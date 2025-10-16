Pasarte de TeamViewer a Splashtop es fácil, tanto si utilizas TeamViewer para acceder de forma remota a tus propios ordenadores como para prestar asistencia a los de otros. A continuación te mostramos cómo migrar de TeamViewer a Splashtop en pocos pasos.
La principal diferencia a tener en cuenta
La mayor diferencia a tener en cuenta al migrar es que TeamViewer tiene una única aplicación, mientras que Splashtop tiene dos aplicaciones diferentes:
El "Splashtop Streamer" va en los ordenadores a los que quieres acceder/controlar remotamente
Utiliza la aplicación "Splashtop Business" en tu ordenador o dispositivos móviles para acceder remotamente a los ordenadores en los que hayas colocado el Streamer
Instala el Splashtop Streamer en los ordenadores a los que quieras acceder y controlar remotamente
Para comenzar, necesitarás una prueba gratis o una licencia de pago para Splashtop.
Ingresa a tu consola my.splashtop.com y haz clic en +Añadir Ordenador.
Puedes instalar el Streamer en el ordenador en el que te encuentras actualmente o instalarlo en otros ordenadores a los que desees acceder. Si decides instalarlo en otros equipos, verás varias opciones (a continuación).
Si habitualmente implementas aplicaciones a través de TeamViewer, RMM u otra herramienta de implementación, puedes utilizarlas para implementar Splashtop Streamer. Hay opciones disponibles para implementar a través de EXE, MSI, para hacer instalaciones silenciosas y para crear instaladores personalizados con una agrupación específica de equipos, inicio y configuración de seguridad.
Una vez que el Streamer se instala en los ordenadores a los que deseas acceder, el siguiente paso es instalar la aplicación Splashtop en el ordenador o en los dispositivos móviles que deseas utilizar para realizar el acceso.
Accede a tus ordenadores a través de la Aplicación Splashtop Business
Instala la aplicación Splashtop Business en cualquier ordenador o dispositivo móvil que desees utilizar para controlar tus ordenadores.
Descarga la aplicación yendo a www.splashtop.com/app en tu dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. O ve a www.splashtop.com/downloads para ver las descargas para todas las plataformas incluyendo Chrome y Amazon.
Inicia sesión con tu cuenta Splashtop si tienes una licencia de pago o de prueba. Si aún no tienes licencia, haz clic en el botón para iniciar una prueba gratuita.
Ya está. ¡Estás listo para acceder a tus ordenadores desde cualquier lugar!
"Llevo 20 años en la informática y reconozco un buen producto cuando lo encuentro. Desde una perspectiva de asistencia técnica no podría haber pedido una herramienta mejor. Me meto y lo hago. [Splashtop] es impresionante y es confiable como no se imaginan. Después de usar TeamViewer este programa le gana por mucho. También tiene un precio razonable, con TeamViewer queriendo todo, incluyendo a mi primogénito. Me encanta el producto y lo he recomendado a otros que conozco en la industria".
- Stuart Livingstone, NuWave Backup
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