Splashtop vs AWS pour l'accès à distance aux salles informatiques

Le logiciel de bureau à distance Splashtop coûte moins cher et peut vous offrir une infrastructure plus sûre. Splashtop est mieux adapté aux travailleurs à distance et à l'apprentissage à distance.

Le travail à domicile et l'enseignement à distance devenant la nouvelle réalité, les entreprises et les établissements d'enseignement ont cherché des moyens de connecter leurs utilisateurs à distance aux ressources informatiques dont ils ont besoin.

La raison? Les utilisateurs distants ne peuvent pas facilement travailler à partir de leurs appareils personnels parce qu'ils ont besoin d'accéder à des applications qui ne peuvent fonctionner que sur les ordinateurs très puissants de bureau ou d'école.

L'infrastructure de bureau virtuel (VDI) et les outils de bureau en tant que service comme Amazon WorkSpaces peuvent être utilisés pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des bureaux virtuels. Toutefois, un logiciel de bureau à distance tel que Splashtop pourrait mieux répondre aux besoins de votre organisation.

Pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à AWS WorkSpaces?

Utilisez les ordinateurs de bureau dont vous disposez déjà

Si vous avez déjà investi dans des ordinateurs de bureau pour vos travailleurs ou dans des salles informatiques pour vos étudiants, il n'est pas nécessaire de fournir des appareils supplémentaires à vos utilisateurs.

Utilisez plutôt les ordinateurs que vous avez déjà configurés et donnez à vos utilisateurs l'accès à ces derniers depuis leurs propres appareils avec Splashtop. Vos utilisateurs peuvent accéder et contrôler à distance des ordinateurs Windows, Linux et Mac depuis leurs propres appareils Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook en utilisant Splashtop (AWS WorkSpaces n'offre pas d'accès aux ordinateurs Mac, ni d'accès à partir de Chromebooks).

De plus, si vos ordinateurs physiques sont connectés via un réseau local câblé à des équipements scientifiques ou robotiques sur site, il pourrait être difficile de les connecter à des instances d'ordinateurs hébergés en nuage avec AWS WorkSpaces.

Le fait de pouvoir utiliser vos ressources existantes nous conduit également à la prochaine prestation.

Économiser sur les coûts de licence

Avec AWS WorkSpaces, vous devez acheter les licences de tous les logiciels dont vos utilisateurs ont besoin. Pour les universités qui proposent une gamme d'applications allant d'Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, SketchUp, et d'autres, cela peut coûter cher.

Outre les licences supplémentaires, AWS WorkSpaces vous coûtera 25 $/mois par ordinateur. Splashtop, quant à lui, coûte moins de €4.58 /mois par utilisateur pour les organisations de plus de 10 utilisateurs. Par ailleurs, comme vos utilisateurs accèdent aux ordinateurs que vous possédez déjà, il n’est pas nécessaire d’acheter des licences supplémentaires pour vos logiciels.

Protéger les données sensibles

Lorsque vous accédez à distance à des ordinateurs avec Splashtop, vos données confidentielles ou sensibles restent sur les ordinateurs physiques de votre bâtiment. L'ordinateur distant peut être limité à la diffusion en continu d'une vue des informations et au contrôle de l'ordinateur du bâtiment sans transférer de fichiers de données!

Avec les espaces de travail AWS, les données devraient être téléchargées ou traitées sur l'ordinateur hébergé dans le nuage, à l'extérieur du bâtiment physique.

Idéal pour le travail hybride

Splashtop est également parfait pour les situations hybrides où vos utilisateurs passent un temps partiel sur site et un temps partiel à travailler à distance. Il est idéal pour les laboratoires informatiques des universités et les bureaux sur site au sein d'une entreprise. Vous disposez d'ordinateurs physiques que vous pouvez utiliser en cas de besoin, et d'un accès virtuel aux mêmes systèmes depuis votre domicile via Splashtop. Avec AWS WorkSpaces, vous disposez d'une instance différente dans le nuage par rapport à l'ordinateur physique.

Essayez Splashtop gratuitement

Splashtop Business Access est rapide, sécurisé et facile à installer et à entretenir. Vos utilisateurs finaux l'apprécieront car la rapidité des performances (avec une qualité HD et un streaming 4K) leur donne l'impression d'être assis devant l'ordinateur distant.

Commencez votre essai gratuit dès maintenant !

Passez à Splashtop