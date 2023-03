Préparez une rentrée scolaire virtuel avec Splashtop

Préparez-vous à une rentrée scolaire inhabituelle avec les solutions d'accès à distance Splashtop pour l'éducation

Dans les rapports trimestriels sur les résultats à Wall Street en avril dernier, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que nous avons assisté en deux mois à deux années de transformation numérique. Si l'on se réfère à ce mois d'août, cette transformation s'est accélérée dix fois, en particulier dans les secteurs universitaires où le changement et l'adaptation se font généralement lentement. Presque du jour au lendemain, il a été demandé aux responsables informatiques et opérationnels des universités de mettre à niveau les piles techniques de leurs écoles afin d'aider les professeurs et les étudiants à accéder à distance aux ressources essentielles du campus depuis leur domicile.

Si les défis étaient nombreux, les plus importants étaient:

L'accès aux ordinateurs des salles informatiques et les logiciels haut de gamme Fournir un soutien aux étudiants et au personnel universitaire l'adaptation aux nouvelles technologies & AVEC les coûts et l'urgence de trouver une solution rapidement L'évolutivité et la sécurité digitale

Nous pouvons vous aider. En tant que leader de l'accès à distance pour les établissements d'enseignement, Splashtop a déjà aidé les établissements d'enseignement à se préparer et à passer à l'apprentissage à distance. Il s'agit notamment des écoles primaires et secondaires, des universités comme Stanford, Harvard Law, Laney College, Wayne State University, Cornell et bien d'autres.

Comment ? Avec lessolutions académiques d'accès à distance de Splashtop > Des solutions d'accès à distance, de support et de collaboration à distance sécurisées et abordables pour les établissements d'enseignement modernes.

Solutions d'accès à distance Splashtop pour l'éducation :

De plus, toutes ces fonctionnalités s’accompagnent d’une sécurité robuste, d’une intégration facile et de tarifs souvent inférieurs de 70% à ceux des autres solutions.

Au-delà de la technologie, les solutions à distance de Splashtop ont été conçues avec une mission et un objectif élevé.

Comme l'a dit Mark Lee, évangéliste en chef de Splashtop dans un communique de presse récent, nous considérons Splashtop « comme un outil important dans la démocratisation de la technologie pédagogique, et comme un moyen de mettre à niveau le terrain de jeu pour tous les élèves, car lorsque l'accès à l'apprentissage à distance est abordable et facile à gérer, cela signifie que tout le monde a un accès égal au matériel et aux logiciels les plus récents et les plus performants disponibles.» L'apprentissage à distance est là pour rester, et Splashtop a pour mission de le rendre accessible à distance à tous.

