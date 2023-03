Comment l'espace de travail de cloud computing redéfinit les organisations

L'informatique en cloud dématérialisée sur le lieu de travail est en train de changer la façon dont les affaires sont menées, modifiant le paysage où tout se passe. En opérant à partir du cloud, les entreprises de toute taille sont capables de rivaliser avec leurs concurrents sur le marché d'une manière qui était auparavant inimaginable. Cela se traduit par une réduction des dépenses d'investissement et des frais généraux, ainsi que par une amélioration de la rapidité d'accès au marché, ce qui permet de répondre aux attentes des clients.

Au cours de la dernière décennie, la technologie a permis aux start-ups de perturber les industries traditionnelles (le déclin de Blockbuster est l'histoire éloquente d'un leader du marché qui n'a pas évolué assez vite face à l'innovation, la distribution vidéo étant passée au "cloud"). Par conséquent, il semble que le meilleur conseil que l'on puisse tirer de l'histoire très récente soit: ne soyez pas Blockbuster. Et par là, nous voulons dire que votre entreprise ne peut pas se permettre de sous-estimer le rythme du cloud.

Innover pour être compétitif

Quelle que soit la taille de votre organisation ou le secteur dans lequel vous travaillez, il est essentiel de se tenir au courant des dernières innovations pour rester compétitif. Cela nous amène à l'avenir du lieu de travail. Votre lieu de travail et son mode de fonctionnement sont essentiels à presque tous les autres aspects de vos activités commerciales.

D'une manière générale, les organisations visent des objectifs tels que la rapidité, l'accessibilité et la flexibilité. Vos clients s'attendent à utiliser vos services de manière transparente et à acheter vos produits où qu'ils se trouvent, ce qui se traduit par une expérience client optimale. Vos employés souhaitent idéalement un environnement de travail flexible qui non seulement favorise leur productivité, mais leur permet également de travailler selon leurs propres conditions. Les employeurs veulent que les membres de leur équipe puissent répondre aux demandes des clients et passer un moment agréable à le faire (l'engagement des employés est un facteur de profit). Une approche essentielle que les organisations peuvent adopter pour répondre à ces deux types de demandes est d'adopter le cloud computing.

Examinons plusieurs façons dont le cloud redéfinit les lieux de travail en transformant l'infrastructure IT et en offrant une utilisation plus efficace des ressources informatiques.

Une plus grande flexibilité

Lorsque vos employés ne sont pas obligés de travailler depuis leur bureau, ils peuvent travailler selon un horaire qui complète leur routine individuelle. En retour, leur niveau de productivité augmente, ce qui profite aux résultats de l'organisation. Le travail dans le nuage permet à vos employés d'accéder à leurs documents et à leurs fichiers depuis n'importe quel appareil, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable, n'importe où et n'importe quand, ce qui non seulement encourage la collaboration dans votre entreprise, mais la stimule également.

Meilleure collaboration

Le cloud computing rend la collaboration entre entreprises plus réalisable, tant au bureau qu'à distance. Grâce à la nature évolutive du cloud, vous travaillez toujours avec les dernières technologies disponibles. Les données de l'entreprise étant stockées de manière centralisée, vous pouvez permettre à plusieurs employés, équipes et tiers de consulter et de modifier vos fichiers. Dans Office 365, Skype for Business rend la collaboration encore plus personnelle et efficace. Désormais, vous pouvez non seulement accéder à des messages instantanés et les envoyer, mais vous pouvez également organiser des conférences téléphoniques directement depuis Microsoft Word. Votre équipe peut facilement travailler ensemble sur des fichiers tandis que le cloud les enregistre automatiquement pour qu'ils puissent les consulter et continuer à travailler via leurs appareils mobiles à tout moment dans l'avenir.

Des processus plus intelligents

Un effet d'entraînement de l'informatique dématérialisée a été l'afflux de données et d'informations que les organisations peuvent utiliser pour évaluer leurs processus d'affaires. Les systèmes de cloud computing permettent la collecte, le suivi et l'analyse fiables de données importantes qui peuvent aider les organisations à mettre à jour ou à remplacer des processus pour obtenir un meilleur rendement. Cela permet au lieu de travail de fonctionner plus efficacement et aux employés de se voir attribuer les bons emplois et les bons rôles.

Une autre solution pour redéfinir tout lieu de travail moderne

La manière dont cloud informatique redéfinit le lieu de travail est impressionnante. Cependant, il y a des tâches que le cloud ne peut tout simplement pas faire. C’est là qu’intervient le logiciel d’accès à distance. Les solutions de bureau à distance, comme Splashtop, offrent à vos employés le meilleur moyen d’étendre leur bureau et leurs applications. En outre, il est pertinent que votre infrastructure informatique soit dans le cloud ou sur site. Dans les deux cas, les solutions de bureau à distance conduisent à des lieux de travail plus dynamiques.

Dans le cloud, vos employés peuvent accéder à leurs fichiers de n'importe où. Avec Splashtop, ils peuvent accéder à leur bureau spécifique et à tout ce qu'il contient et le contrôler de n'importe où. Cela est utile dans de nombreuses situations. En tant que membre d'une équipe IT, par exemple, vous pouvez avoir besoin d'aider un collègue ou un client à résoudre un problème informatique spécifique, même si vous êtes à des kilomètres de distance. Vous pouvez facilement vous connecter à son ordinateur sans avoir à naviguer dans les conférences téléphoniques et le partage d'écran, ce qui peut ralentir le processus. Peut-être le centre informatique de votre entreprise, situé en Malaisie, a-t-il besoin d'une administration de ses serveurs, mais vous êtes à Los Angeles pour une conférence.

Il vous suffit de vous connecter et de vous mettre au travail. Il en va de même pour les tâches administratives: la possibilité de se connecter à un ordinateur spécifique depuis n'importe quel endroit peut être un moyen inestimable de gagner du temps ou de respecter un délai serré.

Sans aucun doute, le cloud redéfinit le lieu de travail. Pourtant, il y a encore des tâches et des moments qui nécessitent un logiciel de bureau à distance pour accomplir le travail.

Pour savoir plus sur la manière dont les logiciels d'accès à distance aux ordinateurs de bureau peuvent contribuer à rendre votre lieu de travail plus efficace, contactez-nous dès aujourd'hui à Splashtop.