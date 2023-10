Solution tout-en-un pour mettre à niveau tes logiciels EdTech

À une époque où la technologie et l'éducation sont davantage imbriquées, la recherche de solutions TI robustes, sécurisées et flexibles dans les établissements d'enseignement est devenue primordiale.

Le paysage évolutif de l'éducation, façonné par les événements mondiaux, les avancées technologiques et les besoins en constante évolution des étudiants et du corps enseignant, exige une approche transformatrice pour assurer la continuité et l'élévation des expériences éducatives.

Splashtop Enterprise est une solution TI globale qui entremêle de façon transparente la téléassistance, l'accès des utilisateurs et la gestion des appareils en un seul outil indispensable.

Alors que les établissements d'enseignement naviguent à travers les complexités des environnements d'apprentissage à distance et hybrides, la nécessité de fournir un accès sécurisé, accessible et performant aux ressources devient sans équivoque.

Dans cette exploration, nous plongeons dans la façon dont Splashtop répond non seulement aux défis cruciaux auxquels sont confrontés les établissements d'enseignement modernes, mais sert également de conduit pour élever ton jeu EdTech, en veillant à ce que l'apprentissage soit ininterrompu, sécurisé et universellement accessible.

Relever les principaux défis du secteur de l'éducation avec Splashtop

Naviguer à travers les défis multiformes du secteur de l'éducation, en particulier dans notre ère axée sur le numérique, nécessite une solution robuste et intrinsèquement adaptable. Splashtop Enterprise apparaît comme un allié essentiel dans ce voyage, en s'attaquant de front aux principaux défis et en facilitant un environnement d'apprentissage à la fois inclusif et propice aux divers besoins de la communauté éducative.

Assurer la continuité de l'éducation

La continuité de l'éducation devient primordiale face aux perturbations imprévues et à la dynamique évolutive des environnements d'apprentissage. Splashtop Enterprise veille à ce que l'apprentissage ne soit pas limité par des contraintes physiques, en permettant aux étudiants et aux membres du corps enseignant d'accéder aux appareils et aux ressources du campus à tout moment et en tout lieu.

Cet Accès à distance 24/7 aux ordinateurs de laboratoire et autres ressources facilite une expérience d'apprentissage continue et ininterrompue, soutenant une approche hybride qui répond à la situation unique et au style d'apprentissage de chaque élève.

Combler le fossé de l'inégalité technologique

Il est essentiel de combler le fossé de l'inégalité technologique pour que chaque élève ait un accès égal aux ressources éducatives, quel que soit son statut socio-économique. Splashtop permet un accès performant aux laboratoires, logiciels et PC du campus à partir de tous les appareils, ce qui garantit que les ressources ne sont pas seulement confinées aux frontières physiques de l'établissement.

Cette démocratisation de l'accès joue un rôle essentiel dans l'uniformisation des règles du jeu, en veillant à ce que chaque élève puisse maximiser son potentiel d'apprentissage.

Renforcer la sécurité dans les technologies de l'information et de la communication

À une époque où les violations de données et les cybermenaces sont monnaie courante, le renforcement de la sécurité des technologies éducatives n'est pas négociable. Splashtop Enterprise est un rempart contre les menaces potentielles, protégeant les actifs, les données des élèves et l'ensemble des opérations commerciales grâce à son infrastructure sécurisée, sa protection contre les intrusions et son cryptage SSL/AES 256 bits.

De plus, grâce à l'intégration SSO (authentification unique)/SAML, Splashtop garantit que l'authentification est centralisée et sécurisée et que le déploiement est rationalisé et efficace, offrant aux administrateurs de TI un contrôle rapide mais flexible sur les autorisations d'accès.

En assurant la continuité de l'enseignement, en comblant le fossé des inégalités technologiques et en améliorant les protocoles de sécurité, Splashtop Enterprise ouvre la voie à un environnement éducatif résilient et adaptable à l'évolution des besoins des étudiants, du corps enseignant et des équipes de TI.

Responsabiliser les élèves et stimuler la productivité des TI

L'essence de l'optimisation du potentiel des élèves réside dans la capacité à répondre aux diverses approches d'apprentissage et à fournir un accès sans entrave aux ressources essentielles. Splashtop Enterprise veille à ce que les étudiants puissent poursuivre leurs études sans contraintes de temps ni de lieu en leur offrant un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux ressources du campus.

Cette disponibilité perpétuelle prend non seulement en charge les différents rythmes et styles d'apprentissage des élèves, mais elle garantit également qu'ils peuvent explorer, apprendre et créer dans un environnement numérique qui reflète les ressources physiques de leur établissement d'enseignement.

En ce qui concerne les opérations de TI au sein des établissements d'enseignement, la productivité du service d'assistance technique,

centre d' assistance technique,

bureau de support technique est souvent un facteur essentiel qui influe sur l'efficacité globale. Splashtop Enterprise facilite l'intégration transparente de la surveillance et de la gestion à distance des ressources sur le campus, ce qui garantit que les équipes de TI peuvent résoudre rapidement les problèmes, fournir une assistance à la demande sur l'ensemble des appareils et prendre le pouls de la santé numérique de l'établissement.

Cela minimise les temps d'arrêt, assure la continuité et permet aux équipes de TI de traiter les problèmes potentiels, améliorant ainsi la productivité opérationnelle globale de manière proactive.

Splashtop, catalyseur d'environnements d'apprentissage flexibles

La flexibilité dans les environnements d'apprentissage n'est plus un luxe mais une nécessité. Splashtop Enterprise, avec ses capacités de haute performance, notamment le streaming 4K à 40fps et le streaming iMac Pro Retina 5K à faible latence, garantit aux étudiants et aux professeurs des sessions vidéo et audio interactives et en haute définition, quelle que soit leur situation géographique.

La facilité d'installation, qui ne prend que quelques minutes, et la possibilité d'affiner les paramètres pour des performances optimales garantissent que les utilisateurs peuvent facilement accéder aux ressources, ce qui fait de Splashtop une alternative plus conviviale et plus efficace aux VPN.

Utilisation de Splashtop pour générer de la valeur et des revenus supplémentaires dans le domaine de l'éducation

Dans un paysage où les établissements d'enseignement cherchent continuellement des moyens d'améliorer la valeur et d'explorer des flux de revenus durables, Splashtop Enterprise se déploie comme un allié polyvalent, permettant d'enrichir les expériences d'apprentissage et d'ouvrir les portes à des opportunités innovantes de valeur et de revenus supplémentaires. En tirant parti des capacités de Splashtop, les établissements peuvent explorer de nouvelles dimensions en matière de prestation éducative, d'engagement communautaire et d'optimisation des ressources.

Planification et gestion de l'accès

Une planification et une gestion de l'accès efficaces sont essentielles pour optimiser les ressources et s'assurer qu'elles sont utilisées au maximum de leur potentiel. Splashtop Enterprise permet aux institutions de gérer l'utilisation des ressources en personne et à distance en programmant des plages horaires pour que les étudiants et les membres du corps enseignant puissent accéder à distance aux ordinateurs du campus. Cela permet de s'assurer que les ressources sont utilisées de manière efficace et que les étudiants et les professeurs peuvent planifier leurs activités de manière efficace, améliorant ainsi l'expérience éducative globale.

Explorer des sources de revenus supplémentaires

Splashtop Enterprise offre aux établissements d'enseignement une occasion unique d'explorer des offres innovantes. En permettant à Accès à distance d'accéder aux ordinateurs des laboratoires et aux autres ressources du campus, les établissements peuvent ouvrir les cours du week-end ou du soir au public, générant ainsi des sources de revenus supplémentaires.

En outre, des ateliers, des cours et des sessions de formation spécialisés peuvent être proposés à des entités externes, en utilisant les ressources et l'expertise de l'établissement pour apporter de la valeur à une communauté plus large et explorer simultanément de nouvelles voies de revenus.

Démarrez avec Splashtop

Qu'il s'agisse d'assurer la continuité et la flexibilité de l'éducation, de combler les lacunes technologiques, de sauvegarder les interactions numériques et d'ouvrir des voies pour une valeur et des revenus supplémentaires, Splashtop Enterprise élabore un récit où l'excellence éducative et l'efficacité opérationnelle fusionnent en une réalité harmonieuse et durable.

Avec ses capacités robustes, performantes et son accès à distance sécurisé, Splashtop Enterprise répond aux défis immédiats des établissements d'enseignement. Il les propulse vers un avenir où les limites de l'apprentissage et de l'exploration sont continuellement repoussées.

Que tu veuilles explorer davantage, voir la plateforme en action avec une démo, ou plonger directement dans le bain avec un Essai gratuit, contacte-nous maintenant pour commencer ton voyage !

