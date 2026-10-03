Les équipes IT ont besoin d’un moyen rapide et fiable de maintenir chaque appareil de leur organisation à jour. Beaucoup se tournent vers un logiciel de gestion des correctifs, capable de détecter, tester, planifier, déployer et vérifier automatiquement les correctifs sur l’ensemble des endpoints.
Les budgets comptent toujours, c’est pourquoi un logiciel gratuit de gestion des correctifs semble souvent être un point de départ pratique. Les équipes peuvent commencer avec un essai gratuit, une offre gratuite aux fonctionnalités limitées ou un outil open source. Certaines options gratuites fonctionnent bien pendant un temps, mais chacune implique des compromis en matière de couverture, de support et de temps nécessaire à l’exploitation. À mesure que les parcs d’endpoints s’agrandissent et que davantage d’applications tierces nécessitent des mises à jour régulières, ces compromis deviennent plus difficiles à absorber.
Ce guide explique ce que « gratuit » signifie généralement dans la gestion des correctifs, ce que toute solution de gestion des correctifs devrait inclure, où les outils gratuits ont tendance à montrer leurs limites, et comment bénéficier d’une gestion automatisée des correctifs sans dépasser votre budget.
Que signifie généralement « logiciel gratuit de gestion des correctifs » ?
« Gratuit » peut avoir plusieurs significations en matière de gestion des correctifs, et chaque formule s’accompagne de ses propres limites et exigences. Savoir de quel type il s’agit permet de déterminer plus facilement s’il convient à votre organisation.
Les options gratuites de gestion des correctifs incluent :
Essais gratuits : Ils offrent un accès temporaire, souvent complet en fonctionnalités, à un produit payant. Ils sont utiles pour l’évaluation, mais ils prennent fin après une période définie et sont conçus pour mener à une formule payante.
Offres gratuites : Certains fournisseurs proposent un accès gratuit permanent avec des limites sur les terminaux, les fonctionnalités ou le support. Ces offres peuvent convenir à de petits environnements, mais les limites peuvent devenir contraignantes à mesure que les besoins augmentent.
Outils de gestion des correctifs open source : Ils sont téléchargeables gratuitement, mais exigent généralement que votre équipe gère la mise en place, l’hébergement, la configuration et la maintenance, ce qui les rend plus exigeants sur le plan technique.
Utilitaires de correctifs intégrés au système d’exploitation : De nombreux systèmes d’exploitation incluent des outils de mise à jour natifs. Ceux-ci se concentrent généralement sur une seule plateforme et offrent souvent une couverture limitée, voire inexistante, pour les applications tierces.
Fonctionnalités de gestion des correctifs incluses : Certaines plateformes plus larges de gestion IT incluent la gestion des correctifs comme une fonctionnalité parmi beaucoup d’autres. Dans ce cas, la gestion des correctifs n’est gratuite que si votre organisation paie déjà pour la plateforme plus large.
Pourquoi les équipes IT recherchent un logiciel gratuit de gestion des correctifs
Maintenir les terminaux et les applications à jour avec les derniers correctifs est essentiel à la fois pour la cybersécurité et la conformité IT, et un logiciel de gestion des correctifs aide à automatiser ce travail. Lorsque les budgets sont serrés, un logiciel gratuit de gestion des correctifs peut sembler être un moyen d’obtenir ces avantages sans ajouter un coût logiciel supplémentaire.
Les équipes IT qui commencent avec une option gratuite espèrent généralement :
Réduisez le travail manuel lié à la gestion des correctifs.
Obtenez une visibilité sur les points de terminaison auxquels il manque des mises à jour.
Gardez les systèmes d’exploitation et les applications tierces à jour.
Réduisez l’exposition aux vulnérabilités connues.
Remplacez les processus de mise à jour incohérents pilotés par les utilisateurs.
Le hic, c’est que ces résultats viennent d’une bonne gestion des correctifs, pas du prix. Un outil gratuit peut en offrir certains, mais les compromis en matière de couverture, de support et de maintenance peuvent réduire les économies au fil du temps. Pour voir si une option peut atteindre ces objectifs, comparez-la à ce que doit inclure une solution complète de gestion des correctifs.
Ce qu’une solution idéale de gestion des correctifs doit inclure
Qu’un outil soit gratuit ou payant, évaluez-le selon les mêmes fonctionnalités de base. Voici les fonctionnalités clés que les équipes IT doivent s’assurer de retrouver dans leur logiciel de gestion des correctifs.
1. Couverture des terminaux et du système d’exploitation
Les besoins d’une entreprise en matière de correctifs varient selon son environnement et les appareils qu’elle utilise. Une équipe qui s’appuie uniquement sur Windows n’aura pas les mêmes besoins qu’une équipe utilisant des appareils macOS, des environnements mixtes ou des équipes distribuées. Une bonne solution de gestion des correctifs doit fonctionner sur les systèmes d’exploitation et les appareils que votre organisation utilise réellement.
2. Gestion des correctifs d’applications tierces
La mise à jour des systèmes d’exploitation n’est qu’une partie des besoins en correctifs de toute organisation. Les applications tierces populaires, telles que les navigateurs, les applications de communication et les outils de collaboration, doivent également être tenues à jour. Ces applications sont des cibles fréquentes des cyberattaques et peuvent offrir un point d’entrée aux attaquants si elles ne sont pas corrigées. Une bonne solution de gestion des correctifs doit donc couvrir à la fois les systèmes d’exploitation et les applications tierces.
3. Automatisation et planification
L’objectif de la gestion des correctifs est de réduire le travail manuel répétitif. Une automatisation et une planification appropriées permettent cela en détectant automatiquement les nouveaux correctifs, en identifiant les appareils qui en ont besoin, en programmant les mises à jour à un moment opportun et en les déployant sur l’ensemble des terminaux.
Les équipes IT doivent rechercher une solution de gestion des correctifs avec automatisation basée sur des politiques, fenêtres de maintenance et contrôles de redémarrage, afin que les mises à jour se fassent automatiquement avec un minimum de perturbations pour les utilisateurs.
4. Visibilité et reporting des correctifs
Si les équipes IT ne peuvent pas savoir quels correctifs ont réussi ou échoué, elles risquent de laisser des endpoints exposés. Une bonne visibilité est essentielle pour confirmer la couverture des correctifs et le déploiement complet, donc les équipes doivent rechercher des solutions qui affichent l’état des correctifs sur chaque endpoint.
Une bonne solution de gestion des correctifs doit également fournir des rapports et des journaux qui documentent chaque mise à jour. Ces éléments aident les équipes à démontrer leur niveau de sécurité, à faciliter la préparation aux audits et à appuyer leurs efforts de conformité.
5. Priorisation des CVE
Tous les correctifs n’ont pas le même niveau d’urgence. Les équipes IT doivent identifier quelles mises à jour sont les plus critiques et lesquelles peuvent attendre, afin de définir correctement les priorités. Une bonne plateforme de gestion des correctifs doit inclure des informations basées sur les CVE, comme le niveau de gravité et le statut d’exploitation connue, afin que les équipes puissent déployer en priorité les correctifs les plus importants.
6. Remédiation à distance
Si un terminal n’a pas les correctifs nécessaires, les équipes IT doivent pouvoir y remédier rapidement, quel que soit l’endroit où se trouve l’appareil. Grâce à la remédiation à distance, les équipes IT peuvent résoudre les problèmes sans attendre les utilisateurs ni dépendre de suivis manuels, même lorsqu’elles prennent en charge des appareils à distance.
7. Support et maintenance
Chaque outil de gestion des correctifs a besoin de quelqu’un pour le maintenir en fonctionnement. Les options auto-hébergées et open source, en particulier, peuvent obliger votre équipe à configurer, maintenir, dépanner et mettre à jour le logiciel de gestion des correctifs lui-même, ce qui ajoute du travail au processus de gestion des correctifs.
Cela ne doit pas forcément être rédhibitoire, mais les équipes qui envisagent des options gratuites doivent évaluer la responsabilité opérationnelle et déterminer si le travail requis par l’outil finira par dépasser le travail qu’il permet d’économiser.
Limites courantes des logiciels gratuits de gestion des correctifs
Un logiciel gratuit de gestion des correctifs peut convenir aux petites organisations ayant des besoins simples en matière de correctifs. Cela dit, de nombreuses options gratuites présentent des limites courantes que les équipes IT doivent évaluer avant de s’engager.
Les limites courantes incluent :
Limites des endpoints : certaines options gratuites plafonnent le nombre d’appareils, ce qui peut les rendre difficiles à faire évoluer à mesure qu’un parc s’agrandit.
Limites des fonctionnalités : Des capacités telles que les rapports, l’automatisation ou l’application de correctifs à des applications tierces peuvent être limitées ou réservées aux offres payantes.
Support limité : Les options gratuites s’appuient souvent sur des forums communautaires ou de la documentation pour obtenir de l’aide, ce qui peut ralentir le dépannage lorsqu’un déploiement échoue.
Maintenance manuelle : Les outils open source et auto-hébergés peuvent nécessiter une maintenance continue. Si ce travail dépasse le temps que l’outil permet de gagner, l’option gratuite peut finalement représenter une perte nette.
Déploiement retardé des correctifs : Certains outils reposent sur des vérifications planifiées, si bien qu’un correctif disponible peut attendre le prochain cycle de mise à jour pendant que les appareils restent exposés.
Couverture tierce limitée : Les outils intégrés du système d’exploitation, en particulier, peuvent ne couvrir que les mises à jour du système d’exploitation ou un petit catalogue d’applications, laissant sans correctif des applications fréquemment ciblées.
Outils de remédiation séparés : les équipes peuvent encore avoir besoin d’autres outils pour le dépannage à distance, les scripts ou les actions sur les points de terminaison, ce qui accroît la prolifération des outils.
Quand un logiciel gratuit de gestion des correctifs commence à montrer ses limites
Un outil gratuit qui fonctionne bien au départ peut avoir du mal à suivre le rythme à mesure que les environnements, les exigences de sécurité et les besoins de supervision évoluent. Ces signes indiquent qu’il est temps d’envisager une solution payante :
Le nombre de vos endpoints approche ou dépasse ce que votre outil actuel peut gérer.
Les vulnérabilités à haut risque doivent être corrigées plus rapidement que ne le permet votre cycle de mise à jour actuel.
L’analyse et la résolution des échecs de correctifs prennent trop de temps.
La direction, les auditeurs ou les processus de conformité demandent des preuves de l’état des correctifs que vous ne pouvez pas facilement produire.
Les appareils à distance et hybrides ont besoin des mêmes politiques de mise à jour que les appareils au bureau.
L’IT passe trop de temps à jongler entre les outils de gestion des correctifs, d’inventaire, de support et de remédiation.
La maintenance de l’outil de gestion des correctifs lui-même a commencé à entrer en concurrence avec d’autres priorités IT.
Comment Splashtop AEM aide les équipes IT à automatiser la gestion des correctifs
Quand un outil gratuit ne couvre plus les besoins de votre équipe, l’étape suivante n’a pas besoin de peser sur votre budget. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) réunit la gestion des correctifs en temps réel, les informations sur les vulnérabilités, l’automatisation et la remédiation à distance dans une console unique.
Voici comment Splashtop AEM répond aux capacités décrites ci-dessus.
1. Application de correctifs en temps réel avec déploiements progressifs
Splashtop AEM automatise le processus de mise à jour des correctifs, de la détection au déploiement. Les équipes IT peuvent déployer les correctifs dès qu’ils sont disponibles ou les planifier pendant des fenêtres de maintenance, avec des contrôles de redémarrage qui minimisent les perturbations pour les utilisateurs finaux.
Les anneaux de mise à jour basés sur des politiques permettent aux équipes de déployer d’abord les correctifs sur un groupe plus restreint d’appareils, afin de tester les mises à jour avant un déploiement plus large. Les validations de version donnent aux équipes IT un contrôle supplémentaire sur ce qui est déployé sur chaque appareil.
2. Application de correctifs au système d’exploitation et aux applications tierces
Splashtop AEM fournit une gestion des correctifs en temps réel du système d’exploitation pour Windows et MacOS, ainsi qu’une gestion des correctifs tiers pour plus de 100 applications. Les équipes IT peuvent gérer les mises à jour du système d’exploitation et des applications depuis la même console, ce qui leur offre une couverture plus large des correctifs dans un workflow unique.
3. Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE
Splashtop AEM affiche les détails des CVE, leur niveau de gravité et le statut Known Exploited Vulnerabilities (KEV) au même endroit. Les signaux de risque pilotés par l’IA et les scores Exploit Prediction Scoring System (EPSS) aident les équipes à classer les vulnérabilités selon leur probabilité d’exploitation, afin que les correctifs les plus importants soient déployés en premier.
4. Visibilité et reporting centralisés
Splashtop AEM suit l’inventaire matériel et logiciel, l’état des correctifs, les CVE et la santé des appareils depuis un tableau de bord unique. Des journaux et rapports détaillés aident les équipes IT à analyser les échecs de mise à jour, à tenir la direction informée et à être prêtes pour les audits grâce à des preuves claires de l’état des correctifs.
5. Automatisation basée sur des politiques et remédiation à distance
Les politiques de terminaux permettent aux équipes IT de standardiser la gestion des correctifs sur les appareils et dans les environnements, tandis que les Scripts et Tasks, y compris l’exécution de scripts en arrière-plan, automatisent la maintenance de routine à grande échelle. Les alertes proactives et la remédiation automatisée aident les équipes à résoudre rapidement les problèmes courants.
Lorsqu’un appareil nécessite une intervention manuelle, Splashtop AEM inclut le contrôle à distance pour les appareils Windows, Mac et Linux gérés, afin que les techniciens puissent dépanner et résoudre les problèmes avec ou sans utilisateur final présent.
6. Une alternative pratique au déploiement manuel des correctifs et à la complexité lourde des RMM
Splashtop AEM combine l’application de correctifs, la visibilité, l’automatisation et l’accès à distance sur une seule plateforme, afin que les équipes IT puissent gérer l’application des correctifs et la remédiation sans devoir assembler plusieurs outils distincts. La tarification par endpoint permet de garder des coûts prévisibles à mesure que le nombre d’appareils gérés augmente. Si vous comparez des options payantes, consultez notre guide des logiciels de gestion des correctifs abordables pour les petites équipes IT.
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Un logiciel gratuit de gestion des correctifs peut être un point de départ utile, mais de nombreuses équipes le dépassent à mesure que leurs environnements, leurs exigences de sécurité et leurs besoins en reporting se développent. À ce stade, les équipes IT ont besoin d’une visibilité, d’une automatisation et d’un contrôle cohérents sur chaque endpoint, où qu’il se trouve.
Avec Splashtop AEM, les équipes IT peuvent corriger plus rapidement les vulnérabilités à haut risque, appliquer les mêmes politiques aux appareils à distance et au bureau, et produire des preuves claires de l’état des correctifs, le tout depuis une seule console et à un coût adapté à un budget serré.
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