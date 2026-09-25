Le fait de maintenir à jour les applications tierces sur de nombreux endpoints peut nécessiter un effort manuel important. Les équipes IT doivent savoir quelles applications sont installées, identifier quand de nouvelles versions deviennent disponibles, décider quelles mises à jour sont prêtes à être déployées et s’assurer que ces mises à jour atteignent les bons appareils.
Splashtop AEM aide à automatiser ce processus grâce aux politiques de correctifs logiciels. Les équipes IT peuvent définir quelles applications prises en charge gérer, planifier des analyses pour détecter les mises à jour disponibles, contrôler quand les mises à jour approuvées sont installées et choisir si les nouvelles versions doivent être approuvées automatiquement ou examinées d’abord.
Ce guide explique comment configurer le correctif d’applications tierces avec Splashtop AEM, attribuer la stratégie aux terminaux gérés et surveiller les opportunités de mise à jour après le déploiement de la stratégie.
Ce dont vous avez besoin avant de configurer le patching tiers
Votre équipe doit avoir Splashtop AEM activé pour utiliser Software Patch.
L’utilisateur qui configure les politiques Software Patch doit être Team Owner ou Admin.
Les politiques de correctifs logiciels sont créées via les politiques de point de terminaison, et les politiques sont spécifiques à chaque plateforme. Les applications Windows et MacOS sont donc gérées via des politiques distinctes.
Splashtop AEM maintient des listes de logiciels pris en charge pour les deux plateformes. Avant de créer une stratégie pour une application particulière, vérifiez que l’application figure dans le catalogue des logiciels pris en charge.
Comment automatiser le correctif d’applications tierces avec Splashtop AEM
Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour automatiser votre flux de travail de gestion des correctifs pour les applications tierces :
1. Créez ou sélectionnez une politique de point de terminaison
Dans la console web Splashtop, allez dans Automation > Endpoint Policies.
Vous pouvez créer une nouvelle politique de correctifs logiciels ou modifier une politique existante qui contrôlera également d’autres paramètres des terminaux.
Lors de la création d’une nouvelle politique, configurez :
Nom de la politique
Description
Plate-forme
Stratégie parente, le cas échéant
Si la politique est activée ou désactivée
Les politiques Windows et macOS sont créées séparément. L’héritage des politiques est également disponible, ce qui permet aux politiques enfants d’hériter des paramètres d’une politique parente tout en remplaçant certains paramètres si nécessaire.
Cela peut être utile lorsque plusieurs groupes doivent partager la même configuration de patch de base, mais nécessitent des sélections d’applications ou des calendriers de déploiement différents.
2. Configurez le moment où les endpoints recherchent des mises à jour d’applications
Ouvrez les paramètres de correctifs logiciels et configurez le calendrier d’analyse.
Splashtop AEM prend en charge un ou plusieurs calendriers d’analyse fixes ou récurrents. Une analyse peut être exécutée :
Quotidien
Hebdomadaire
Mensuel
Le calendrier d’analyse détermine quand l’agent de gestion des correctifs vérifie les logiciels gérés pour détecter de nouvelles possibilités de mise à jour.
L’analyse et la mise à jour sont des étapes distinctes du flux de travail. Le fait de détecter une mise à jour d’application disponible ne signifie pas nécessairement que Splashtop AEM l’installera immédiatement. La suite dépend des paramètres d’approbation de l’application et du calendrier de mise à jour.
Cette séparation vous permet de vérifier régulièrement la présence de mises à jour tout en limitant les installations effectives aux fenêtres de maintenance adaptées à votre environnement.
3. Définissez le calendrier de mise à jour des applications
Ensuite, configurez le calendrier des mises à jour.
Ce paramètre contrôle le moment où l’agent de correctifs installe les opportunités de mise à jour qui ont atteint l’état Approuvé.
Par exemple, une équipe IT peut analyser fréquemment les appareils pour détecter les nouvelles versions d’applications disponibles tout en planifiant les installations pendant une période de maintenance définie.
Le fait de conserver ces calendriers séparés permet d’identifier les nouvelles mises à jour disponibles avant leur déploiement et permet aux correctifs approuvés de suivre un rythme d’installation cohérent.
4. Décidez comment les ordinateurs nouvellement intégrés doivent être gérés
L’option New Computer contrôle ce qui se passe lorsqu’un nouveau point de terminaison est intégré directement dans un groupe auquel la politique Software Patch est déjà attribuée.
Lorsque cette option est activée, l’agent de patch sur l’ordinateur nouvellement intégré peut lancer une analyse ou une mise à jour immédiatement au lieu d’attendre la prochaine heure planifiée.
Il existe une distinction importante pour les appareils déjà gérés. Déplacer un ordinateur existant dans un groupe après son intégration ne déclenche pas cette action immédiate. Cet ordinateur suivra le prochain calendrier configuré d’analyse ou de mise à jour.
Ce paramètre peut aider les points de terminaison nouvellement déployés à intégrer plus rapidement le flux de travail normal de gestion des correctifs.
5. Configurez le comportement de redémarrage lorsque cela est nécessaire
Certaines mises à jour d’application peuvent nécessiter le redémarrage du terminal.
La section Options de redémarrage vous permet de préciser comment l’agent de correctifs doit gérer un redémarrage lorsqu’il est requis dans le cadre du processus de mise à jour.
Configurez ce comportement en fonction des terminaux couverts par la politique et de la manière dont ces appareils sont utilisés. Par exemple, le comportement de redémarrage approprié pour le poste de travail d’un employé peut différer de celui utilisé pour des appareils pouvant redémarrer pendant une période de maintenance planifiée.
6. Choisissez les applications que vous souhaitez gérer
Une fois les paramètres généraux de Software Patch configurés, ouvrez l’onglet Software.
Sélectionnez Add Software pour choisir les applications que la politique doit gérer. Plusieurs applications peuvent être sélectionnées dans le catalogue des logiciels pris en charge.
C’est ici que la politique passe d’un calendrier de correctifs général à un flux de travail spécifique aux applications. Chaque application sélectionnée peut ensuite disposer de ses propres paramètres d’installation et d’approbation.
Par exemple, une stratégie Windows peut gérer des applications telles que Google Chrome, Zoom, 7-Zip, Adobe Reader, Visual Studio Code ou d’autres applications incluses dans le catalogue actuel des logiciels pris en charge.
macOS utilise sa propre liste d’applications prises en charge ainsi que sa propre Endpoint Policy spécifique à la plateforme.
7. Choisissez si Splashtop AEM doit installer le logiciel manquant
Pour chaque application de la politique Software Patch, vous pouvez définir si Splashtop AEM doit installer l’application lorsqu’elle n’est pas déjà présente sur un ordinateur géré.
Le paramètre Install if not present contrôle ce comportement.
Lorsque l’installation est activée, la version installée dépend des autres paramètres de l’application dans la politique.
Par exemple :
Si une version préapprouvée est spécifiée, cette version approuvée peut être installée.
S’il n’existe pas de version préapprouvée, la dernière version disponible peut être installée.
Si l’option Installer si absent est désactivée, Splashtop AEM ignore l’installation sur les ordinateurs où l’application est absente.
Cela permet au même flux de travail Software Patch de gérer les mises à jour des applications déjà installées tout en prenant également en charge l’installation sur les points de terminaison où l’application est absente, lorsque ce comportement est activé.
8. Définissez une version d’application préapprouvée
Le paramètre Version préapprouvée vous permet de définir une version que les ordinateurs gérés doivent atteindre.
Lorsqu’une analyse détecte un endpoint exécutant une version antérieure à la version préapprouvée, Splashtop AEM peut créer une opportunité de mise à jour pour la version approuvée.
Par exemple, si la version 0.9 a été désignée comme version préapprouvée et qu’un point de terminaison géré exécute encore la version 0.8, l’analyse peut identifier que l’ordinateur doit être mis à jour vers la version approuvée.
Cela permet de définir une version d’application de référence que les appareils doivent respecter, sans obliger un administrateur à approuver indépendamment la même version pour chaque terminal.
9. Choisissez comment les nouvelles versions d’application sont approuvées
Software Patch contrôle également ce qui se passe lorsqu’une version plus récente devient disponible après que la version déjà approuvée dans la politique l’a été.
Le paramètre Approve new version peut utiliser l’une des options suivantes :
Auto : La version nouvellement détectée peut passer au workflow Approved après l’analyse.
Manual: L’opportunité de mise à jour passe à En attente afin qu’un administrateur puisse l’examiner avant de l’approuver ou de la rejeter.
Cela donne aux équipes IT un contrôle au niveau des applications sur le degré d’automatisation du processus de mise à jour.
Les applications adaptées à une approbation automatique peuvent poursuivre le processus de correctif avec moins d’intervention manuelle. Les applications qui nécessitent un examen supplémentaire peuvent rester en attente jusqu’à ce qu’un administrateur prenne une décision.
10. Attribuez la politique à des ordinateurs ou à des groupes
Après avoir configuré les applications et le comportement des mises à jour, attribuez la politique Endpoint Policy aux ordinateurs qui doivent l’appliquer.
Depuis Automation > Endpoint Policies, sélectionnez la stratégie et choisissez Assign Group and Computer. Sélectionnez le groupe d’ordinateurs approprié et attribuez la politique.
Vous pouvez également attribuer des stratégies de deux autres façons :
Ouvrez les Propriétés d’un ordinateur individuel et sélectionnez une stratégie.
Accédez à Management > Grouping, créez ou modifiez un groupe d’ordinateurs, puis attribuez la politique appropriée.
Par défaut, un ordinateur individuel suit la politique de son groupe. Une politique différente peut être appliquée à un ordinateur lorsqu’il nécessite une exception à la configuration plus large du groupe.
Comment surveiller les mises à jour des applications tierces
Une fois la politique active, Splashtop AEM fournit une vue centralisée des mises à jour d’applications détectées et de leur statut actuel.
Examiner les opportunités de mise à jour dans Software Patch
Une fois la politique active, les équipes IT peuvent utiliser le tableau de bord Splashtop pour avoir une visibilité au quotidien sur le correctif des applications tierces.
Le widget Software Patch Overview affiche l’état des correctifs logiciels sur l’ensemble des endpoints gérés. Les administrateurs peuvent cliquer sur un état pour accéder à la vue Software Patch correspondante lorsqu’une mise à jour nécessite un examen plus approfondi ou une action.
Pour une gestion plus détaillée, accédez à Management > Software Patch, puis sélectionnez la vue Windows ou Mac Software Patch.
Splashtop AEM désigne une mise à jour logicielle détectée comme une opportunité de mise à jour. Une opportunité de mise à jour peut être créée lorsque :
Un ordinateur géré détecte une nouvelle version d’application lors d’une analyse.
La version préapprouvée d’une politique change et la version actuellement installée sur l’ordinateur est inférieure à la nouvelle version approuvée.
Chaque opportunité de mise à jour peut se trouver dans l’un des cinq états suivants :
En attente
Approuvé
Échec
Installé
Rejetées
Splashtop AEM conserve également un historique des changements d’état de chaque opportunité, ce qui aide les administrateurs à suivre la mise à jour tout au long de son cycle de vie.
Vérifier les mises à jour d’applications en attente
L’onglet En attente contient des opportunités de mise à jour qui nécessitent une décision de l’administrateur.
Sélectionnez une opportunité et utilisez le menu Actions pour :
Approuvez-la
La rejeter
Une fois qu’une opportunité en attente est approuvée ou rejetée, elle passe au statut correspondant et ne revient pas au statut En attente.
Il s’agit du workflow utilisé lorsque le paramètre d’approbation des nouvelles versions d’une application est configuré pour une révision manuelle.
Surveiller les mises à jour d’application approuvées
Les mises à jour de l’onglet Approved sont prêtes à suivre le calendrier de mise à jour configuré.
Lorsque l’heure de mise à jour planifiée arrive, les opportunités approuvées commencent à se mettre à jour. Un administrateur peut toujours rejeter une opportunité approuvée avant son installation.
Cela laisse une fenêtre entre l’approbation et le déploiement planifié pendant laquelle une mise à jour prévue peut encore être arrêtée si les circonstances changent.
Examinez les mises à jour ayant échoué et réessayez lorsque cela est approprié
Si une mise à jour ne se termine pas correctement, son opportunité de mise à jour apparaît dans l’onglet Échec.
À partir de là, un administrateur peut :
Approuvez à nouveau la mise à jour
Rejetez la mise à jour
L’approuver à nouveau replace l’opportunité dans le flux de travail approuvé afin qu’elle puisse être retentée selon le processus de mise à jour applicable.
Consultez les mises à jour installées et rejetées
L’état Installé représente la fin du cycle de vie d’une opportunité de mise à jour. Aucune autre action n’est disponible une fois que la mise à jour a atteint cet état.
Les mises à jour volontairement ignorées apparaissent sous Rejetées. Si les circonstances changent, une opportunité rejetée peut ensuite être approuvée, ce qui la déplace vers l’onglet Approuvées.
Ensemble, ces états offrent aux administrateurs une visibilité sur les mises à jour terminées ainsi que sur celles qui ont été volontairement retenues.
Comment combiner les approbations automatiques et manuelles des applications
Les différentes applications n’ont pas besoin de suivre le même workflow d’approbation.
Splashtop AEM vous permet d’utiliser les paramètres des applications dans une politique Software Patch pour déterminer comment chaque application doit être gérée.
Pour les applications pour lesquelles vous êtes à l’aise avec l’approbation automatique des nouvelles versions disponibles, Approve new version peut être défini sur Auto. Les nouvelles versions détectées peuvent ensuite passer dans le workflow Approuvé et attendre le calendrier de mise à jour configuré.
Pour les applications qui nécessitent une vérification avant le déploiement, définissez le comportement d’approbation sur Manuel. Les nouvelles opportunités de mise à jour apparaîtront dans En attente, où un administrateur pourra les approuver ou les rejeter.
Vous pouvez également utiliser des versions préapprouvées lorsque vous avez besoin que des ordinateurs gérés atteignent une version d’application particulière.
La combinaison appropriée dépend des applications que vous gérez et de la façon dont votre organisation évalue les mises à jour logicielles.
Fonctionnement des déploiements progressifs d’applications dans Splashtop AEM
Splashtop AEM peut également prendre en charge des déploiements d’applications par étapes.
Pour mettre en œuvre un déploiement par vagues, créez plusieurs politiques Software Patch pour différents groupes d’ordinateurs et configurez des calendriers de mise à jour échelonnés.
Par exemple, un groupe peut recevoir plus tôt les mises à jour d’applications approuvées, ce qui laisse à l’IT le temps d’évaluer le déploiement avant qu’une politique ultérieure n’applique les mises à jour à un ensemble plus large d’endpoints.
Ce workflow offre davantage de contrôle sur la vitesse à laquelle une nouvelle version d’application est déployée dans l’environnement.
Automatisez le correctif des applications tierces avec Splashtop AEM
La gestion des correctifs d’applications tierces devient plus simple lorsque la découverte des logiciels, les approbations, le calendrier de déploiement et le suivi s’inscrivent dans un workflow reproductible.
Splashtop AEM permet aux équipes IT de choisir les applications prises en charge à gérer, de déterminer si les applications manquantes doivent être installées, d’établir des versions approuvées, de contrôler la façon dont les nouvelles versions sont traitées et de planifier le moment où les mises à jour approuvées sont déployées.
Après le déploiement, Software Patch fournit un emplacement centralisé pour examiner les opportunités de mise à jour en attente, approuvées, échouées, installées et rejetées, afin que les administrateurs puissent conserver de la visibilité et intervenir si nécessaire.
Démarrez un essai gratuit de Splashtop AEM pour automatiser le correctif des applications tierces sur l’ensemble de vos points de terminaison gérés.