Splashtop obtient la note A+ du Better Business Bureau

Splashtop a récemment été accrédité par le Better Business Bureau et a obtenu la note A+.

Splashtop, le principal fournisseur de solutions d'accès et d'assistance à distance, a été accrédité par le Better Business Bureau (BBB). Splashtop a obtenu l'accréditation et la note A+ du BBB en partie parce qu'il a fait de l'excellence du service une priorité numéro un depuis la création de l'entreprise en 2006.

Seules les entreprises qui satisfont aux normes élevées du BBB et qui suivent leur code de pratiques commerciales peuvent devenir une entreprise accréditée par le BBB. Le code comprend des politiques telles que la publicité honnête, la représentation véridique des produits/services, la transparence, le respect des promesses, la réactivité, la protection de la vie privée et l'intégrité. Le Code de pratiques commerciales est destiné à guider les entreprises sur la manière dont elles traitent leurs clients.

En plus d'avoir obtenu l'accréditation après un processus d'examen approfondi, Splashtop a également reçu la note A+ du BBB (la plus haute note accordée). Le BBB attribue des notes sur la manière dont les entreprises interagissent avec les clients.

L'un des principes fondamentaux de Splashtop est l'excellence du service. Avec des équipes de support, de vente et de réussite client basées en Californie, au Japon, à Taïwan et en Chine, Splashtop est facilement accessible à ses clients. Splashtop s'efforce de répondre aux questions et aux problèmes de ses clients de manière rapide, utile et conviviale. En fait, nombreux sont ceux qui ont adopté Splashtop plutôt que d'autres produits de bureau à distance, en partie grâce au service clientèle de qualité supérieure offert par Splashtop.

L'accréditation BBB et la notation A+ illustrent l'engagement de Splashtop en faveur de l'excellence du service. L'équipe de Splashtop continuera à s'efforcer d'offrir la meilleure expérience possible à ses clients. Les solutions de Splashtop remote desktop sont utilisées par des dizaines de milliers d'entreprises et plus de 20 millions d'utilisateurs pour plus de 500 millions de sessions et plus encore.

Apprends-en plus sur les solutions d'accès et d'assistance à distance de Splashtop, et essaie-les toi-même avec un essai gratuit de 14 jours. Aucune carte de crédit ni aucun engagement ne sont nécessaires pour commencer un essai gratuit.