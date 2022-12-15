Boxel Studio utilise Splashtop pour permettre aux artistes de travailler de manière productive de n’importe où
Un environnement métier hybride doté de capacités de télétravail performantes renforce la productivité et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Résumé
Boxel Studio était déterminé à mettre en place un environnement de travail flexible pour ses employés afin d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée sans compromettre la productivité. Après avoir essayé plusieurs solutions d’accès à distance, Boxel Studio a choisi Splashtop pour permettre à ses artistes d’accéder en ligne à ses postes de travail et logiciels haut de gamme et de travailler de n’importe où, comme ils le feraient sur place. La même plateforme est également utilisée par l’équipe informatique pour assurer un support efficace des équipements, réduisant ainsi le travail manuel de 80 %. Grâce à Splashtop, Boxel Studio a renforcé la satisfaction et la productivité de ses employés tout en réduisant ses coûts de personnel. Andres Reyes, directeur de la technologie chez Boxel Studio, partage son expérience et celle de son équipe.
De Boxel Studio
Nous avons déployé Splashtop et nous avons immédiatement reçu des e-mails de nos artistes : « Wow, c’est génial, maintenant je peux vraiment travailler, je peux vraiment mener à bien mes projets. » La satisfaction des utilisateurs était évidente.
-Andres Reyes, Chief Technology Officer
Le défi : Trouver une solution d'accès à distance sécurisée et performante
Boxel Studio a mis en place, avant même que la pandémie n’éclate, un protocole appelé « in-studio home office », qui vise à permettre aux employés de travailler à domicile sans aucune contrainte. L’objectif était de parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de donner aux employés la possibilité de travailler de n’importe où.
Boxel Studio utilise à la fois des PC et des Mac. Le studio dispose d’une infrastructure très performante et de postes de travail haut de gamme dotés de plus de 120 gigaoctets de mémoire vive, de cartes graphiques telles que Quadro RTX 8000 et d’autres équipements. Ces ordinateurs exécutent des logiciels comme Maya, Nuke, les produits Adobe, des logiciels d’animation comme Toon Boom, des logiciels de modélisation comme Modo et bien d’autres encore.
La question qui taraudait M. Reyes était la suivante : « Comment permettre à nos artistes, collaborateurs et autres membres d’équipe de travailler à domicile tout en accédant à notre infrastructure sécurisée et à nos ordinateurs de pointe ? »
M. Reyes et son équipe ont essayé de nombreuses solutions d’accès à distance. Ils ont constaté que, bien qu’elles soient toutes très bonnes, elles semblaient davantage destinées aux services informatiques fournissant une assistance à distance qu’à offrir une expérience agréable aux utilisateurs. Dans certains cas, la latence et la compression vidéo ne leur convenaient pas. Ils ont également essayé des solutions matérielles, mais elles dépendaient fortement de la proximité. Si l’ordinateur et l’artiste étaient très éloignés de l’endroit où ils devaient se connecter, ils étaient confrontés à une latence très élevée.
La sécurité était également un critère déterminant. Boxel Studio possède plusieurs certifications lui permettant de travailler avec de grandes enseignes. La crainte était que, pour une raison quelconque, une partie du contenu sur lequel ils travaillaient soit volée. M. Reyes précise : « Dans le secteur des médias et du divertissement, nous travaillons sur un contenu numérique, dématérialisé et de grande valeur qui sera à terme distribué dans des salles de cinéma, sur des chaînes de télévision classiques, sur le câble ou sur des services par contournement (OTT) comme Netflix, Amazon, Disney+, HBOMax, Paramount+ et HULU. Et c’est là toute sa valeur. Nous perdons toute raison d’être si ce contenu est diffusé avant son lancement officiel. » Ils avaient besoin d’une solution d’accès à distance qui répondrait à leurs exigences de sécurité et les aiderait à protéger leurs données dans un environnement de bureau hybride.
En cherchant des solutions sur Internet, M. Reyes et son équipe ont découvert Splashtop. Il avait d’excellentes critiques sur les forums et de nombreux autres professionnels louaient ses qualités. Ils ont donc choisi de l’essayer. M. Reyes explique : « Si Splashtop s’est imposé à nous, c’est parce qu’il est très complet et très bien pensé. Il dispose également d’un grand nombre d’outils puissants. »
La solution : Boxel Studio trouve que Splashtop est une solution facile à utiliser avec une sécurité robuste et une interface utilisateur supérieure
Les employés de Boxel Studio peuvent utiliser leur ordinateur personnel pour se connecter en toute sécurité à des postes de travail haut de gamme à distance grâce à Splashtop. Dans la majorité des cas, les employés se voient fournir un système plus modeste (un terminal léger, des écrans, un clavier, une souris et une tablette) qui a la capacité nécessaire pour se connecter à distance et exploiter les postes de travail haut de gamme du studio. Voici les principales raisons pour lesquelles Boxel Studio a choisi Splashtop comme partenaire technologique pour l’accès à distance :
Facilité d’utilisation et convivialité
M. Reyes explique : « Nous avons toujours senti que vous offriez une expérience utilisateur très riche, depuis le début, dès l’essai et jusqu’à ce que nous achetions une licence. C’est tout simplement un bonheur, une réussite totale. Le déploiement de Splashtop a été si rapide et si facile, c’était magique ! Tout est simple : vous avez besoin d’ajouter des utilisateurs ? Trois clics et c’est réglé ! » Il ajoute : « Avec les autres solutions que nous avons essayées, les utilisateurs disaient que c’était trop compliqué, trop lent, que ce n’était pas ce qu’ils voulaient, etc. Nous avons déployé Splashtop et nous avons immédiatement reçu des e-mails de nos artistes : "Wow, c’est génial, maintenant je peux vraiment travailler, je peux vraiment mener à bien mes projets." La satisfaction des utilisateurs était évidente. »
Performance
Avec Splashtop, Boxel Studio a bénéficié de connexions rapides et stables, avec une quasi absence de compression. De plus, comme Splashtop est basé sur le cloud, les performances ne dépendent pas de la distance point à point entre l’utilisateur et l’ordinateur distant. Andres précise : « Nos artistes et producteurs ont des délais à respecter avec des quotas de minutes d’animation, d’images à composer et de modèles à terminer. Nous voulions trouver un moyen d’augmenter la productivité tout en équilibrant leur vie professionnelle et privée. Pour nous, le fait que les artistes puissent travailler depuis chez eux deux ou trois jours par semaine sans que cela n’ait d’impact sur leurs réalisations est une victoire ! »
Sécurité
Andres précise : « Je tiens à insister sur ce point : Splashtop est extrêmement sécurisé ! Il y a un système d’authentification à deux facteurs pour les administrateurs, et vous pouvez choisir si les utilisateurs sont autorisés à déplacer des fichiers, introduire une clé USB, copier-coller, etc. Vraiment, c’est super, super sécurisé. »
Prise en charge des tablettes Wacom
Les artistes de Boxel Studio profitent de la redirection des périphériques USB de Splashtop pour utiliser leur tablette à stylet Wacom locale pendant la connexion à distance.
Capacités de support informatique
Au départ, Boxel Studio utilisait Splashtop uniquement pour l’accès à distance. Mais lorsqu’ils sont passés à Splashtop Enterprise (pour remplacer Splashtop Remote Access Pro), ils ont également obtenu des fonctionnalités de support à distance. M. Andres rapporte : « Splashtop Enterprise, et je n’exagère pas, a supprimé 80 % de la charge de travail manuel de notre service informatique. » Auparavant, l’équipe informatique avait ses propres systèmes pour gérer les postes de travail des services de modélisation, de rigging, d’animation, de compositing, etc. Avec Splashtop Enterprise, ils créent des images et des groupes et gèrent virtuellement ces ordinateurs. « Maintenant, ils peuvent réellement contrôler et même programmer toutes les mises à jour pour tous les ordinateurs à une date et une heure précises. Et voilà, la mise à jour est appliquée à tous ces ordinateurs. Splashtop est devenu LA plateforme de maintenance pour tous les postes de travail du studio », explique M. Reyes.
Service client
Selon M. Reyes, « Votre assistance est excellente. Vous nous avez appelés de manière proactive pour savoir ce que vous pouviez faire de plus pour nous aider et améliorer notre expérience. Nous vous considérons comme notre partenaire technologique. Vous avez fait en sorte qu’il soit très, très facile pour nous d’avoir la meilleure expérience possible. Nous sommes très satisfaits de la qualité du support fourni par Splashtop. »
Résultats : un environnement hybride avec une rentabilité et une satisfaction des employés accrues
Quatre mois avant le début de la pandémie, Boxel Studio avait déjà adopté un protocole de télétravail pour les employés. M. Reyes précise : « Nous n’avons jamais cessé de travailler, même pendant le confinement. Nous avons pu respecter les délais prévus pour les productions que nous avions déjà en cours. Les performances du studio n’ont jamais baissé. C’est une question de cohérence et de continuité métier, quelle que soit la région du monde où vous vous trouvez. »
Avant Splashtop, Boxel Studio était confronté à des difficultés en matière de recrutement. Le studio devait payer des frais pour relocaliser des artistes vivant dans d’autres parties du monde - Inde, Argentine, Espagne, Italie, États-Unis et Canada - et les réunir sous une même structure. Désormais, ils peuvent proposer des contrats à des collaborateurs dans n’importe quelle partie du monde sans avoir à verser des indemnités. Ces économies sont redistribuées aux artistes et aux collaborateurs. M. Reyes conclut : « Nous sommes maintenant en mesure d’offrir de meilleurs salaires parce qu’une partie de ces économies (des frais de déménagement) peut être partagée avec l’ensemble du personnel. C’est là que je vois les gains d’efficacité réalisés avec Splashtop. »
Boxel Studio a mis en place avec succès, grâce à Splashtop, un environnement de travail productif et flexible qui a permis de renforcer la satisfaction des employés et de réduire les coûts.
Détails
À propos de Boxel Studio
Boxel Studio est un centre d’animation et de VFX de premier plan basé à Tijuana. Il est spécialisé dans les solutions haut de gamme pour le secteur des médias visuels. Soucieux d’offrir la meilleure combinaison possible entre photoréalisme et images de synthèse, Boxel Studio crée des contenus marquants, en associant technologie et animation afin de se rapprocher des gens et de raconter leur histoire.