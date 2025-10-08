Declaración de Splashtop #BLM

Unidos por la Justicia & Inclusividad
Mark Lee, En nombre de la Familia Splashtop
¿Qué podemos hacer?
Esa pregunta se ha vuelto más urgente a medida que millones de personas de todo el mundo expresan su profundo dolor, miedo, dolor y rabia provocados por el asesinato sin sentido de George Floyd y los constantes recordatorios de un racismo sistémico siempre presente.
Esta pregunta también es personal para mí. Nací y crecí en Taiwán, y me trasladé con mi familia a Estados Unidos cuando tenía 13 años. Como inmigrante de color, experimenté mi cuota de racismo mientras crecía. Y como Martin Luther King Jr. afirmó tan elocuentemente "La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes".
También es personal para Splashtop. Como empresa global que atiende a clientes en 12 idiomas distintos, en casi 200 países, la diversidad está en nuestro ADN.
El equipo fundador de Splashtop lleva mucho tiempo reunido. Todos nos conocimos en la universidad, y cómo nos comportamos es como somos. Creemos en la construcción de nuestra cultura corporativa tanto de arriba hacia abajo—a través de nuestras acciones y las decisiones que tomamos, día a día—y de abajo hacia arriba, animando a cada empleado a trabajar para co-crear un ambiente de trabajo saludable.
La semana pasada, uno de nuestros clientes se puso en contacto con nosotros para comprobar nuestros valores y ver cuál era nuestra postura respecto al movimiento Black Lives Matter. Como parte de sus renovados compromisos con la inclusividad, querían asegurarse de que todas las empresas con las que trabajan son inclusivas.
Nunca hemos hecho públicos nuestros valores, porque son tan intrínsecos a nuestra cultura que impregnan todo lo que hacemos. Pero esa pregunta de nuestro cliente me hizo darme cuenta de que es importante declarar abiertamente nuestros valores. Así que lo hago aquí.
En Splashtop, nuestros sólidos valores empresariales incluyen principios fundamentales como
Honestidad
Transparencia
cero
Equidad
Inclusión
Comunicación abierta
Gratitud
Y nos damos cuenta de que no es suficiente con simplemente declarar nuestros valores. Este es un tema hondo y profundo, uno en el que hay mucho más que aprender. Nos comprometemos a tomarnos el tiempo necesario para reflexionar, escuchar y discutir seriamente para estimular la acción correcta.
Es hora de cambiar, y todos tenemos un papel que desempeñar para impulsar el cambio hacia un mundo mejor. A medida que avancemos, la dirección y los empleados de Splashtop seguirán explorando cómo aplicar la honradez, la confianza y la justicia a las cuestiones de diversidad, igualdad e inclusión.
Es valioso ver a la gente dar pasos hacia la acción, no sólo en el trabajo, sino también en casa. Para mí personalmente, estoy pasando tiempo con mis tres hijos hablando de la cultura, la raza, la historia y los impactos asociados en la experiencia de vida de todos, para poder prepararlos para que se conviertan en ciudadanos conscientes del mundo.
No puedo decirte exactamente cómo tomará forma la exploración de nuestra empresa en términos de iniciativas o prácticas concretas. Pero puedo prometerte que estamos plenamente comprometidos a actuar, tanto a corto plazo como de forma sostenida en el tiempo.
Estoy deseando compartir más sobre la forma que adoptarán esas acciones. Cada paso cuenta. Juntos, marcaremos la diferencia.
Mark Lee, CEO de Splashtop & Evangelista Jefe