Utilisateurs d'Acronis : permettez à vos clients de travailler de n'importe où grâce à un accès et un support à distance sécurisés

Les utilisateurs d'Acronis peuvent tirer parti de l'intégration de Splashtop pour permettre à leurs clients de rester productifs et protégés, qu'ils travaillent chez eux ou ailleurs.

Au cours des dernières années, nous avons assisté à une généralisation du télétravail partout dans le monde. Les statistiques montrent en effet que la grande majorité des entreprises ont opté pour le télétravail et que cette tendance devrait durer.

Une enquête de PwC a révélé que 72 % des organisations prévoient d’adopter de manière permanente le télétravail sous une forme ou une autre. Splashtop et Acronis sont particulièrement bien placés pour aider les MSP à préparer leurs clients afin qu’ils restent productifs et protégés, quel que soit l’endroit où ils travaillent.

Acronis Cyber Protect Cloud et Splashtop : plus forts à deux

Grâce à l'offre groupée d'Acronis Cyber Protect Cloud et de Splashtop, les partenaires d'Acronis comme vous peuvent profiter d'une plateforme unique pour lancer des sessions de bureau à distance pour accéder à leurs charges de travail gérées. Réglez les incidents, assurez une assistance technique fiable et gagnez en efficacité en éliminant le besoin de passer d'un outil à un autre, le tout à partir de la console Acronis Cyber Protect Cloud.

En activant l'intégration d'Acronis avec Splashtop, vous pouvez :

Exécuter vos demandes de service plus rapidement

Dépasser les niveaux de service convenus

Renforcer la satisfaction générale de vos clients

Soyez tranquilles : vos clients seront protégés par une solution de cyberprotection de premier choix. Acronis est la seule solution à agent unique à intégrer nativement la cybersécurité, la protection et la gestion des données pour assurer la protection des données, des terminaux et des systèmes, qui sont désormais facilement accessibles en cas d'incident.

Assurez-vous que vos clients restent productifs et protégés peu importe l'endroit où ils travaillent grâce à Splashtop Enterprise

Que vos clients travaillent à domicile, au bureau ou en déplacement, vous et votre équipe êtes censés fournir le même niveau de support. Imaginez que vous puissiez non seulement gérer les ordinateurs de vos clients à distance, mais aussi leur fournir un accès à distance, et ce de manière simultanée. Splashtop Enterprise vous permet de faire cela et bien plus encore. De plus, en tant qu'utilisateur d'Acronis, il vous est très facile d'activer l'accès à distance pour vos clients.

Voici comment procéder :

Installez l’application Splashtop Business sur l’appareil sur lequel s’exécute la console Acronis Cyber Protect Cloud. Activez l'intégration en un seul clic. Recherchez la tuile Splashtop dans la section « Integrations » (Intégrations) de la console Acronis Cyber Protect Cloud. Appuyez sur le bouton « Enable » (Activer) et voilà ! Vous êtes prêt à fournir une assistance à distance sécurisée à vos clients. Démarrez une session de bureau à distance sur un dispositif géré. Lancez un accès immédiat en un clic à toutes vos charges de travail gérées. Il suffit pour cela de cliquer sur le dispositif et de localiser Splashtop dans la liste des outils d'accès à distance. Tirez parti des fonctionnalités natives de Splashtop pendant la session à distance. Profitez des fonctionnalités performantes de Splashtop, notamment le transfert de fichiers, le redémarrage à distance, le partage du bureau avec un technicien, le chat et bien plus encore.

L’intégration fonctionnera avec Splashtop Business Access, SOS+10, SOS Unlimited, Splashtop Remote Support et Splashtop Enterprise. Des instructions détaillées sont disponibles sur le portail Acronis Solutions.

L'intégration d'Acronis avec la solution d'accès à distance haute performance de Splashtop a pour but de renforcer vos capacités de contrôle à distance, tout en vous offrant une facilité d'utilisation et une automatisation inégalées. Cette intégration aidera les MSP à s'assurer que leurs clients restent productifs et protégés, qu'ils travaillent à domicile ou au bureau.

À propos de Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise est une solution d'accès informatique à distance et un outil de support à distance à usage professionnel. Utilisez un accès informatique sans surveillance et à tout moment pour permettre aux employés et aux étudiants de travailler depuis leur domicile ou aux services informatiques de gérer les ordinateurs et de fournir une assistance.

Splashtop Enterprise comprend également des outils d'assistance rapide à la demande pour dispositifs Windows, Mac, Linux et Android, ainsi que des fonctions de visualisation d'écran iOS à distance en temps réel, d'intégration SSO/SAML et de gestion des ordinateurs à distance.

Splashtop offre aux utilisateurs d’Acronis un essai gratuit de 3 mois de Splashtop Enterprise. Visitez la page Splashtop Enterprise pour en savoir plus.

Essayez Splashtop Enterprise aujourd’hui !

Essai gratuit