Les 3 principales façons dont l'accès à distance peut améliorer les workflows dans le secteur des médias et du divertissement

Le télétravail n’a rien de nouveau pour le secteur des médias et du divertissement. En effet, ces entreprises ont adopté une approche à distance bien avant la pandémie, avec une transition progressive vers la téléproduction IP. Une nouvelle méthode de travail plus efficace pour les professionnels du secteur des médias et du divertissement est née de la pénurie de personnel spécialisé, des nouvelles technologies et de la demande de contenu sur mesure.

Que vous soyez travailleur indépendant ou grand studio de production, la possibilité d’accéder à des postes de travail haut de gamme de n’importe où est essentielle pour produire et diffuser du contenu à un rythme élevé, avec une efficacité maximale et des coûts réduits.

Dans cet article, nous vous présentons trois façons d’utiliser une solution à distance sécurisée et performante pour améliorer les workflows dans le secteur des médias et du divertissement.

1. Libérer la créativité

Les concepteurs ont besoin de pouvoir trouver l’inspiration dans le monde qui les entoure et de la convertir en vidéos, animations 3D, musique, émissions de télévision, jeux, etc.

Lorsque vous avez une bonne idée, il vous faut pouvoir accéder à votre station de travail haut de gamme afin de la concrétiser. Une solution à distance sécurisée et performante, comme Splashtop, vous permet d’accéder à ces ressources sans être physiquement dans votre studio ou votre bureau.

Utilisez en toute sécurité votre propre appareil (y compris les tablettes et les smartphones) pour vous connecter à distance à votre poste de travail. Utilisez ensuite n’importe quel logiciel gourmand en ressources, comme si vous étiez sur place. Vous pouvez également accéder à distance à des appareils tiers, comme les tablettes Wacom, grâce à la fonction de redirection USB de Splashtop.

« Splashtop Enterprise permet à tous les artistes d’utiliser des stations de travail haute performance à distance depuis leur bureau à domicile. L’équipe apprécie beaucoup le fait d’avoir accès à des stylos et des tablettes [Wacom] ainsi qu’à des logiciels comme Adobe Suite, Maya et ToonBoom via la connexion à distance. » – Andres Reyes, directeur de la technologie chez Boxel Studio

2. Passer à la vitesse supérieure en matière de productivité

Dans le secteur des médias et du divertissement, la concurrence est féroce et les business models évoluent constamment en fonction de la demande des consommateurs. Les sociétés de production sont appelées à faire plus avec moins, à un rythme beaucoup plus rapide.

La possibilité de se connecter en toute sécurité à des postes de travail puissants à partir de n’importe quel appareil, quel que soit l’endroit, permet d’utiliser plus efficacement votre temps et vos ressources, et donc d’accroître votre productivité.

Les professionnels de la production peuvent exploiter la puissance du streaming 4K à 60 fps pour monter, animer, synchroniser les lèvres ou visualiser le rendu d’un projet à leur convenance, en accédant à n’importe quel logiciel depuis leurs appareils personnels.

De leur côté, les studios de production peuvent programmer en toute sécurité des sessions à distance avec différents utilisateurs afin de maximiser le retour sur investissement des ressources créatives.

« Avec Splashtop, nos monteurs ne subissent pratiquement aucun décalage, comme s’ils étaient au bureau. Les contrôles à distance sont faciles et conviviaux. »– Mike Marsh, responsable informatique chez Warner Bros. International Television Production, Nouvelle-Zélande

3. Supprimer les contraintes géographiques et favoriser la collaboration

Les professionnels hautement qualifiés sont non seulement difficiles à trouver, mais ils peuvent se trouver à l’autre bout du monde. Les solutions à distance dans le cloud et sur site vous permettent d’accéder à un vivier de talents beaucoup plus large et favorisent la collaboration entre les membres de votre équipe, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Ils peuvent se connecter au même poste de travail et opérer à distance avec leurs propres appareils tout en sauvegardant leur travail directement sur la machine à laquelle ils accèdent. Cela permet un processus de production beaucoup plus fluide et plus sûr, notamment lorsque plusieurs collaborateurs doivent contribuer à un même projet.

En proposant une option de télétravail, Boxel Studio a pu embaucher à l’échelle internationale sans assumer de frais de relocalisation. Andres Reyes, directeur de la technologie, a déclaré : « Maintenant, nous offrons de meilleurs salaires parce que ces économies peuvent être redistribuées à l’ensemble de la main-d’œuvre. C’est l’un des principaux gains d’efficacité que nous avons constaté avec Splashtop. »

Témoignages client du secteur des médias et du divertissement

« [Grâce à Splashtop], les performances du studio n’ont jamais faibli, même pendant les confinements. Il s’agit de cohérence et de continuité métier, quelle que soit la partie du monde où vous vous trouvez. » – Andres Reyes, directeur de la technologie, Boxel Studio

Vous souhaitez savoir comment d’autres entreprises, dont Adobe, ont réussi à gagner en rapidité et en efficacité en utilisant l’accès à distance Splashtop ? Consultez nos dernières études de cas ou découvrez nos solutions de télétravail pour le secteur des médias et du divertissement.