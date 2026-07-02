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Demostración de Splashtop Remote Support

Todo lo que necesitas saber sobre Splashtop Remote Support

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Averigua cómo puedes utilizar Splashtop Remote Support para prestar soporte remoto supervisado y bajo demanda a cualquier dispositivo Windows, Mac, Linux, iOS y Android sin necesidad de configuración previa. También puedes configurar acceso remoto no supervisado a los ordenadores en todo momento. Splashtop Remote Support es el software de soporte remoto ideal para TI, soporte y servicios de asistencia.

Splashtop Remote Access: Demostración del producto
Splashtop Remote Access: Demostración del producto


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