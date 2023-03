5 choses à considérer lors du choix d'une solution d'accès à distance par le cofondateur et directeur technique Philip Sheu

Alors que tu t'adaptes à la "nouvelle normalité", choisir un logiciel d'accès à distance fiable et sécurisé est un élément clé pour normaliser la façon dont tes employés travaillent. Voici cinq éléments à prendre en compte pour évaluer tes options.

Cela peut sembler cliché, mais le travail distribué est la nouvelle normalité. Comme l'a récemment déclaré notre CEO Mark Lee dans les prédictions de Splashtop pour 2022, "le travail ne se distinguera plus par l'endroit où un employé (ou un étudiant) travaille ou apprend. Le travail, où qu'il soit, sur n'importe quel appareil, sera simplement du "travail".

Alors que de nombreuses entreprises sont encore en train de déterminer quand ou si elles reviendront à un bureau de brique et de mortier, la liste des entreprises qui travaillent à domicile pour toujours ne cesse de s'allonger. Cette liste comprend des entreprises comme PwC, Dropbox, Salesforce et Twitter.

Le travail distribué normalisera la façon dont les gens travaillent, quel que soit leur emplacement. Qu'une personne soit à distance ou au bureau, la façon dont elle se connecte, accède aux fichiers, effectue ses tâches et collabore doit être la même.

Comment les organisations peuvent-elles commencer à normaliser le travail distribué aujourd'hui ? Pour tous les employés qui doivent utiliser leur poste de travail au bureau, adopte une solution d'accès à distance sécurisée et fiable. Pour toutes les équipes informatiques et d'assistance qui doivent prendre en charge une grande variété d'appareils à distance, adopte une solution d'assistance à distance universelle.

Alors, quels sont les 5 principaux facteurs à prendre en compte lorsque tu choisis une solution d'accès à distance ?

#1 Sécurité

En haut de la liste se trouve la sécurité. Depuis le début de la pandémie, de nombreuses entreprises se sont tournées vers VPN et RDP pour permettre le travail à distance, qui, s'il n'est pas géré méticuleusement, peut exposer leurs entreprises à des cybermenaces en expansion.

Ces dernières années, Gartner et de nombreux experts en sécurité ont recommandé aux entreprises de s'éloigner de l'accès VPN au niveau du réseau et de se tourner plutôt vers des solutions d'accès à distance basées sur l'identité au niveau de l'application, qui adoptent un cadre de confiance zéro.

Une récente enquête menée par la société de sécurité CrowdStrike, a révélé que 66 % des organisations avaient subi une attaque par ransomware au cours des 12 mois précédents, contre 56 % en 2020. Et, en 2020, les entreprises ont perdu près de 21 milliards de dollars à cause des temps d'arrêt induits par les attaques. En moyenne, les entreprises touchées ont perdu neuf jours de temps d'arrêt et il leur a fallu environ deux mois et demi pour enquêter sur les attaques et leur impact sur les données de l'entreprise et ses systèmes.

Le logiciel d'accès à distance basé sur le cloud est construit pour évoluer et gérer un volume de trafic élevé, contrairement aux VPN basés sur le matériel. Il permet d'accéder aux fichiers et aux applications d'ordinateurs distants spécifiques, tout en gardant le réseau d'entreprise verrouillé. Les logiciels d'accès à distance doivent être dotés de plusieurs niveaux de fonctions de sécurité complètes comme le SSO, le MFA et l'authentification des appareils. Il devrait également inciter à effectuer des mises à niveau de sécurité pour s'assurer que tu maintiens une posture de sécurité robuste.

Tu dois tenir compte de ces facteurs de sécurité lorsque tu prends ta décision :

Mises à jour et correctifs de sécurité rapides et automatisés

Étapes d'authentification et d'autorisation à plusieurs niveaux chaque fois que les utilisateurs se connectent sur n'importe quel appareil.

Cryptage de bout en bout de toutes les connexions

Possibilité de gérer les permissions au niveau de chaque utilisateur pour respecter le principe du moindre privilège.

Journaux complets et enregistrement des sessions pour l'audit et la conformité

Intégration SSO pour automatiser l'embarquement et le débarquement, réduire les failles et renforcer la sécurité de l'authentification.

Splashtop offre l'une des options logicielles d'accès à distance les plus sécurisées du marché. Toutes les sessions à distance sont cryptées de bout en bout via TLS et AES 256 bits. Ils utilisent le port HTTPS standard 443 et ne nécessitent l'ouverture d'aucun port entrant. Les multiples niveaux d'authentification et d'autorisation permettent à ton organisation de configurer des politiques de sécurité qui répondent à tes besoins de sécurité. La nature de l'octroi d'un accès par ordinateur évite l'accès général aux réseaux d'entreprise que les VPN ouvrent. Cela permet d'endiguer la propagation des ransomwares car de plus en plus d'employés utilisent leurs appareils personnels non gérés pour le travail.

#2 Performances rapides et fiabilité constante

Une solution d'accès à distance doit fonctionner de manière fiable et constante de n'importe où, que l'utilisateur soit à la maison ou dans un café. Un utilisateur ne peut maintenir sa productivité que lorsque l'expérience est fluide et quasi-native.

Maintenir l'expérience en personne est essentiel dans l'environnement de travail actuel, surtout pour les créatifs qui utilisent des applications à haute résolution et à forte intensité graphique, comme la modélisation 3D et les logiciels de montage vidéo. Splashtop comprend ce besoin de vitesse et permet d'obtenir 60 images par seconde aux résolutions 4K, tout en minimisant la latence.

Une solution d'accès à distance devrait :

Maintiens une expérience utilisateur réactive et fluide sur tous les appareils, même pour les tâches gourmandes en ressources comme l'édition vidéo et le rendu 3D.

Fournit une connexion cohérente et fiable en quelques secondes

Offre une expérience utilisateur transparente et intuitive qui "sort" du chemin de l'utilisateur.

#3 Simple à configurer, à gérer et à faire évoluer pour le service informatique

En l'état actuel des choses, les équipes informatiques sont mises à rude épreuve pour prendre en charge plusieurs appareils et systèmes d'exploitation - la "diversité des appareils" continue d'augmenter car de plus en plus d'utilisateurs travaillent à domicile.

Par exemple, l'utilisation de Mac, Chromebooks et autres appareils non Windows continue de s'accélérer, sous l'impulsion du BYOD et de la pandémie. Selon IDC, la pandémie et le travail à distance ont provoqué un changement dans les tendances technologiques des entreprises, les employés choisissant en grande partie de travailler depuis des appareils Apple. En 2021, 23% des ordinateurs professionnels des entreprises américaines étaient des Mac, les iPhones représentaient 49% des smartphones professionnels et les iPads étaient les tablettes professionnelles les plus utilisées.

Une solution doit avoir des fonctionnalités qui facilitent le travail de l'équipe informatique, notamment :

Un seul outil pour que le service informatique puisse accéder à distance à tous les différents appareils des utilisateurs (Windows, Mac, iOS, Android, Linux et Chromebook).

Console d'administration facile à utiliser qui simplifie la gestion des utilisateurs, des appareils et des paramètres

Intégration SSO pour automatiser l'onboarding et le offboarding afin d'évoluer de manière transparente tout en prenant en charge des milliers d'utilisateurs et de terminaux.

Intégration avec d'autres outils ITSM tels que la billetterie et le chat, pour automatiser la plupart du flux de travail informatique.

#4 Expérience utilisateur facile et intuitive

Les utilisateurs finaux ont besoin que les nouveaux logiciels fonctionnent de manière intuitive et cohérente. Sinon, les employés risquent de devenir moins productifs ou d'adopter leurs propres solutions. Cela augmente finalement le risque de sécurité et de conformité.

Le BYOD est un facteur essentiel de la productivité des employés et de leur satisfaction au travail. La solution d'accès à distance pour les employés doit leur permettre d'utiliser les appareils avec lesquels ils sont le plus à l'aise. Par conséquent, les équipes informatiques ont besoin d'un outil d'assistance à distance qui fonctionne pour les ordinateurs gérés, mais aussi pour les diverses options BYOD des utilisateurs finaux.

La solution à distance idéale est si simple qu'elle ne nécessite aucune formation pour être utilisée. Cela vaut pour tout le monde, y compris les employés qui accèdent à leur ordinateur de bureau et les techniciens qui prennent en charge une grande variété d'appareils.

N'oubliez pas de demander au vendeur si sa solution prend en charge :

Plusieurs systèmes d'exploitation et appareils, dont Windows, Mac, iOS, Android, Linux et Chromebooks.

Prise en charge multi-moniteur et partage des bureaux

Redirection des appareils (USB, stylet, micro, etc.), pour une expérience authentique en personne.

Redémarrage à distance, changement d'utilisateur, UAC et autres actions privilégiées, pour des capacités puissantes d'assistance à distance

#5 Assistance clientèle de classe mondiale

Un fournisseur d'accès à distance doit t'offrir une assistance exceptionnelle en temps réel. Chez Splashtop, l'excellence du service client est une valeur essentielle. Comme l'a dit notre directeur de l'assistance technique mondiale et de la réussite client, Stephen Ng, lors d'une récente interview, "Il faut toujours se mettre à la place du client".

Assure-toi de poser ces questions pour évaluer le service client de ton vendeur :

Est-ce que tu proposes une assistance téléphonique et un chat en direct dans tous les fuseaux horaires ?

Est-ce que tu proposes plusieurs canaux d'assistance pour répondre aux préférences des clients : email, ticket, chat et téléphone ?

Est-ce que je bénéficie d'une assistance en direct, même si je suis une petite entreprise ?

Avez-vous des références avec lesquelles je peux discuter ?

Les avis de tes clients sur G2 et d'autres sites d'évaluation sont-ils systématiquement positifs ?

Pourquoi Splashtop ?

Les responsables informatiques veulent consolider les outils dans leur environnement afin de simplifier leurs flux de travail, de réduire les maux de tête liés aux achats et d'améliorer leur posture de sécurité. Nous comprenons tout à fait. En fait, la consolidation et la simplification sont les principaux moteurs du succès de Splashtop Enterprise.

Au sein d'un seul outil, Splashtop Enterprise permet aux employés de travailler à distance, aux équipes du service d'assistance de résoudre les problèmes de leurs clients et au service informatique de gérer à distance les biens de l'entreprise. Il augmente la simplicité en proposant une longue liste d'intégrations précieuses et des prix flexibles qui en font une évidence pour soutenir une main-d'œuvre hybride.

