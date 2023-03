Boxel Studio utilise Splashtop pour permettre aux artistes de travailler de manière productive de n’importe où

Les employés de Boxel Studio peuvent utiliser leur ordinateur personnel pour se connecter en toute sécurité à des postes de travail haut de gamme à distance grâce à Splashtop. Dans la majorité des cas, les employés se voient fournir un système plus modeste (un terminal léger, des écrans, un clavier, une souris et une tablette) qui a la capacité nécessaire pour se connecter à distance et exploiter les postes de travail haut de gamme du studio. Voici les principales raisons pour lesquelles Boxel Studio a choisi Splashtop comme partenaire technologique pour l’accès à distance :

Facilité d’utilisation et convivialité

M. Reyes explique : « Nous avons toujours senti que vous offriez une expérience utilisateur très riche, depuis le début, dès l’essai et jusqu’à ce que nous achetions une licence. C’est tout simplement un bonheur, une réussite totale. Le déploiement de Splashtop a été si rapide et si facile, c’était magique ! Tout est simple : vous avez besoin d’ajouter des utilisateurs ? Trois clics et c’est réglé ! » Il ajoute : « Avec les autres solutions que nous avons essayées, les utilisateurs disaient que c’était trop compliqué, trop lent, que ce n’était pas ce qu’ils voulaient, etc. Nous avons déployé Splashtop et nous avons immédiatement reçu des e-mails de nos artistes : "Wow, c’est génial, maintenant je peux vraiment travailler, je peux vraiment mener à bien mes projets." La satisfaction des utilisateurs était évidente. »

Performance

Avec Splashtop, Boxel Studio a bénéficié de connexions rapides et stables, avec une quasi absence de compression. De plus, comme Splashtop est basé sur le cloud, les performances ne dépendent pas de la distance point à point entre l’utilisateur et l’ordinateur distant. Andres précise : « Nos artistes et producteurs ont des délais à respecter avec des quotas de minutes d’animation, d’images à composer et de modèles à terminer. Nous voulions trouver un moyen d’augmenter la productivité tout en équilibrant leur vie professionnelle et privée. Pour nous, le fait que les artistes puissent travailler depuis chez eux deux ou trois jours par semaine sans que cela n’ait d’impact sur leurs réalisations est une victoire ! »

Sécurité

Andres précise : « Je tiens à insister sur ce point : Splashtop est extrêmement sécurisé ! Il y a un système d’authentification à deux facteurs pour les administrateurs, et vous pouvez choisir si les utilisateurs sont autorisés à déplacer des fichiers, introduire une clé USB, copier-coller, etc. Vraiment, c’est super, super sécurisé. »

Prise en charge des tablettes Wacom

Les artistes de Boxel Studio profitent de la redirection des périphériques USB de Splashtop pour utiliser leur tablette à stylet Wacom locale pendant la connexion à distance.

Capacités de support informatique

Au départ, Boxel Studio utilisait Splashtop uniquement pour l’accès à distance. Mais lorsqu’ils sont passés à Splashtop Enterprise (pour remplacer Splashtop Business Access Pro), ils ont également obtenu des fonctionnalités de support à distance. M. Andres rapporte : « Splashtop Enterprise, et je n’exagère pas, a supprimé 80 % de la charge de travail manuel de notre service informatique. » Auparavant, l’équipe informatique avait ses propres systèmes pour gérer les postes de travail des services de modélisation, de rigging, d’animation, de compositing, etc. Avec Splashtop Enterprise, ils créent des images et des groupes et gèrent virtuellement ces ordinateurs. « Maintenant, ils peuvent réellement contrôler et même programmer toutes les mises à jour pour tous les ordinateurs à une date et une heure précises. Et voilà, la mise à jour est appliquée à tous ces ordinateurs. Splashtop est devenu LA plateforme de maintenance pour tous les postes de travail du studio », explique M. Reyes.

Service client

Selon M. Reyes, « Votre assistance est excellente. Vous nous avez appelés de manière proactive pour savoir ce que vous pouviez faire de plus pour nous aider et améliorer notre expérience. Nous vous considérons comme notre partenaire technologique. Vous avez fait en sorte qu’il soit très, très facile pour nous d’avoir la meilleure expérience possible. Nous sommes très satisfaits de la qualité du support fourni par Splashtop. »