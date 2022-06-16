Splashtop annonce les membres de son Conseil consultatif de sécurité
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Des experts en sécurité réputés aident Splashtop à atteindre ses objectifs de sécurité et de conformité
SAN JOSE, Californie, 17 décembre 2020 - Splashtop Inc., un leader mondial des solutions d’accès et d’assistance à distance, a réuni des experts de premier plan en cybersécurité et en conformité pour former un conseil consultatif de sécurité pour la société. Ce groupe de conseillers aide Splashtop à atteindre ses objectifs rigoureux en matière de sécurité et de conformité.
"La nature de notre activité—accès et assistance à distance—dépend de la confiance de nos clients dans notre capacité à protéger leurs données et leur vie privée, c'est pourquoi nous avons fait de la sécurité notre priorité depuis le premier jour", a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop. "L'essor du travail et de l'apprentissage à distance avec la pandémie COVID-19 n'a fait qu'accroître les risques de cybersécurité. Avec la croissance rapide et continue de Splashtop, nous avons voulu formaliser nos liens avec certains des experts en sécurité externes sur lesquels nous comptons,—non seulement pour aider à protéger nos produits et notre plateforme, mais aussi pour partager les connaissances et l'expertise en matière de sécurité avec nos clients de l'informatique et des fournisseurs de services gérés (MSP)".
Les membres du Conseil consultatif de sécurité de Splashtop ont une grande expertise dans divers domaines de la sécurité et de la conformité. Les membres actuels sont :
Ronn Brashear, vice-président de l'ingénierie, Hewlett Packard Enterprise (HPE) — Vice-président expérimenté de l'ingénierie et du développement de produits pour des entreprises telles que Fortinet, Pertino, Cradlepoint et Oracle ainsi que HPE, M. Brashear donne son avis sur l'intégration de pratiques de sécurité solides dans le cycle de vie du développement de produits de Splashtop. Il participe également à des examens périodiques de l'architecture et de l'infrastructure globales des produits de Splashtop.
David Hahn, directeur de la sécurité de l'information, CDK Global, un des principaux fournisseurs de SaaS pour l'industrie automobile — Hahn a une compréhension approfondie et une expérience de la sécurité de pointe dans les banques et les services financiers technologiques tels que la Wells Fargo Bank, la Silicon Valley Bank et Intuit, les fabricants de TurboTax et de Quickbooks. Hahn a également été directeur des services de sécurité à Hearst, l'une des plus grandes sociétés privées de médias et de données, et il est conseiller au sein du conseil d'administration de plusieurs start-ups technologiques. Il apporte à Splashtop sa connaissance approfondie des cadres de sécurité et de conformité de niveau bancaire.
Michael McAndrews, vice-président des services de sécurité des réseaux, PacketWatch — Ancien agent spécial du FBI ainsi qu'architecte principal de la sécurité, ingénieur principal en sécurité des réseaux et directeur des services de sécurité des réseaux pour de nombreuses entreprises, M. McAndrews est un spécialiste de la cybersécurité. Il apporte au conseil consultatif de sécurité de Splashtop son expérience et son expertise dans des domaines tels que les menaces persistantes avancées (APT), les attaques parrainées par l'État et d'autres défis complexes en matière de cybersécurité.
Terry O'Daniel, responsable de l'assurance sécurité, Netflix — Avec une expérience couvrant l'ingénierie de la sécurité des réseaux, l'audit informatique, la gestion des risques technologiques et la cybersécurité, M. O'Daniel se concentre sur les domaines de l'évaluation des risques et de la conformité.
Rick Orloff, conseiller en sécurité stratégique — Directeur de la sécurité, directeur de la sécurité de l'information, directeur de la protection de la vie privée et conseiller stratégique de longue date pour des entreprises telles qu'Apple, eBay et Kaseya ainsi que pour l'État de Californie, M. Orloff donne une vision des questions de sécurité et de conformité au niveau de l'entreprise.
Rob Ragan, chercheur principal en sécurité, Bishop Fox — La grande expérience de M. Ragan en matière de tests de pénétration à Bishop Fox, ainsi que son expertise dans un large éventail de solutions et de stratégies de sécurité, ont été d'une valeur inestimable alors que Splashtop continue à déployer des capacités et des techniques supplémentaires pour améliorer sa posture de sécurité.
Justin Somaini, directeur de la sécurité, Unity Technologies — M. Somaini possède une vaste expérience de la sécurité de l'information au niveau des cadres et des dirigeants dans des entreprises telles que Verisign, Symantec, Yahoo !, Box, SAP et Charles Schwab, et il a été conseiller en sécurité pour Palo Alto Networks, Raytheon, Alcatraz AI, Orca Security, YL Ventures et d'autres. Son expérience variée lui permet d'assister Splashtop sur un large éventail de questions de sécurité.
Les membres du Conseil consultatif de sécurité fournissent des conseils sur les pratiques de sécurité, recommandent des outils spécifiques, comme pour la sécurité avancée des terminaux, et aident à établir des processus appropriés d'évaluation des risques et de conformité.
En outre, Splashtop complète ses processus et outils internes par des conseils et des services de sociétés de sécurité externes telles que AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike et A-LIGN—plus une contribution de Bugcrowd—pour mener des audits et des analyses continues des systèmes et produits Splashtop.
La sécurité est une chose qui n'est jamais "faite" ; c'est un effort constant pour suivre l'évolution des menaces", a déclaré M. Lee. "Nous devons à nos clients actuels et futurs de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les offres d'accès et d'assistance à distance de Splashtop aussi sûres que possible".
En savoir plus sur les politiques et solutions de sécurité et de conformité de Splashtop.
À propos de Splashtop
Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et d’assistance à distance pour les établissements universitaires, les professionnels, les MSP, les services informatiques et les services d’assistance. Splashtop est une alternative populaire aux VPN/RDP, VNC, RD Gateway et autres logiciels d’accès à distance. Plus de 30 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop dans le monde.