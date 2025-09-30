Revue de la semaine en vedette

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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

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Avis de la semaine :

Chez Splashtop, nous recevons chaque semaine des commentaires d’utilisateurs professionnels, d’entreprises et de particuliers qui illustrent les nombreuses raisons pour lesquelles plus de 14 millions de personnes choisissent Splashtop pour accéder à leurs applications et à leur bureau à distance en toute sécurité. C’est l’alternative parfaite au couple VDI/RDP en termes de rapidité, de facilité d’utilisation, de polyvalence et de valeur.

5 étoiles par Damostat

En un mot, GÉNIAL

Si vous n’avez pas cette application, vous ratez quelque chose. Vous avez toujours voulu avoir une machine Windows 7 ou Mac portable sur votre iPad ? Rien de plus simple : téléchargez cette application. Vous avez toujours voulu profiter des meilleurs jeux sans avoir à quitter le confort de votre lit ? Facile, achetez cette application. Que diriez-vous d’une application de dessin de qualité, quelque chose pour faire des croquis en déplacement ? TÉLÉCHARGEZ CETTE APPLICATION. Je ne saurais trop le répéter.

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