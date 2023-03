Bureau à distance dans Freshservice - Comment l'installer

Le service d'assistance technique IT et les équipes de soutien peuvent utiliser Splashtop à partir d'un ticket Freshservice pour lancer une session d'accès à distance afin de fournir une assistance instantanée. Apprenez comment démarrer cette intégration.

Vous êtes un client de Freshservice et vous cherchez la meilleure solution pour fournir une assistance à distance à vos utilisateurs?

Si c'est le cas, ne cherchez pas plus loin que Splashtop SOS.

Avec l'intégration de l'accès à distance Splashtop SOS + Freshservice, vous pourrez lancer des sessions d'accès à distance aux ordinateurs de vos clients à partir d'un ticket Freshservice, en quelques clics seulement! Aucune installation n'est nécessaire sur l'appareil client.

La meilleure partie ? Splashtop SOS peut vous faire économiser des centaines, voire des milliers de dollars par an par rapport à d'autres outils d'assistance à distance. Par rapport au prix des autres packages d'assistance à distance qui s'intègrent à Freshservice, Splashtop peut vous faire économiser:

75% par an vs TeamViewer

70% par an vs BeyondTrust (anciennement Bomgar)

50% par an vs LogMeIn Rescue

Splashtop SOS est l'outil d'assistance à distance le plus rentable pour les équipes de service desk. Vous pouvez commencer gratuitement avec une semaine d'essai pour le tester vous-même!

Voici un aperçu de la manière de configurer et d'utiliser l'intégration de l'accès à distance Splashtop avec Freshservice.

Comment mettre en place un accès à distance dans Freshservice avec Splashtop

L'installation et la configuration ne nécessitent que quelques étapes et peuvent être réalisées en quelques minutes. Si vous êtes déjà un utilisateur de Freshservice, suivez les étapes ci-dessous pour intégrer Splashtop à la plateforme Freshservice:

Abonnez-vous ou commencez un essai gratuit de Splashtop SOS Unlimited avec le module complémentaire d'intégration PSA Ticketing & ITSM ( automatiquement inclus dans l'essai gratuit) Installez l'application Splashtop Business sur vos ordinateurs locaux (ordinateurs des techniciens) Allez à l'application d'intégration Splashtop qui se trouve sur Marketplace de Freshworks et cliquez sur "Installer" Suivez les instructions pour créer une clé API, puis insérez la dans le champ "Clé" lors de l'installation de l'application d'intégration

Comment fournir une assistance à distance dans Freshservice avec Splashtop

Une fois que les étapes d'intégration terminées, vous pourrez lancer une session de bureau à distance sur les ordinateurs Windows ou Mac de vos utilisateurs en quelques clics seulement.

Voici la procédure à suivre pour lancer une session d'accès à distance dans Freshservice:

Dans le ticket Freshservice, ouvrez Splashtop dans la section Apps et sélectionnez le bouton "Créer un lien de téléchargement SOS" Cliquez sur « Insérer le lien de téléchargement dans le commentaire du billet » pour insérer le lien de téléchargement SOS dans le billet. Votre utilisateur final pourra voir ce lien et le sélectionner pour exécuter l’application SOS. Vous pouvez également sélectionner l’icône pour copier le lien de téléchargement et l’envoyer à votre utilisateur par d’autres moyens.

(L'application SOS doit être installée sur l'appareil de l'utilisateur final, car il s'agit d'un fichier exécutable unique )

Lorsque l'utilisateur final clique sur le lien, il lance l'application SOS, qui affiche un code de session déjà lié à votre compte. Finalement, vous (le technicien) pouvez cliquer sur le bouton "Connect" pour lancer la connexion à distance.

Après avoir cliqué sur le bouton "Connect", la session d'accès à distance démarre et une fenêtre s'ouvre pour vous montrer l'écran de l'ordinateur distant en temps réel. Vous pourrez prendre le contrôle de l'ordinateur distant pour effectuer toute tâche d'assistance dont vous avez besoin.

Pendant la session à distance, vous pourrez utiliser les fonctions de productivité de l'outil autonome Splashtop SOS, notamment le transfert de fichiers, le chat, le partage du bureau du technicien, le redémarrage à distance, etc.

Lorsque vous fermez la session à distance, cliquez sur le bouton "Fermer le dossier d'assistance" dans Freshservice. Les informations relatives à la session (y compris l'historique des transferts de fichiers) s'afficheront automatiquement dans le ticket Freshservice.

Que puis-je faire d'autre avec Splashtop SOS?

En plus de bénéficier d'un accès à distance rapide, fiable et sécurisé au sein de Freshservice à un faible coût, vous bénéficierez également de ces avantages supplémentaires en étant un abonné Splashtop SOS Unlimited:

Vous pourrez accéder à distance à des appareils mobiles pour fournir une assistance à la demande. En plus des ordinateurs Windows et Mac, Splashtop SOS Unlimited vous donne également accès à des appareils iOS et Android pour fournir un support assistée.

Vous pourrez déployer une application client de bureau à distance sur vos ordinateurs gérés pour un accès à distance sans surveillance. En déployant le Splashtop Streamer sur vos ordinateurs gérés, vous pourrez vous y connecter à distance à tout moment et depuis n'importe quel appareil, même sans la présence d'un utilisateur final!

Vous économiserez beaucoup sur votre coût annuel. Comme mentionné ci-dessus, Splashtop est l'outil d'assistance à distance le plus rentable et vous aidera à réduire considérablement vos coûts par rapport à des produits plus coûteux.

