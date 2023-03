TeamViewer 14 Alternativa – Por Qué Estás Mejor con Splashtop

If you’re in the market for a new remote access and/or remote support solution, then you’ll be better off choosing Splashtop over the latest version of TeamViewer. The recent announcement of TeamViewer 14 Final lists a few new features and performance enhancements (some of which are already in Splashtop) that are in the new version.

However, the truth of the matter is that you’ll get everything you need with Splashtop and pay far less for it.

In this article, we’ll go over how Splashtop compares to TeamViewer 14 and what you’ll get out of each option. Plus, before we go any further, it’s important to mention that you can get full access to the Splashtop solution of your choice for free for 14 days (no credit card or commitments required), so you can try Splashtop yourself and get the reassurance you need that you’re making the right decision before you purchase.

Prueba Splashtop Gratis

Esta es la razón por la que debería posponer la descarga de TeamViewer 14 y probar Splashtop primero.

Comparación de las Características del Acceso Remoto/Soporte Remoto

At the core, Splashtop and TeamViewer are both remote access solutions. Both give you fast remote connections to your computers and devices from any other device, from anywhere in the world. Both work across the most used operating systems (Windows, Mac, iOS, and Android), and both have simple user interfaces.

Cuando se trata de las herramientas y características que necesitan los profesionales de los negocios, los equipos de TI/Soporte, y los profesionales de la mesa de ayuda, Splashtop tiene las mismas características principales que se encuentran en TeamViewer 14, incluyendo:

Rápido Acceso remoto

Transferencia de archivos (incluyendo arrastrar y soltar)

Chat (dentro y fuera de sesión)

Impresión remota

Inicio remoto

Reinicio remoto

Grabación de la sesión

Compartir pantalla

Soporte de monitores múltiples

Gestión de usuarios y equipos

Agrupación

Registro de eventos

Cifrado AES de 256 bits

Both have the features you’ll need to complete your day-to-day tasks. You’ll be able to remotely control your computers or mobile devices and get your work done with ease.

La Diferencia de Precio

This is where Splashtop comes out as the clear choice. Whatever your use case, Splashtop can save you 50% or more when compared to TeamViewer 14's commercial plans. TeamViewer 14's commercial plans start at $588 per user per year*. Splashtop starts at $99 to $479 per year. The reason is that Splashtop has different solutions for different use cases.

Con Splashtop, obtendrás una solución diseñada para ser exactamente lo que necesitas. ¿Quieres una solución de escritorio remoto para acceder a tu ordenador mientras estás fuera? ¿Necesitas dar soporte a los ordenadores de tus usuarios? ¿O necesitas una manera de proporcionar soporte remoto a pedido en el momento en que tu cliente lo necesite? Cualquiera que sea el caso de uso, Splashtop tiene una solución que te ofrece un rápido acceso remoto y las características exactas que necesitas.

Splashtop también tiene algunas de las mejoras de rendimiento y funciones que son nuevas en TeamViewer 14, como la compatibilidad con el modo oscuro de macOS Mojave y la capacidad de ver los dispositivos de confianza de los usuarios.

Vea nuestra comparación de precios de Splashtop vs TeamViewer . También puede ver nuestra comparación completa que muestra por qué Splashtop es la mejor alternativa de TeamViewer .

Prueba Splashtop y Compruébalo Tú Mismo

No confíe solo en nuestra palabra, pruebe Splashtop gratis durante 14 días. Te garantizamos que estarás convencido de que es la mejor alternativa a TeamViewer 14. Dado que no requerimos una tarjeta de crédito ni lo obligamos a ningún compromiso para comenzar, no hay riesgo de configurarlo ahora mismo. Seleccione la solución Splashtop de su elección para obtener más información, o haga clic en el botón a continuación para comenzar con Splashtop Business Access para obtener soluciones de escritorio remoto rápidas y simples.

Splashtop Business Access : para individuos y pequeños equipos que desean acceder de forma remota a sus computadoras.

Splashtop Remote Support : para los MSPs que desean, en cualquier momento, acceso remoto desatendido a la computadora de sus usuarios/clientes para brindar soporte remoto.

Splashtop SOS : para profesionales de soporte técnico y soporte que desean brindar soporte remoto a pedido (soporte rápido) a los dispositivos de sus usuarios/clientes.

Ready to get started? Splashtop’s award winning remote desktop solutions are the best alternatives to TeamViewer 14? Follow the button below and get set up in minutes.

Prueba gratuita

* Source: TeamViewer US web site $49/month ($588/yr) list price for Single User plan, Mar 2023.

