisateur final pourra voir ce lien et le sélectionner pour exécuter l’application SOS. Vous pouvez également sélectionner l’icône pour copier le lien de téléchargement et l’envoyer à votre utilisateur par d’autres moyens.
(L'application SOS doit être installée sur l'appareil de l'utilisateur final, car il s'agit d'un fichier exécutable unique)
Lorsque l'utilisateur final clique sur le lien, il lance l'application SOS, qui affiche un code de session déjà lié à votre compte.
Finalement, vous (le technicien) pouvez cliquer sur le bouton "Connect" pour lancer la connexion à distance.
Après avoir cliqué sur le bouton "Connect", la session d'accès à distance démarre et une fenêtre s'ouvre pour vous montrer l'écran de l'ordinateur distant en temps réel. Vous pourrez prendre le contrôle de l'ordinateur distant pour effectuer toute tâche d'assistance dont vous avez besoin.
Pendant la session à distance, vous pourrez utiliser les fonctions de productivité de l'outil autonome Splashtop SOS, notamment le transfert de fichiers, le chat, le partage du bureau du technicien, le redémarrage à distance, etc.
Lorsque vous fermez la session à distance, cliquez sur le bouton "Fermer le dossier d'assistance" dans Freshservice. Les informations relatives à la session (y compris l'historique des transferts de fichiers) s'afficheront automatiquement dans le ticket Freshservice.
Que puis-je faire d’autre avec Splashtop ?
En plus de bénéficier d'un accès à distance rapide, fiable et sécurisé au sein de Freshservice à un faible coût, vous bénéficierez également de ces avantages supplémentaires en étant un abonné Splashtop SOS Unlimited:
Vous pourrez accéder à distance à des appareils mobiles pour fournir une assistance à la demande. En plus des ordinateurs Windows et Mac, Splashtop SOS Unlimited vous donne également accès à des appareils iOS et Android pour fournir un support assistée.
Vous pourrez déployer une application client de bureau à distance sur vos ordinateurs gérés pour un accès à distance sans surveillance. En déployant le Splashtop Streamer sur vos ordinateurs gérés, vous pourrez vous y connecter à distance à tout moment et depuis n'importe quel appareil, même sans la présence d'un utilisateur final!
Vous économiserez beaucoup sur votre coût annuel. Comme mentionné ci-dessus, Splashtop est l'outil d'assistance à distance le plus rentable et vous aidera à réduire considérablement vos coûts par rapport à des produits plus coûteux.
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Essayez Splashtop Remote Support gratuitement en commençant un essai maintenant.