Exploiter une station météorologique et de radiodiffusion à distance, depuis n’importe où

Jusqu’à l’année dernière, le travail à distance était presque inconnu des professionnels du cinéma, de la radio, de la radiodiffusion et de bien d’autres secteurs. Aujourd’hui, alors que la pandémie accélère la tendance au travail à distance, nous entendons des histoires sur la façon dont des organisations entières dans le secteur des médias et du divertissement travaillent de manière productive depuis leur domicile grâce à des solutions d’accès à distance de nouvelle génération comme Splashtop. Les travailleurs à distance sont désormais en mesure d’accéder à des applications de bureau gourmandes en ressources sur des ordinateurs de travail haut de gamme depuis n’importe quel endroit en utilisant n’importe quel appareil, tout comme ils le feraient en personne.

Les météorologues font partie des nombreux professionnels des médias et du divertissement qui ont récemment trouvé une flexibilité de travail grâce à Splashtop. Ils peuvent se connecter à distance à leur système météorologique, exécuter des applications comme Max Weather, préparer des graphiques, configurer des occurrences et des séquences, et même diffuser des émissions depuis n’importe quel endroit. Par exemple, Bryan Huges, un météorologue de WOWK a converti son bateau en salle de rédaction à distance à l’aide de Splashtop! Des sessions à distance très performantes et des fonctionnalités robustes rendent cela possible.

Splashtop permet désormais aux météorologues de transmettre à distance l’entrée audio du microphone à l’ordinateur de travail depuis n’importe quel appareil.

« La nouvelle fonction de microphone à distance de Splashtop Enterprise permet de partager à distance une entrée de microphone vers nos solutions Max Weather depuis n’importe quel appareil, permettant ainsi à nos utilisateurs de générer à distance des voix sur des graphiques via la fonction d’entrée audio de Max One. Cette option offre une grande flexibilité et permet à nos utilisateurs de travailler à distance selon leurs besoins, tout en restant avec leur public sur plusieurs plateformes », a déclaré Joe Ziskovsky, ingénieur commercial principal chez The Weather Company (une entreprise IBM).

Splashtop Enterprise - Solution next-gen pour le travail à distance

Splashtop Enterprise permet aux organisations de travailler à distance de manière sûre, flexible et performante. Avec Splashtop Enterprise, vous pouvez :

Permettre à toute votre organisation d’accéder en toute sécurité à des ordinateurs de bureau pour travailler à distance

Accéder à des ordinateurs haut de gamme de n’importe où depuis n’importe quel appareil.

Effectuer à distance des tâches telles que la dictée vocale, l’utilisation d’un logiciel d’enregistrement et la génération de voix sur des graphiques en transmettant le son via votre microphone local à l’ordinateur de travail distant.

Utiliser à distance des appareils tels que des tablettes Wacom, des lecteurs de cartes à puce, des clés de sécurité et des imprimantes en redirigeant le périphérique USB de votre ordinateur local vers l’ordinateur distant.

Intégrer votre fournisseur d’identité d’authentification unique (SSO) et utilisez vos identifiants SSO pour authentifier Splashtop.

Bénéficier d’une interface conviviale et de fonctionnalités en cours de session comme le transfert de fichiers, l’enregistrement de session, et bien d’autres encore qui augmentent votre productivité.

Permettre à votre équipe informatique de mettre en place, de gérer et d’étendre facilement et en toute sécurité l’accès à distance pour l’organisation via une console centralisée. De plus, le service informatique peut également fournir une assistance à distance aux ordinateurs gérés ainsi qu’aux appareils AVEC.

Bénéficier d’options de licence flexibles - choisissez des licences d’accès à distance pour les utilisateurs finaux et/ou d’assistance à distance pour les techniciens.

EN SAVOIR PLUS SUR SPLASHTOP ENTERPRISE

Contacte-nous Planifie une démo

Regardez comment accéder à distance à Max Weather en utilisant Splashtop.

Remotely access desktop applications like Max Weather and present weather reports from any device.

Pour en savoir plus sur les solutions d’accès à distance pour les médias et les divertissements de Splashtop