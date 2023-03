Comment accroître l'engagement avec les ordinateurs en classe

Les enseignants et les élèves peuvent utiliser des logiciels d'accès à distance et de partage d'écran pour interagir plus efficacement.

Les ordinateurs font partie intégrante de la salle de classe d’aujourd’hui. Les étudiants de tous âges sont des natifs du numérique, ayant grandi avec des ordinateurs et d’autres technologies.

Bien qu'ils puissent constituer une ressource précieuse pour la collecte d'informations et l'utilisation d'applications logicielles utiles, les écoles peuvent encore faire plus pour tirer parti des ordinateurs afin d'accroître l'engagement des enseignants et des élèves.

Heureusement, la suite complète d'outils de partage d'écran et de bureau à distance de Splashtop ouvre de nouvelles possibilités pour les ordinateurs dans l'enseignement.

Utilisation de Splashtop en classe

Partage d'écran avec l'ordinateur de la classe et avec les appareils des élèves

Avec Mirroring360 by Splashtop, les enseignants peuvent partager le contenu de n'importe quel écran Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone ou Android avec la classe Mac ou PC. Cela signifie que les enseignants peuvent se déplacer dans la classe avec leur appareil et partager son écran avec l'ordinateur de la classe qui est connecté au projecteur, ce qui leur donne la liberté d'interagir avec les élèves tout en gardant le contrôle du contenu de la leçon.

Et si les élèves utilisent également des ordinateurs ou d'autres appareils, les enseignants peuvent diffuser leur écran à 40 participants à la fois avec Mirroring360 Pro.

Contrôle à distance de l'ordinateur de classe

Splashtop Classroom donne aux enseignants le contrôle total de leur Mac ou PC depuis n'importe quel appareil iOS ou Android. Ils peuvent ainsi contrôler à distance l'ordinateur de la classe et ses logiciels depuis leur tablette – ce qui leur donne encore plus de souplesse et de liberté pour se déplacer dans la salle.

Les élèves peuvent également obtenir une meilleure vue car la leçon peut être visualisée sur l’écran de leurs propres iPads, iPhones, appareils Android, Chromebooks et ordinateurs portables Windows ou Mac. Avec l’approbation de l’enseignant, les élèves peuvent même reprendre la leçon et annoter directement à partir de leur propre appareil!

Utilisation de Splashtop pour l'apprentissage à distance

Dans le monde actuel de l'enseignement à distance, vous pouvez toujours profiter des laboratoires informatiques de votre école et des ordinateurs des élèves à la maison grâce à Splashtop pour les laboratoires à distance.

Grâce à cet outil, les étudiants pourront accéder et contrôler à distance les ordinateurs de laboratoire depuis leur domicile. Une fois connectés, ils pourront contrôler à distance l'ordinateur du laboratoire comme s'ils étaient juste devant lui.

Les étudiants ont ainsi accès à tous les outils et applications que l'on trouve sur les ordinateurs de laboratoire, tels que les logiciels utilisés dans les cours de CTE, de design, d'architecture et de médias.

