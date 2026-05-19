5 choses à considérer lors du choix d'une solution d'accès à distance par le cofondateur et directeur technique Philip Sheu

Alors que vous vous adaptez à la « nouvelle normalité », le choix d’un logiciel d’accès à distance fiable et sécurisé est un élément clé pour généraliser ce mode de travail auprès de vos employés. Voici cinq éléments à prendre en compte lorsque vous évaluez vos options.
Cela peut paraître évident, mais le travail distribué est la nouvelle norme. Comme l’a récemment déclaré notre PDG Mark Lee dans les prédictions de Splashtop pour 2022, « le travail ne se distinguera plus par l’endroit où l’employé (ou l’étudiant) travaille ou apprend. Travailler de n’importe où, sur n’importe quel appareil, sera simplement du "travail". »
Alors que de nombreuses organisations ne savent pas encore quand ou si elles reviendront à un bureau physique, la liste des entreprises qui travaillent toujours à domicile ne cesse de s’allonger. Elle comprend notamment des entreprises telles que PwC, Dropbox, Salesforce et Twitter.
Le travail distribué normalisera la façon dont les gens travaillent, quel que soit leur emplacement. Qu'une personne soit à distance ou au bureau, la façon dont elle se connecte, accède aux fichiers, effectue ses tâches et collabore doit être la même.
Comment les organisations peuvent-elles commencer à généraliser le travail distribué dès aujourd’hui ? Pour tous les employés qui ont besoin d’utiliser leur poste de travail professionnel, adoptez une solution d’accès à distance sécurisée et fiable. Pour toutes les équipes informatiques et d’assistance qui doivent prendre en charge une grande variété d’appareils à distance, adoptez une solution d’assistance à distance universelle.
Alors, quels sont les 5 principaux facteurs à prendre en compte lorsque tu choisis une solution d'accès à distance ?
#1 Sécurité
En haut de la liste se trouve la sécurité. Depuis le début de la pandémie, de nombreuses entreprises se sont tournées vers VPN et RDP pour permettre le travail à distance, qui, s'il n'est pas géré méticuleusement, peut exposer leurs entreprises à des cybermenaces en expansion.
Ces dernières années, Gartner et de nombreux experts en sécurité ont recommandé aux entreprises de ne plus recourir à un accès VPN, qui opère au niveau du réseau. Ils suggèrent plutôt d’opter pour des solutions d’accès à distance basées sur l’identité qui opèrent au niveau des applications et reposent sur un modèle de sécurité zero trust.
Une récente enquête menée par la société de sécurité CrowdStrike, a révélé que 66 % des organisations avaient subi une attaque par ransomware au cours des 12 mois précédents, contre 56 % en 2020. Et, en 2020, les entreprises ont perdu près de 21 milliards de dollars à cause des temps d'arrêt induits par les attaques. En moyenne, les entreprises touchées ont perdu neuf jours de temps d'arrêt et il leur a fallu environ deux mois et demi pour enquêter sur les attaques et leur impact sur les données de l'entreprise et ses systèmes.
Les logiciels d’accès à distance basés sur le cloud sont conçus pour s’adapter et gérer un volume de trafic élevé, contrairement aux VPN basés sur des équipements. Ils permettent d’accéder aux fichiers et aux applications d’ordinateurs distants spécifiques tout en protégeant le réseau de l’entreprise. Les logiciels d’accès à distance doivent être dotés de plusieurs couches de fonctions de sécurité complètes telles que la SSO, la MFA et l’authentification des appareils. Il doit également proposer des mises à jour de sécurité pour vous permettre de maintenir un niveau de sécurité élevé.
Tu dois tenir compte de ces facteurs de sécurité lorsque tu prends ta décision :
Mises à jour et correctifs de sécurité rapides et automatisés
Étapes d'authentification et d'autorisation à plusieurs niveaux chaque fois que les utilisateurs se connectent sur n'importe quel appareil.
Cryptage de bout en bout de toutes les connexions
Possibilité de gérer les permissions au niveau de chaque utilisateur pour respecter le principe du moindre privilège.
Journaux complets et enregistrement des sessions pour l'audit et la conformité
Intégration SSO pour automatiser l'embarquement et le débarquement, réduire les failles et renforcer la sécurité de l'authentification.
Splashtop offre l’une des options logicielles d’accès à distance les plus sécurisées du marché. Toutes les sessions à distance sont chiffrées de bout en bout via TLS et AES 256 bits. Elles utilisent le port standard HTTPS 443 et ne nécessitent l’ouverture d’aucun port entrant. Plusieurs niveaux d’authentification et d’autorisation permettent à votre organisation de configurer des politiques de sécurité qui répondent à vos besoins en la matière. Le fait d’accorder un accès individuel à chaque ordinateur permet d’éviter l’accès généralisé aux réseaux d’entreprise qu’offrent les VPN. Cela permet d’endiguer la propagation des ransomwares, car de plus en plus d’employés utilisent leurs appareils non gérés pour le travail.
#2 Performances rapides et fiabilité constante
Une solution d’accès à distance doit fonctionner de manière fiable et cohérente depuis n’importe où, que l’utilisateur soit chez lui ou dans un café. Un utilisateur ne peut maintenir sa productivité que si l’expérience est fluide et quasi native.
Il est essentiel de garantir une expérience en personne dans les environnements de travail d’aujourd’hui, en particulier pour les créateurs qui utilisent des applications graphiques à haute résolution telles que les logiciels de modélisation 3D et de montage vidéo. Splashtop comprend ce besoin de vitesse et offre 60 images par seconde à des résolutions de 4K tout en minimisant la latence.
Une solution d'accès à distance devrait :
Maintiens une expérience utilisateur réactive et fluide sur tous les appareils, même pour les tâches gourmandes en ressources comme l'édition vidéo et le rendu 3D.
Fournit une connexion cohérente et fiable en quelques secondes
Offre une expérience utilisateur transparente et intuitive qui "sort" du chemin de l'utilisateur.
N° 3 : Une simplicité de mise en place, de gestion et d’évolution pour les services informatiques
En l'état actuel des choses, les équipes informatiques sont mises à rude épreuve pour prendre en charge plusieurs appareils et systèmes d'exploitation - la "diversité des appareils" continue d'augmenter car de plus en plus d'utilisateurs travaillent à domicile.
Par exemple, l’utilisation d’appareils Mac, Chromebook et autres périphériques non Windows continue de s’accélérer, sous l’impulsion du phénomène AVEC et de la pandémie. Selon l’IDC, la pandémie et le télétravail ont provoqué un changement dans les tendances technologiques des entreprises, les employés choisissant en grande partie de travailler à partir d’appareils Apple. En 2021, 23 % des ordinateurs d’entreprise américains étaient des Mac, les iPhone représentaient 49 % des smartphones d’entreprise et les iPad étaient les tablettes les plus utilisées sur le lieu de travail.
Une solution doit avoir des fonctionnalités qui facilitent le travail de l'équipe informatique, notamment :
Un outil unique pour que le service informatique puisse accéder à distance aux différents appareils des utilisateurs (Windows, Mac, iOS, Android, Linux et Chromebook)
Console d’administration facile à utiliser qui simplifie la gestion des utilisateurs, des appareils et des paramètres
Intégration SSO pour automatiser l'onboarding et le offboarding afin d'évoluer de manière transparente tout en prenant en charge des milliers d'utilisateurs et de terminaux.
Intégration avec d'autres outils ITSM tels que la billetterie et le chat, pour automatiser la plupart du flux de travail informatique.
#4 Expérience utilisateur facile et intuitive
Les utilisateurs finaux ont besoin que les nouveaux logiciels fonctionnent de manière intuitive et cohérente. Dans le cas contraire, les employés risquent de devenir moins productifs ou d’adopter leurs propres solutions. En fin de compte, cela augmente les risques en matière de sécurité et de conformité.
BYOD est un contributeur essentiel à la productivité des employés et à la satisfaction au travail. La solution d'accès à distance pour les employés devrait leur permettre d'utiliser les appareils avec lesquels ils sont le plus à l'aise. En conséquence, les équipes TI ont besoin d'un outil de support à distance qui fonctionne pour les ordinateurs gérés, mais aussi pour les différentes options BYOD des utilisateurs finaux.
La solution à distance idéale est si simple qu'elle ne nécessite aucune formation pour être utilisée. Cela vaut pour tout le monde, y compris les employés qui accèdent à leur ordinateur de bureau et les techniciens qui prennent en charge une grande variété d'appareils.
N'oubliez pas de demander au vendeur si sa solution prend en charge :
Plusieurs systèmes d'exploitation et appareils, dont Windows, Mac, iOS, Android, Linux et Chromebooks.
Prise en charge multi-moniteur et partage des bureaux
Redirection des appareils (USB, stylet, micro, etc.), pour une expérience authentique en personne.
Redémarrage à distance, changement d’utilisateur, UAC et autres actions privilégiées, pour de puissantes capacités de téléassistance
#5 Assistance clientèle de classe mondiale
Un fournisseur d’accès à distance doit vous offrir une assistance exceptionnelle en temps réel. Chez Splashtop, l’excellence du service client est une valeur fondamentale. Comme l’a dit Stephen Ng, notre directeur du support technique mondial et de la réussite client, lors d’une récente interview, « il s’agit toujours de se mettre à la place du client. »
Assure-toi de poser ces questions pour évaluer le service client de ton vendeur :
Est-ce que tu proposes une assistance téléphonique et un chat en direct dans tous les fuseaux horaires ?
Proposez-vous plusieurs canaux d’assistance pour répondre aux préférences des clients : e-mail, ticket, chat et téléphone ?
Est-ce que je bénéficie d'une assistance en direct, même si je suis une petite entreprise ?
Avez-vous des références avec lesquelles je peux discuter ?
Les avis de tes clients sur G2 et d'autres sites d'évaluation sont-ils systématiquement positifs ?
Pourquoi Splashtop ?
Les responsables informatiques souhaitent consolider les outils dans leur environnement afin de simplifier leurs workflows, de réduire les difficultés d’achat et de renforcer leur sécurité. Nous comprenons parfaitement cela. La consolidation et la simplification sont les principaux facteurs à l’origine du succès de Splashtop Enterprise.
Grâce à un seul outil, Splashtop Enterprise permet aux employés de travailler à distance, aux équipes du service d’assistance de résoudre les problèmes de leurs clients et au service informatique de gérer à distance les actifs de l’entreprise. Splashtop Enterprise se distingue par sa simplicité en proposant une longue liste d’intégrations très utiles et une tarification flexible qui en font un outil idéal pour soutenir une main-d’œuvre hybride.