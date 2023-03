Pouvez-vous travailler à domicile en tant que comptable? (Oui!)

Vous vous demandez toujours si vous pouvez continuer à travailler comme comptable à domicile? Comme tous les autres travaux qui sont passés à distance, vous pouvez également continuer à faire votre travail de comptabilité à domicile!

La comptabilité n’est pas une tâche facile. Que ce soit la saison des impôts ou non, les comptables sont toujours occupés dans les coulisses, travaillant jour et nuit. La plupart des comptables travaillent entre 45 et 50 heures par semaine. Pendant la saison des impôts, les heures peuvent aller jusqu’à 60, voire plus dans certains cas.

Dire que les comptables ont leurs assiettes pleines est un euphémisme.

Si vous êtes un comptable ou un cabinet comptable, l’un des nombreux défis auxquels vous pourriez être confronté pourrait être le manque de mobilité. Mais que se passerait-il si nous vous disions que vous pouvez continuer votre travail de comptabilité sans avoir à vous rendre au bureau ou au domicile de vos clients?

Avec le logiciel d’accès à distance de Splashtop, vous pouvez désormais obtenir un accès facile, fiable et sécurisé à tous les ordinateurs de vos clients depuis n’importe où dans le monde, à tout moment et depuis n’importe quel appareil.

C’est vrai - cette saison des impôts, vous pouvez y aller doucement sur les jambes et travailler votre magie avec des chiffres dans le confort de votre maison, habilement soutenu par Splashtop.

Que vous soyez auditeur, comptable, contrôleur, analyste financier, grande entreprise ou préparateur de déclarations de revenus indépendant, vous pouvez facilement faire du télétravail pour travailler avec Splashtop.

Pourquoi utiliser Splashtop pour travailler à domicile

Les avantages du logiciel d’accès à distance Splashtop sont nombreux, en plus d’être un moyen intelligent de travailler à distance. Nous ne listons que nos préférés ci-dessous:

Avec l’accès à distance à l’ordinateur de votre client, tous les soucis liés au temps disparaissent par la fenêtre. Vous pouvez travailler de n’importe où, à tout moment, où que vous soyez. Vous pouvez fournir un service jour et nuit à votre client. Vous pouvez travailler en déplacement tout en voyageant. Vous pouvez facilement vous concentrer sur la partie stratégique de votre entreprise et disposer de plus de temps pour réfléchir à des tâches de grande valeur. Vous pouvez améliorer votre délai d’exécution. Vous rendez vos clients heureux et votre entreprise se développe. Si vous travaillez en équipe, Splashtop offre des remises sur volume et une console de gestion centralisée.

Avantages de Splashtop Remote Access pour les professionnels de la fiscalité

Accessibilité

Le logiciel d'accès à distance Splashtop vous permet d'accéder facilement aux fichiers de vos clients et à QuickBooks. Accédez à distance à QuickBooks en vous connectant à distance à l'ordinateur de vos client, même s'ils utilisent la version de bureau (QuickBooks Desktop). Il vous suffit d'utiliser n'importe quel 'appareil que vous avez à portée de main, de vous connecter à distance et d'accéder instantanément à QuickBooks.

Flexibilité

Utilisez n'importe quel appareil pour prendre le contrôle et commencer à travailler sur l'ordinateur de votre client. Que ce soit votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, il vous suffit de télécharger l'application Splashtop et voilà, vous pouvez commencer. Cette fonctionnalité plug-n-play vous permet de réaliser votre installation en très peu de temps.

Utilité

Imprimez des fichiers de l’ordinateur de votre client sur votre imprimante locale. Qu’il s’agisse de formulaires 1099, de reçus ou de chèques, imprimez à distance tout document important. Vous pouvez également facilement transférer des fichiers de leur système vers le vôtre.

Parmi les autres fonctionnalités utiles de Splashtop, citons le chat, l’enregistrement de session, la visualisation multi-moniteurs, le partage de votre écran, la journalisation, etc.

Sécurité

Faites tout le travail à distance, mais en toute sécurité. La sécurité est la priorité de Splashtop, c’est pourquoi deux cent mille entreprises et trente millions d’utilisateurs finaux font confiance à Splashtop aujourd’hui.

Splashtop est livré avec plusieurs fonctionnalités de sécurité avancées, y compris l’authentification de l’appareil, la vérification en deux étapes, l’écran vide à distance, et plus encore. Lorsque vous accédez à distance à un appareil, votre session est protégée par TLS et un cryptage AES 256 bits.

Essayez Splashtop gratuitement !

Splashtop fournit les solutions de bureau à distance les plus fiables, sécurisées et les plus rentables. Splashtop reçoit systématiquement les scores les plus élevés des examinateurs tiers et des sites d’évaluation entre pairs. Avec Splashtop, vous pouvez:

Accédez à distance à l’ordinateur de votre client dès que vous souhaitez l’utiliser

Accéder et contrôler à distance QuickBooks et d'autres logiciels de comptabilité

Soyez productif même dans le confort de votre foyer ou en déplacement

Économisez de l'argent en réduisant les déplacements des clients et en achetant moins de licences pour vos logicielles de comptabilités

Alors, alors que 41,8% de la main-d’œuvre américaine travaille à distance, pourquoi brûler votre carburant en sautant d’un client à l’autre? Rejoignez le mouvement du travail à distance et faites beaucoup plus en beaucoup moins de temps avec Splashtop. Oh, avons-nous mentionné que le travail à distance vous aide également à améliorer votre équilibre travail-vie personnelle?

En savoir plus sur les solutions Splashtop pour travailler à distance et essayez-les gratuitement dès aujourd’hui.

