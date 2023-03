Utiliser AutoCAD via le bureau à distance avec Splashtop

Avec Splashtop, vous pouvez accéder à distance à votre ordinateur exécutant AutoCAD depuis n'importe quel autre appareil et en prendre le contrôle comme si vous étiez assis devant lui.

AutoCAD est l'une des applications logicielles de dessin et de modélisation 3D les plus populaires utilisées par les professionnels et les étudiants. C'est un puissant programme de dessin largement utilisé par les architectes, les ingénieurs et les développeurs, et il est fréquemment enseigné dans les cours de CTE.

Cependant, les utilisateurs sont souvent limités à l'accès à AutoCAD par certains ordinateurs, généralement leur ordinateur de bureau ou un ordinateur de laboratoire à l'école. En effet, de nombreux appareils personnels à la maison ne sont pas assez puissants pour faire fonctionner AutoCAD, et l'octroi de licences pour les appareils personnels peut s'avérer coûteux.

Comment utiliser AutoCAD tout en travaillant à domicile ?

Que vous soyez un professionnel, une entreprise ou un établissement d'enseignement, nous sommes heureux de vous dire que le logiciel de bureau à distance Splashtop est la meilleure solution.

Exécuter AutoCAD à distance avec Splashtop

Remote Desktop for AutoCAD

Splashtop fonctionne en vous donnant un accès à distance à un ordinateur à partir d'un autre appareil. Lors d'une connexion à distance, vous verrez l'écran de l'ordinateur distant sur votre appareil local. Vous pourrez ainsi contrôler l'ordinateur à distance comme si vous étiez assis devant lui.

Vous pourrez accéder à tous les fichiers et applications sur l'ordinateur distant, y compris AutoCAD.

En contrôlant AutoCAD à distance via Splashtop, vous tirez parti du matériel de votre ordinateur distant. Cela signifie qu'il est possible d'accéder à distance à votre ordinateur exécutant AutoCAD depuis un appareil tel qu'une tablette, un smartphone ou un Chromebook, tout en étant capable de contrôler entièrement AutoCAD.

Des organisations entières peuvent mettre en œuvre le travail à domicile en donnant aux employés un accès à distance à AutoCAD sur les ordinateurs de travail avec Splashtop.

Avantages de Splashtop Remote Desktop pour AutoCAD

Connexions rapides à distance - La dernière chose que tu veux est un lag ou d'autres problèmes de performance qui entravent ta productivité lorsque tu travailles à distance. Splashtop t'offre des connexions rapides avec une faible latence et du streaming 4K.

Fonctionne avec n'importe quel appareil - Splashtop fonctionne de manière totalement multiplateforme, donc le système d'exploitation que tu as n'a pas d'importance. Tu peux contrôler à distance tes ordinateurs Windows et Mac depuis un autre appareil Windows, Mac, Android, iOS ou Chromebook.

Fonctions d'amélioration de la productivité - Le transfert de fichiers entre ordinateurs, l'enregistrement de sessions, l'impression à distance, le réveil à distance sur le réseau local, la prise en charge de plusieurs moniteurs et d'autres fonctions sont inclus dans Splashtop.

Sécurité à la pointe de l'industrie - L'infrastructure sécurisée de Splashtop, la prévention des intrusions 24/7 et les multiples fonctions de sécurité, notamment l'authentification à deux facteurs, la vérification des appareils, le cryptage AES 256 bits et bien plus encore, permettent de garder tes appareils et tes données en sécurité.

Et si vous envisagez d'essayer un VPN, détrompez-vous. Les VPN sont plus lents que les logiciels de bureau à distance, surtout lorsqu'ils exécutent une application gourmande en ressources comme AutoCAD. De plus, les VPN pourraient potentiellement accroître votre vulnérabilité aux cyber-menaces.

Essayez Splashtop gratuitement

Splashtop offre des solutions pour les utilisateurs individuels, les petites équipes et même les organisations entières. Découvrez tous les packages de bureau à distance à domicile et commencez dès maintenant à tester gratuitement votre propre solution ! Aucune carte de crédit ou engagement n'est nécessaire pour commencer votre essai gratuit.

Si vous cherchez un logiciel de bureau à distance Splashtop pour votre établissement d'enseignement afin de permettre aux étudiants d'accéder à distance à AutoCAD et à d'autres ressources informatiques scolaires, consultez Splashtop pour les laboratoires à distance.