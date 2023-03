Splashtop pour les Labos Informatiques Virtuels est amélioré pour simplifier la gestion de l'accès à distance aux ordinateurs des salles informatiques académiques

Les ressources informatiques des campus deviennent plus largement disponibles et les investissements dans les salles informatiques mieux optimisés pendant la pandémie COVID-19

SAN JOSE, Californie, 11 août 2020-Splashtop Inc, un leader dans les solutions d'accès et d'assistance à distance, a annoncé aujourd'hui une mise à jour de son produit Splashtop pour les Labos Informatiques Virtuels visant à aider les étudiants à retourner à l'école en leur offrant une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle des ressources des salles informatiques académiques. Désormais, les étudiants, le corps enseignant et le personnel peuvent utiliser plus facilement n'importe quel dispositif informatique, y compris les tablettes et les Chromebooks bon marché, pour accéder aux ordinateurs et aux logiciels essentiels du campus, tandis que des capacités de programmation plus robustes permettront aux établissements d'enseignement d'optimiser leurs investissements dans les salles informatiques.

« Alors que la pandémie de COVID-19 continue de limiter l’accès physique à de nombreux établissements d’enseignement, le besoin d’options d’apprentissage à distance et d’apprentissage hybride augmente la demande d’accès à distance facile et sécurisé aux laboratoires informatiques du campus », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Grâce à nos améliorations de Splashtop for Remote Labs, les universités, les collèges communautaires et les écoles de la maternelle à la 12e année peuvent optimiser l’utilisation de leurs ressources de laboratoire informatique tout en permettant à davantage d’utilisateurs d’accéder à distance aux ordinateurs et logiciels Mac et Windows basés sur un laboratoire à l’aide de n’importe quel appareil informatique personnel. »

Les salles informatiques d'aujourd'hui offrent plusieurs fonctions :

Les universités et les collèges, en particulier, utilisent les salles informatiques pour héberger des machines puissantes et couteuses pour hébergés des logiciels spécialisés. C'est le cas pour les outils de conception et de modélisation 3D tels qu'AutoCAD et Revit, ainsi que les outils de création et d'édition multimédia de haute résolution: Adobe Premiere Pro et Illustrator.

Les collèges et les lycées communautaires consacrent également ses ressources aux équipes académiques d'ingénieurs et de conception. Ils utilisent également d'autres logiciels dans le cadre des programmes de certificats d'enseignement professionnel et technique (CTE), qui permettent aux étudiants d'obtenir des emplois qualifiés dès la sortie de l'école.

Dans les écoles de la maternelle à la 12e année, les laboratoires informatiques jouent un rôle important dans la réduction de la fracture numérique, en permettant à tous les élèves d'accéder à des ordinateurs ou tablettes Chromebook peu coûteux et à des postes de travail équipés de logiciels tels que Microsoft Office, des applications de CAO/FAO ainsi qu'Adobe Cloud.

Les nouvelles fonctionnalités permettent de programmer les horaires d'accès, les autorisations et de renforcer la sécurité

Le produit amélioré de Splashtop pour les Labos Informatiques permet aux administrateurs informatiques de

Programmez l'utilisation d'ordinateurs ou de laboratoires spécifiques par des individus ou des groupes d'étudiants, ce qui augmente l'accès aux ressources des laboratoires informatiques et maximise leur utilisation.

Créez et gérez des groupes d'utilisateurs et d'ordinateurs plutôt que d'attribuer des autorisations d'accès au niveau de chaque ordinateur.

Permettre l'utilisation de l'authentification unique (Single Sign-On - SSO) pour authentifier les comptes Splashtop, ce qui renforce la sécurité.

Utiliser un outil de déploiement central pour installer et fournir le logiciel Splashtop sur tous les ordinateurs d'un laboratoire du campus en même temps, plutôt qu'un à la fois.

Lorsque le College des Arts de Wayne State University (CFPCA) a fermé due au COVID-19, les étudiants n'avaient plus d'accès physique aux ordinateurs des salles informatiques qui exécutaient des logiciels spécifiques dont ils avaient besoin pour leurs cours," a déclaré Chris Gilbert, analyste technique d'application au CFPCA. "La solution de Splashtop pour les Labos Informatiques Virtuels, que nous avons installée en urgence au printemps, a permis à ces étudiants de terminer leur trimestre d'études. Nous sommes impatients de mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités de Splashtop au cours de la prochaine année scolaire, afin de déployer et d'administrer plus facilement l'accès aux logiciels des salles informatiques, pour un plus grand nombre d'étudiants."

Les universités, les collèges et les écoles qui utilisent Splashtop for Remote Labs peuvent obtenir des avantages importants, notamment:

Splashtop pour les Labos Informatiques Virtuels fonctionne avec des tablettes et des Chromebooks peu coûteux, ce qui permet à un grand nombre d'étudiants à faibles revenus d'accéder aux ordinateurs puissants des salles informatiques pour une fraction du coût d'ordinateurs portables plus performants.

Les étudiants et les chercheurs bénéficient d'un accès à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des logiciels qui nécessitent du matériel spécialisé, sans être limités aux heures d'ouverture des salles informatiques ni devoir se rendre sur le campus pour utiliser les ressources informatiques.

Les écoles et les universités peuvent mieux exploiter le matériel et les logiciels dont elles disposent déjà, plutôt que d'avoir à acheter des ressources supplémentaires, car chaque poste de travail est plus largement utilisé.

Les stratégies d'apprentissage à distance et d'apprentissage hybride deviennent pratiques et abordables pour les établissements d'enseignement.

Comme les frais de Splashtop sont basés sur le nombre d'utilisateurs simultanés et non sur le nombre total d'utilisateurs nommés, il est très abordable pour les écoles et les universités de fournir un accès généralisé aux ressources des salles informatiques.

"Nous considérons Splashtop pour pour les Labos Informatiques Virtuels comme un outil important dans la démocratisation des technologies de l'éducation, comme un moyen d'égaliser les chances pour tous les étudiants," a déclaré M. Lee. "Lorsque l'accès aux ressources des salles informatiques scolaires est abordable et facile à gérer, cela signifie que tout le monde a un accès égal aux derniers et meilleurs matériels et logiciels disponibles."

Les nouvelles fonctionnalités de Splashtop pour Remote Labs sont désormais disponibles. Les clients existants de Splashtop for Remote Labs peuvent contacter l’entreprise pour discuter d’un chemin de mise à niveau vers les nouvelles fonctionnalités.

