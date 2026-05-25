TeamViewer 14 Alternativa – Por Qué Estás Mejor con Splashtop

Si estás buscando una nueva solución de acceso remoto o asistencia informática remota, será mejor que elijas Splashtop en lugar de la última versión de TeamViewer. El anuncio reciente de TeamViewer 14 Final detalla algunas funciones nuevas y mejoras de rendimiento (algunas de las cuales ya están en Splashtop) que se encuentran en la nueva versión.
Sin embargo, la verdad del asunto es que, con Splashtop, obtendrás todo lo que necesitas y pagarás mucho menos.
En este artículo, veremos cómo se compara Splashtop con TeamViewer 14 y qué obtendrás con cada opción. Además, antes de continuar, es importante mencionar que puedes obtener acceso completo a la solución Splashtop de tu elección de forma gratuita durante 7 días (no se requiere tarjeta de crédito ni compromiso de permanencia) para que puedas probar Splashtop de primera mano y obtener la certeza que necesitas sabiendo que estás tomando la decisión correcta antes de comprar.
Esta es la razón por la que debería posponer la descarga de TeamViewer 14 y probar Splashtop primero.
Comparación de las Características del Acceso Remoto/Soporte Remoto
En resumidas cuentas, Splashtop y TeamViewer son soluciones de acceso remoto. Ambas te ofrecen conexiones remotas rápidas a tus ordenador y dispositivos desde cualquier otro dispositivo, desde cualquier parte del mundo. Ambas funcionan en los sistemas operativos más utilizados (Windows, Mac, iOS y Android) y ambas tienen interfaces de usuario sencillas.
Cuando se trata de las herramientas y características que necesitan los profesionales de los negocios, los equipos de TI/Soporte, y los profesionales de la mesa de ayuda, Splashtop tiene las mismas características principales que se encuentran en TeamViewer 14, incluyendo:
Rápido Acceso remoto
Transferencia de archivos (incluyendo arrastrar y soltar)
Chat (dentro y fuera de sesión)
Impresión remota
Inicio remoto
Reinicio remoto
Grabación de la sesión
Soporte de monitores múltiples
Gestión de usuarios y equipos
Agrupación
Registro de eventos
Cifrado AES de 256 bits
Ambas tienen las funciones que necesitarás para completar tus tareas diarias. Podrás controlar de forma remota tus ordenadores o dispositivos móviles y hacer tu trabajo con facilidad.
La Diferencia de Precio
Aquí es donde Splashtop se destaca como la elección clara. Cualquiera que sea tu caso de uso, Splashtop puede ahorrarte un 50% o más en comparación con los planes comerciales de TeamViewer 14. El plan Business de TeamViewer 14 comienza en $610.80 por usuario al año*. Splashtop comienza a partir de $99 por año. La razón es que Splashtop tiene diferentes soluciones para diferentes casos de uso.
Con Splashtop, obtendrás una solución diseñada para ser exactamente lo que necesitas. ¿Quieres una solución de escritorio remoto para acceder a tu ordenador mientras estás fuera? ¿Necesitas dar soporte a los ordenadores de tus usuarios? ¿O necesitas una manera de proporcionar soporte remoto a pedido en el momento en que tu cliente lo necesite? Cualquiera que sea el caso de uso, Splashtop tiene una solución que te ofrece un rápido acceso remoto y las características exactas que necesitas.
Splashtop también tiene algunas de las mejoras de rendimiento y funciones que son nuevas en TeamViewer 14, como la compatibilidad con el modo oscuro de macOS Mojave y la capacidad de ver los dispositivos de confianza de los usuarios.
Vea nuestra comparación de precios de Splashtop vs TeamViewer . También puede ver nuestra comparación completa que muestra por qué Splashtop es la mejor alternativa de TeamViewer .
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