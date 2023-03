Caractéristiques exclusives de Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise fournit aux équipes informatiques la sécurité, la flexibilité, l’évolutivité et les performances nécessaires pour gérer efficacement l’accès à distance, fournir une assistance à distance et permettre le travail à distance pour leur organisation ou leur établissement d’enseignement.

En plus du moteur haute performance qui alimente également Splashtop Business Access, Splashtop SOS et Splashtop Remote Support, Splashtop Enterprise vous apporte une combinaison de fonctionnalités et de capacités qui font passer l’accès à distance au niveau supérieur.

Jetons un coup d’œil aux avantages et capacités exclusifs que vous obtenez avec Splashtop Enterprise:

Accès et assistance à distance tout-en-un

Les organisations peuvent fournir aux employés un accès à distance aux ordinateurs de travail et permettre au service informatique de prendre en charge à distance les ordinateurs et les appareils mobiles, le tout à partir d’une plate-forme unique. Les organisations ont la possibilité de choisir le nombre de licences d’accès à distance et de technicien d’assistance à distance dont elles ont besoin.

Intégration de l’authentification unique

Les utilisateurs peuvent authentifier leur compte Splashtop à l’aide de leur identifiant utilisateur et de leur mot de passe centralisés Single Sign-On (SSO). Splashtop utilise la norme SAML 2.0 et s’intègre à tous les principaux fournisseurs d’identité, notamment ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin et Shibboleth.

De plus, grâce au système de gestion des identités inter-domaines (SCIM), le service informatique peut provisionner automatiquement des comptes SSO dans Splashtop. Dans le cadre de l’approvisionnement, ils peuvent également configurer automatiquement le regroupement des comptes SSO. Cette fonctionnalité est actuellement disponible via Azure AD et Okta.

Meilleure facilité de gestion

Pool de connexions et d’accès à distance planifiés Planifiez les heures auxquelles des utilisateurs individuels ou des groupes d’utilisateurs peuvent avoir accès à des ordinateurs particuliers. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les établissements d’enseignement qui planifient des laboratoires informatiques à distance, ou pour les organisations pour réglementer les heures de travail des employés. En outre, vous pouvez faciliter la connexion des utilisateurs à un ordinateur disponible pendant leur temps d’accès planifié en définissant un groupe d’ordinateurs en tant que pool de connexions. Lorsque les utilisateurs cliquent pour se connecter, ils sont connectés à un ordinateur disponible dans le pool - pas besoin de rechercher un ordinateur disponible.

Autorisations granulaires Fournissez des autorisations granulaires basées sur les rôles ou sur l’utilisateur pour des actions telles que le transfert de fichiers, l’impression à distance, le copier-coller, etc.

Augmentation de la productivité

Redirection du microphone Les utilisateurs peuvent transmettre l’entrée via leur microphone local à l’ordinateur Windows distant en tant qu’entrée microphone. Cela permet aux utilisateurs de joindre des appels via des outils audiovisuels tels que Skype, Teams, Zoom et VoIP, et d’utiliser également un logiciel de dictée vocale ou d’enregistrement sur la session à distance.

REDIRECTION DES PÉRIPHÉRIQUES USB Les utilisateurs peuvent rediriger un périphérique USB (lecteur de carte à puce, clé de sécurité, stylet/périphérique HID tel qu’une tablette Wacom ou une imprimante) de l’ordinateur local vers l’ordinateur distant. Le périphérique redirigé fonctionne sur l’ordinateur distant comme s’il était branché directement sur cet ordinateur.

Splashtop Enterprise contre Splashtop Autres produits Splashtop Business

Si vous envisagez nos autres produits Business, voici les avantages que vous obtiendriez en passant à Splashtop Enterprise :

