Vídeo: Splashtop: una alternativa superior a VPN

¿Buscando una alternativa a la VPN?
Splashtop es fácil de desplegar, escalar y es la solución de acceso remoto más rentable. Por eso Splashtop es la mejor alternativa a la VPN.
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VPN no es probablemente la mejor opción para las necesidades de acceso remoto de su organización
Como el trabajo desde casa se está convirtiendo en la nueva realidad para muchos, una solución robusta de acceso remoto es crucial para la productividad. La VPN es la más adecuada para los usuarios que necesitan acceder a la red corporativa por períodos cortos para completar tareas específicas, pero es una solución anticuada para las demandas de productividad de hoy en día.
Cuando toda la fuerza laboral permanece conectada a través de VPN todo el día, hay una revisión del tráfico, incluso para tareas que no necesitan VPN, lo que resulta en conexiones poco fiables y rendimiento lento, la peor pesadilla de un usuario.
Gastar una gran cantidad de dinero y esfuerzo para establecer, escalar y mantener una VPN, sin mencionar el dolor de cabeza de tener que usar sólo dispositivos de la compañía para conectarse a la VPN, es un gran problema que hay que atravesar cuando el resultado final es un rendimiento inferior.
Con una VPN sobrecargada, es imposible inspeccionar el tráfico de la red de manera efectiva, por lo que surgen problemas de seguridad. Incluso soluciones como el túnel dividido, que se supone que ayudan a limitar el tráfico de la VPN, abren nuevas puertas a los riesgos de seguridad.
Afortunadamente, hay una solución simple. Splashtop es la mejor alternativa de VPN, que permite a los empleados acceder a sus puestos de trabajo de forma segura, con velocidad y estabilidad.
Splashtop es la solución moderna para permitir el acceso remoto a la computadora
La fácil configuración, administración y escalabilidad de Splashtop asegura sesiones de acceso remoto rápidas y confiables con un mantenimiento sin esfuerzo y a un bajo costo. Todo lo que los usuarios tienen que hacer es instalar una sencilla aplicación en sus estaciones de trabajo. Desde allí, son capaces de acceder remotamente desde cualquier dispositivo usando la aplicación Splashtop.
Una solución de acceso remoto completa sin sobrecarga en su red corporativa
La red corporativa sólo se utiliza durante el acceso remoto, lo que resulta en menos tráfico y mayor rendimiento, mientras que las características de seguridad y cumplimiento permiten conexiones remotas sin preocupaciones. Los usuarios pueden transferir archivos de forma segura, imprimir a distancia y completar cualquier otra tarea durante las sesiones remotas, todo lo cual queda registrado y protocolizado. Finalmente, las aplicaciones y la infraestructura de Splashtop se actualizan, aseguran y supervisan automáticamente, eliminando las incómodas actualizaciones manuales.
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Usando Splashtop, obtendrá un mayor rendimiento, mejor seguridad y una escalabilidad más fácil que las soluciones basadas en VPN para sus necesidades de acceso remoto, ¡a una fracción del costo! Pruebe Splashtop gratis hoy, y experimente la diferencia usted mismo.
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