Las 5 Principales Características del Software de Escritorio Remoto

¿Qué debes buscar en el software de escritorio remoto? Estas son las 5 funciones principales que debe incluir tu solución de escritorio remoto.
Si estás pensando en un software de escritorio remoto para ayudarte a conectarte de forma remota a tus ordenadores y dispositivos, debes asegurarte de que tu elección incluya todas las principales funciones de escritorio remoto. Si no lo haces, es posible que te encuentres sin la capacidad de hacer lo que necesitas hacer cuando estés fuera de la oficina o de viaje.
1: Soporte Multiplataforma
Tal vez tengas un escritorio de PC en el trabajo y un Mac en casa. O tal vez tu ordenador del trabajo es un Mac, y viajas con tu smartphone Android. Con un soporte multiplataforma como el que se encuentra en Splashtop, puedes acceder y controlar remotamente tus computadoras desde cualquier dispositivo.
Puedes acceder a tus ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o incluso Chromebook con Splashtop.
2: Conexiones de Alto Rendimiento
Entre las principales características del escritorio remoto que debes buscar están las conexiones de alta velocidad y baja latencia. Lo último que quieres cuando intentas controlar tu computadora de forma remota es una conexión con retraso.
Splashtop proporciona conexiones HD que te harán sentir como si estuvieras delante de tu ordenador. Verás la pantalla del ordenador remoto, oirás el sonido que emite y podrás controlarlo en tiempo real. Incluso puedes ejecutar tus herramientas de producción de vídeo y audio, ya que Splashtop puede transmitir vídeo 4K a través de conexiones remotas, y es lo suficientemente rápido como para hacer posible la sincronización labial.
3: Fácil de Manejar
Ya sea que busques acceso remoto para ti o para todo tu equipo, una de las principales cosas que debes buscar es la facilidad de manejo. Con Splashtop, puedes instalar rápidamente el software en cada máquina a la que desees acceder y en cada dispositivo que desees utilizar para el acceso en cuestión de minutos.
La configuración y gestión de grandes equipos y grupos de usuarios y computadoras se hace fácil en la consola web Splashtop.
4: Seguridad
Tanto si te conectas al ordenador del trabajo como al de casa, la seguridad es una parte fundamental de cualquier conexión remota. Con el cifrado AES de 256 bits de Splashtop y la autenticación de dispositivos, puedes centrarte en tu trabajo sabiendo que tus datos y tu conexión están seguros.
Además, Splashtop incluye varias funciones y prácticas de seguridad líderes en el sector .
5: Herramientas para Mejorar la Productividad
Cuando accedas a otro ordenador de forma remota, también querrás tener todas las herramientas necesarias para hacer tu trabajo. Poder controlar tu computadora es genial, pero ¿qué pasa si necesitas un archivo o la capacidad de imprimir a distancia? Splashtop tiene herramientas de mejora de la productividad incorporadas. Una vez que tu sesión remota está activa, puedes grabar tu sesión, transferir archivos, imprimir remotamente, ver varios monitores a la vez, enviar mensajes a un usuario en el otro extremo, y más.
Prueba Gratis el Software Splashtop Remote Desktop
Experimenta todas estas funciones y más cuando empieces una prueba gratuita de Splashtop Remote Access, la aplicación de escritorio remoto ideal para particulares y equipos que necesitan acceso remoto a sus ordenadores. Habilita el teletrabajo y trabajar desde casa con Splashtop. Pruébalo ahora, sin necesidad de tarjeta de crédito ni compromiso: