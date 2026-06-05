Les utilisateurs d'Atera fournissent aux utilisateurs finaux un accès à distance aux ordinateurs de bureau

La fonction d'accès à distance de Splashtop pour les clients d'Atera, permet aux MSP utilisant Atera de configurer et de gérer l'accès à distance de leurs utilisateurs finaux.
COVID-19 a accéléré l'adoption du télétravail dans le monde entier. C'est pratique, respectueux de l'environnement et, comme l'a révélé Splashtop dans son sondage sur le télétravail, les employés sont plus productifs lorsqu'ils travaillent à domicile et qu'ils disposent des bons outils. Par conséquent, le travail à distance ou hybride est une tendance qui ira au-delà du COVID-19.
Grâce à l'accès à distance aux ordinateurs de bureau, les employés peuvent accomplir leurs tâches efficacement comme s'ils étaient assis juste devant l'ordinateur distant, ce qui aide les entreprises à mettre en œuvre avec succès leurs plans de continuité des activités pendant cette période.
Atera - Intégration avec Splashtop: Une gestion et suivi informatique à distance de qualité, ainsi qu'un accès distant aux ordinateurs pour les utilisateurs finaux
Atera s'intègre à Splashtop pour permettre aux utilisateurs non seulement de soutenir efficacement leurs clients, mais aussi de fournir aux utilisateurs finaux un accès à distance aux ordinateurs de bureau.
"L'intégration de Splashtop a changé la donne,"a déclaré Tal Dagan, Vice-Président des Produits d'Atera. "Nous avons des clients qui choisissent Atera à cause de l'accès à distance de Splashtop qui y est intégré. Cette intégration fournit aux MSP tous les outils dont ils ont besoin pour fournir une téléassistance complète à leurs clients. Elle leur donne également la possibilité de fournir à leurs clients un accès à distance aux ordinateurs de bureau en tant que service supplémentaire."
Les utilisateurs d'Atera peuvent se connecter à distance à des ordinateurs gérés, en présence ou sans présence d'un utilisateur final, afin de résoudre tout problèmes et s'assurer que les ordinateurs fonctionnent dans des conditions optimales.
Ils peuvent lancer une session à distance instantanément et contrôler un ordinateur géré depuis la console d'Atera.
Ils peuvent accéder à distance à des ordinateurs et appareils mobiles non gérés depuis Atera en souscrivant un abonnement Splashtop Remote Support.
Les utilisateurs d’Atera peuvent également déployer et gérer l’accès à distance des utilisateurs aux postes de travail gérés, ce qui leur permet de travailler efficacement depuis leur domicile pour seulement 8 CA$ par mois et par ordinateur distant. Décourez comment vous pouvez permettre à vos utilisateurs d’accéder à distance à leur poste de travail.
Splashtop: Accès à distance performant et sécurisé aux ordinateurs de bureau
La fonctionnalité d’accès à distance des clients d’Atera est fournie par Splashtop Remote Access. Elle permet aux professionnels de travailler à distance sur leur ordinateur de bureau depuis n’importe quel appareil, à domicile ou en déplacement. Les utilisateurs peuvent se connecter à distance à des ordinateurs Windows et Mac depuis n’importe quel ordinateur ou appareil mobile, y compris les Chromebook. Les fonctionnalités de Splashtop permettent un télétravail productif :
Haute performance : Bénéficiez d’une diffusion audio et vidéo à distance en temps quasi réel pour les ordinateurs Windows et Mac avec une diffusion 4K à plus de 40 images par seconde. Le moteur d’encodage et de décodage optimisé tire parti de la dernière accélération matérielle d’Intel, NVIDIA et AMD.
Sécurité robuste : Obtenez des connexions à distance sécurisées avec plusieurs niveaux de sécurité et de conformité.
Large support de dispositif: Accédez à distance à tout ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis tout autre ordinateur ou appareil mobile, y compris les Chromebooks.
Facile à déployer, à gérer et à utiliser : L’installation prend quelques minutes, contrairement au VPN. Invitez les utilisateurs à configurer leurs comptes et appareils. Beaucoup plus facile à déployer et à gérer qu’un VPN. Regroupez vos utilisateurs et vos ordinateurs. Définissez les autorisations d’accès et affichez les journaux.
Multiécran à plusieurs écrans:affichez simultanément plusieurs écrans distants à partir de systèmes à plusieurs moniteurs, y compris de plusieurs à un et de plusieurs à plusieurs.
Fonctionnalités en cours de session: Obtenez les outils dont vous avez besoin pour être productif tout en accédant à un ordinateur à distance - transférer des fichiers, chatter, enregistrer des sessions, partager votre bureau, et bien plus encore.
Options d’entreprise :
Les déploiements à grande échelle bénéficient d’options telles que l’intégration de l’authentification unique et le déploiement sur site.
Essayez Splashtop Remote Access gratuitement aujourd’hui !