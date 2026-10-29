Vous vous connectez à votre ordinateur de travail, prenez votre stylet Wacom et commencez à dessiner. Le curseur bouge, les clics s’exécutent et les traits apparaissent. Puis vous remarquez que les traits légers disparaissent et que chaque ligne s’affiche avec la même épaisseur.
Le problème ne vient probablement pas de votre tablette. Dans la plupart des cas, Wacom Bridge n’est tout simplement pas activé. Wacom Bridge, développé par Splashtop et Wacom, apporte une sensibilité complète à la pression et à l’inclinaison à vos sessions à distance, pour que l’épaisseur des traits et le contrôle du pinceau réagissent comme sur votre machine locale.
Il est aussi plus facile de le laisser activé maintenant. Splashtop mémorise votre dernier réglage Wacom Bridge. Une fois activé, il est prêt la prochaine fois que vous vous connectez.
Ci-dessous, vous verrez ce que Wacom Bridge change, ce dont vous avez besoin avant de commencer et comment l’activer en quelques clics. Voici la version en 60 secondes :
Ce que Wacom Bridge change lorsque vous dessinez à distance
Wacom Bridge connecte le pilote Wacom de votre ordinateur local au pilote Wacom de l’ordinateur distant. Votre tablette se comporte alors sur la machine distante comme elle le fait sur votre bureau.
Sensibilité à la pression complète : Les traits légers sont pris en compte, et les courbes de pression sont fluides, pour que l’épaisseur du trait suive votre main.
Inclinaison précise et mouvements fins : L’inclinaison et les mouvements subtils du stylet sont reproduits avec plus de précision pour l’ombrage et le travail au pinceau.
Une seule tablette pour les deux ordinateurs : Vous pouvez utiliser votre tablette sur votre ordinateur local et distant, et vos paramètres Wacom s'appliquent aux deux.
Paramètres spécifiques aux applications qui sont conservés : Les paramètres du stylet que vous avez définis pour des applications comme Photoshop vous suivent dans la session à distance lorsque l’application est installée sur les deux ordinateurs.
Aperçu instantané des traits avec Wacom Inkline : Inkline dessine chaque trait immédiatement sur votre écran pendant que l’ordinateur distant rattrape son retard. Lors des tests internes de Wacom, Wacom Bridge avec Inkline a réduit la latence de 65 % en moyenne.
Si vous comparez Wacom Bridge à USB Device Redirection ou Remote Stylus, découvrez comment les trois options se comparent.
Ce dont vous avez besoin avant d’activer Wacom Bridge
Vérifiez ces points avant de commencer afin que le paramètre s’affiche et fonctionne dès la première fois :
Un forfait Splashtop qui inclut Wacom Bridge : Splashtop Remote Access Performance ou Splashtop Enterprise. Les clients de Splashtop Remote Support SOS peuvent l’utiliser lorsqu’il est associé à Remote Access Performance.
Windows sur les deux ordinateurs : Votre ordinateur local et l’ordinateur distant doivent tous deux disposer de Windows 10 ou version ultérieure.
Le dernier pilote Wacom sur les deux ordinateurs : Installez-le sur chaque machine, puis redémarrez. Un arrêt ne compte pas.
Applications Splashtop à jour : l’application Splashtop Business sur votre ordinateur local et le Splashtop Streamer sur l’ordinateur distant.
Une tablette ou un écran à stylet Wacom : Les modèles testés incluent Cintiq Pro, Intuos Pro, Cintiq 16 et 22, MobileStudio Pro et Movink 13. D'autres modèles peuvent également fonctionner.
Une carte graphique performante sur l’ordinateur distant : Une carte Nvidia avec des pilotes à jour.
Pour connaître toutes les exigences et les limitations connues, consultez l'article d'assistance Wacom Bridge.
Comment activer Wacom Bridge dans Splashtop
Une fois les prérequis en place, la configuration se fait en quelques clics :
Installez le pilote Wacom : Installez le dernier pilote Wacom sur vos ordinateurs local et distant, puis redémarrez-les tous les deux.
Ouvrez l’application Splashtop Business : Sur votre ordinateur local, trouvez l’ordinateur distant sur lequel vous souhaitez dessiner.
Activez Wacom Bridge : Accédez à Paramètres, sélectionnez Paramètres avancés, puis activez Wacom Bridge.
Connexion : Double-cliquez sur l’ordinateur pour démarrer votre session à distance. Si vous êtes déjà connecté, vous pouvez activer Wacom Bridge depuis le menu de la barre d’outils de la session.
Vérifiez la connexion : Ouvrez Wacom Center sur votre ordinateur local et accédez à l’onglet Wacom Bridge. Le statut passe de Non connecté à Connecté.
Activez Inkline : Activez Afficher Wacom Inkline pour voir chaque trait instantanément pendant que l’ordinateur distant rattrape son retard.
Affinez votre stylet : Ajustez le curseur de l’écran local, le temps de fondu de la ligne d’encre, la sensibilité à la pression, la taille du pinceau et la couleur du trait selon votre façon de travailler.
C'est tout. Splashtop mémorise votre dernier paramètre Wacom Bridge, pour que la prochaine fois que vous vous connectiez, vous puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêté.
Vous préférez cliquer et découvrir par vous-même ? Essayez la démo interactive de configuration de Wacom Bridge.
Bénéficiez de la pression complète du stylet lors de votre prochaine session à distance
Si les traits légers disparaissent ou si chaque ligne s’affiche avec la même épaisseur, Wacom Bridge est le paramètre à vérifier. Activez-le une fois, et Splashtop mémorise le paramètre pour que vos réglages de pression, d’inclinaison et de stylet soient prêts la prochaine fois.
Vous utilisez déjà Splashtop Remote Access Performance ou Splashtop Enterprise ? Ouvrez l’application Splashtop Business et activez-la maintenant. Vous découvrez Splashtop ? Démarrez un essai gratuit de Splashtop Remote Access Performance et essayez Wacom Bridge avec votre propre tablette. Les équipes de studio peuvent aussi découvrir Splashtop pour les médias et le divertissement.