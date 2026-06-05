Utiliser AutoCAD via le bureau à distance avec Splashtop

Avec Splashtop, vous pouvez accéder à distance à votre ordinateur exécutant AutoCAD depuis n'importe quel autre appareil et en prendre le contrôle comme si vous étiez assis devant lui.
AutoCAD est l'une des applications logicielles de dessin et de modélisation 3D les plus populaires utilisées par les professionnels et les étudiants. C'est un puissant programme de dessin largement utilisé par les architectes, les ingénieurs et les développeurs, et il est fréquemment enseigné dans les cours de CTE.
Cependant, les utilisateurs sont souvent limités à l'accès à AutoCAD par certains ordinateurs, généralement leur ordinateur de bureau ou un ordinateur de laboratoire à l'école. En effet, de nombreux appareils personnels à la maison ne sont pas assez puissants pour faire fonctionner AutoCAD, et l'octroi de licences pour les appareils personnels peut s'avérer coûteux.
Comment utiliser AutoCAD tout en travaillant à domicile ?
Que vous soyez un professionnel, une entreprise ou un établissement d’enseignement, nous sommes heureux de vous apprendre que Splashtop est le meilleur logiciel de bureau à distance.
Exécuter AutoCAD à distance avec Splashtop
Splashtop fonctionne en vous donnant un accès à distance à un ordinateur à partir d'un autre appareil. Lors d'une connexion à distance, vous verrez l'écran de l'ordinateur distant sur votre appareil local. Vous pourrez ainsi contrôler l'ordinateur à distance comme si vous étiez assis devant lui.
Vous pourrez accéder à tous les fichiers et applications sur l'ordinateur distant, y compris AutoCAD.
En contrôlant AutoCAD à distance via Splashtop, vous tirez parti du matériel de votre ordinateur distant. Cela signifie qu'il est possible d'accéder à distance à votre ordinateur exécutant AutoCAD depuis un appareil tel qu'une tablette, un smartphone ou un Chromebook, tout en étant capable de contrôler entièrement AutoCAD.
Des organisations entières peuvent mettre en œuvre le télétravail, travailler de la maison, travailler à distance, travail nomade, telework, travailler à domicile en donnant aux employés un accès à distance à AutoCAD sur les ordinateurs de travail avec Splashtop.
Avantages de Splashtop Remote Desktop pour AutoCAD
Connexions rapides à distance – La dernière chose que vous souhaitez, c'est un décalage ou d'autres problèmes de performances qui entravent votre productivité lorsque vous travaillez à distance. Splashtop vous offre des connexions rapides avec une faible latence et un streaming 4K.
Fonctionne avec n'importe quel appareil – Splashtop fonctionne de manière totalement multi-plateforme, donc peu importe le système d'exploitation que vous avez. Vous pouvez contrôler à distance vos ordinateurs Windows et Mac depuis un autre appareil Windows, Mac, Android, iOS ou Chromebook.
Fonctions d'amélioration de la productivité – Transférer des fichiers entre ordinateurs, enregistrer des sessions, imprimer à distance, réveil à distance sur le réseau local, support multi-moniteur, et d'autres fonctions sont incluses dans Splashtop.
Sécurité de pointe dans l'industrie – L'infrastructure sécurisée de Splashtop, la prévention des intrusions 24/7, et de multiples fonctionnalités de sécurité, y compris l'authentification à deux facteurs, la vérification des appareils, le chiffrement AES 256 bits, et bien plus encore, protègent vos appareils et vos données.
Et si vous songez à essayer un VPN, réfléchissez-y à deux fois. Les VPN sont plus lents que le logiciel de bureau à distance, surtout lorsqu’on utilise une application gourmande en ressources comme AutoCAD. De plus, les VPN peuvent potentiellement augmenter votre vulnérabilité aux cybermenaces par rapport aux solutions de bureau à distance.
Applications Pratiques de l'Accès à Distance AutoCAD
L'accès à distance à AutoCAD permet aux architectes, ingénieurs et designers de maintenir leur productivité sans être liés à un lieu physique spécifique. Voici quelques façons pratiques dont l'accès à distance AutoCAD est utilisé aujourd'hui :
Collaboration à Distance sur les Projets de Conception – Les équipes peuvent collaborer en toute sécurité sur des fichiers CAO depuis différents endroits, en révisant, éditant et finalisant les conceptions en temps réel sans avoir besoin d'être dans le même bureau.
Accès aux Stations de Travail Haute Performance – Les utilisateurs peuvent accéder à distance à des stations de travail puissantes basées au bureau depuis des ordinateurs portables, tablettes ou ordinateurs à domicile, assurant une gestion fluide des fichiers CAO volumineux et complexes sans sacrifier les performances.
Ajustements de Conception sur Site – Les équipes sur le terrain et les entrepreneurs peuvent accéder aux fichiers AutoCAD à distance lorsqu'ils sont sur des chantiers de construction ou chez des clients, permettant des mises à jour en temps réel et réduisant les retards de projet.
Aménagements de Travail Flexibles – Les professionnels du design peuvent télétravail, travailler de la maison, travailler à distance, travail nomade, telework, travailler à domicile, voyager ou opérer depuis les bureaux des clients sans perdre l'accès aux outils et projets dont ils ont besoin, soutenant des flux de travail plus flexibles et efficaces.
5 Étapes pour Accéder à Distance à AutoCAD avec Splashtop
Configurer l'accès à distance à AutoCAD avec Splashtop est rapide et facile. Voici comment commencer :
Inscrivez-vous pour un Compte Splashtop – Créez un compte Splashtop et choisissez un plan qui correspond à vos besoins d'accès à distance.
Installez Splashtop Streamer sur l'Ordinateur Distant – Téléchargez et installez l'application Splashtop Streamer sur l'ordinateur où AutoCAD est installé. Cela permettra d'y accéder à distance.
Installez l'App Splashtop sur Votre Appareil d'Accès – Installez l'application Splashtop Business sur l'appareil que vous utiliserez pour vous connecter à distance, qu'il s'agisse d'un PC Windows, Mac, tablette ou smartphone.
Lancez Splashtop et Connectez-vous à Votre Ordinateur – Ouvrez l'application, connectez-vous à votre compte et sélectionnez l'ordinateur que vous souhaitez accéder. Démarrez la session à distance en un clic.
Exécutez AutoCAD à distance avec des performances complètes – Une fois connecté, ouvrez AutoCAD et travaillez sur vos fichiers de conception comme si vous étiez directement devant l'ordinateur distant—profitez d'une expérience de bureau à distance à haute performance avec prise en charge multi-écrans et diffusion à faible latence.
Essayez le bureau à distance pour AutoCAD avec Splashtop maintenant
Splashtop offre des solutions pour les utilisateurs individuels, les petites équipes et même les organisations entières. Découvrez tous les packages de bureau à distance à domicile et commencez dès maintenant à tester gratuitement votre propre solution ! Aucune carte de crédit ou engagement n'est nécessaire pour commencer votre essai gratuit.
Si vous cherchez un logiciel de bureau à distance Splashtop pour votre établissement d'enseignement afin de permettre aux étudiants d'accéder à distance à AutoCAD et à d'autres ressources informatiques scolaires, consultez Splashtop pour les laboratoires à distance.