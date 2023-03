Comment imprimer à distance les formulaires 1099 et autres documents relatifs aux impôts

Ne perdez plus de temps à vous rendre chez vos clients pour obtenir leurs formulaires 1099 et autres. Au lieu de cela, imprimez à distance n'importe quel document en utilisant l'accès à distance Splashtop.

En tant que professionnel de la fiscalité, la préparation de tous les impôts de vos clients prend déjà suffisamment de temps. Le problème est encore plus grave lorsque vous devez imprimer un document important, comme un formulaire 1099, un reçu ou un chèque, mais que vous n'avez pas le fichier sur votre ordinateur.

Cela arrive souvent aux préparateurs fiscaux, en particulier à ceux qui ont des petites entreprises clientes et qui sont susceptibles d'avoir la version de bureau de QuickBooks qui ne peut pas être accessible en ligne (voir comment vous pouvez accéder à distance à QuickBooks Desktop).

Se rendre à l'ordinateur de votre client pour imprimer des documents est une perte de temps précieuse, surtout en période de forte affluence.

Gagnez plutôt du temps en imprimant à distance les documents depuis l'ordinateur de votre client vers votre imprimante locale à la seconde où vous le souhaitez. Mieux encore, vous pouvez le faire à partir de n'importe quel ordinateur, et à tout moment. Vous n'avez même pas besoin que votre client soit sur son ordinateur lorsque vous le faites !

Impression à distance chez un imprimeur local

Une fois que vous êtes installé, voici comment vous pouvez utiliser le logiciel d'accès à distance de Splashtop pour imprimer des 1099 et d'autres documents à distance.

Étape 1 – Ouvrez l'application Splashtop Business App sur votre ordinateur et sélectionnez l'ordinateur client auquel vous souhaitez accéder.

Cela permettra de démarrer une connexion à distance avec l'ordinateur de votre client. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous montrera son écran en temps réel. De là, vous pouvez contrôler l'ordinateur distant comme si vous étiez assis devant lui.

Étape 2 – Ouvrez le document dont vous avez besoin et cliquez pour l'imprimer comme d'habitude

La fenêtre d'impression s'ouvre alors et vous pouvez sélectionner votre imprimante locale pour imprimer le document.

Étape 3 – Sélectionnez "Splashtop Remote Printer" dans votre liste d'imprimantes. Cliquez ensuite sur Imprimer !

C'est tout ! Le document sur l'ordinateur distant va maintenant s'imprimer sur votre imprimante locale.

Une fois que vous avez Splashtop, assurez-vous de configurer également l'impression à distance afin de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour imprimer tout document client à distance !

Que peuvent faire les fiscalistes avec l'accès à distance Splashtop ?

L'accès à distance signifie que vous pouvez vous connecter à distance à l'ordinateur de n'importe lequel de vos clients au moment où vous le souhaitez. Vous avez besoin d'accéder à leurs QuickBooks ? Il vous suffit d'accéder à distance à leur ordinateur de bureau et d'effectuer vos tâches sans jamais perdre de temps à vous rendre chez eux.

Les fiscalistes utilisent l'accès à distance Splashtop pour faire plus en moins de temps. Vous pouvez travailler à domicile ou en déplacement. Vous pouvez également accéder à vos ordinateurs à distance en dehors des heures de bureau.

La nature plug and play de Splashtop signifie que vous pouvez vous installer facilement en quelques minutes. Commencez dès maintenant à profiter des avantages de l'impression à distance, de l'accès à distance, et bien plus encore. Aucune carte de crédit ou engagement n'est nécessaire pour commencer gratuitement.

Essayez-le maintenant