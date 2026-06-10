TeamViewer ha anunciado que las versiones 13 y 14 comenzarán el proceso de retirada por fin de vida útil el 31 de octubre de 2026. Esto no significa que esas versiones dejen de funcionar de inmediato, pero sí significa que el soporte se irá reduciendo con el tiempo y que las conexiones que usen esas versiones se deshabilitarán progresivamente.
Para los equipos de TI que todavía dependen de TeamViewer 13 o 14, esto fija una fecha límite de planificación. Es posible que implementaciones antiguas de acceso remoto sigan instaladas en estaciones de trabajo de usuarios, servidores, equipos compartidos y sistemas desatendidos que no se han revisado en años. Si esos dispositivos dependen de la conectividad remota basada en internet, los equipos necesitan entender qué podría cambiar y cómo puede afectar al soporte del día a día.
Este también es un buen momento para reevaluar si tus herramientas de acceso remoto siguen encajando con la forma en que tu organización gestiona los dispositivos hoy en día. El soporte remoto ya no se limita a conectarse a la pantalla de un usuario. Los equipos de TI suelen necesitar visibilidad de los endpoints, inventario de software, estado de los parches, opciones de implementación y automatización para dar soporte de forma eficiente a entornos distribuidos.
En este artículo, desglosaremos qué significa el anuncio de fin de soporte de TeamViewer para las versiones 13 y 14, qué deben revisar los equipos de TI antes de la fecha límite y qué buscar en una solución moderna de acceso remoto y gestión de endpoints.
¿Qué está pasando con TeamViewer 13 y 14?
TeamViewer ha anunciado que las versiones 13 y 14 comenzarán su retirada por fin de vida útil el 31 de octubre de 2026. Este es un cambio gradual, lo que significa que no se espera que esas versiones dejen de funcionar todas a la vez en esa fecha. Sin embargo, el soporte se reducirá con el tiempo y las conexiones que utilicen esas versiones se desactivarán progresivamente.
Los detalles clave incluyen:
TeamViewer 13 y 14 entran en fase de retirada el 31 de octubre de 2026.
La compatibilidad con estas versiones se reducirá con el tiempo.
Las conexiones que utilicen estas versiones se deshabilitarán progresivamente.
La conectividad continua basada en internet requerirá una licencia de suscripción activa.
Las conexiones LAN aún pueden ser posibles si no dependen de los servidores de TeamViewer.
Por qué esto es importante para los equipos de TI que todavía usan versiones antiguas de TeamViewer
Para las organizaciones que aún usan TeamViewer 13 o 14, el calendario de fin de soporte implica mucho más que una simple tarea de actualización de software. Da a los equipos de TI una razón para revisar dónde están instaladas las herramientas de acceso remoto más antiguas, cómo se están utilizando y si todavía respaldan la forma en que opera la empresa.
acceso remoto suele pasar a formar parte de la infraestructura de fondo. Una vez que funciona, los equipos pueden dejar el mismo software instalado durante años en estaciones de trabajo, servidores, equipos compartidos y sistemas no supervisados. Eso puede dificultar la gestión de un cambio del ciclo de vida si TI no tiene una visión clara de cada dispositivo afectado.
1. Continuidad del acceso remoto
La preocupaci�ón más inmediata es la continuidad. Si los técnicos dependen de TeamViewer 13 o 14 para dar soporte a usuarios remotos, acceder a ordenadores desatendidos o realizar el mantenimiento de sistemas fuera de la red local, cualquier cambio en la conectividad basada en Internet puede afectar al soporte diario.
En algunos casos, las conexiones LAN pueden seguir estando disponibles, pero eso no resuelve el problema de los equipos distribuidos, los empleados remotos, las sucursales ni los dispositivos a los que TI necesita acceder desde fuera de la red. Los equipos deben revisar qué flujos de trabajo dependen del acceso remoto en línea y qué dispositivos serían difíciles de dar soporte si ese acceso cambia.
2. Visibilidad heredada de los endpoints
Las versiones anteriores de TeamViewer pueden seguir instaladas en dispositivos que no se han revisado recientemente. Algunos pueden pertenecer a empleados activos. Otros pueden ser estaciones de trabajo compartidas, ordenadores de laboratorio, quioscos, servidores o equipos usados solo para soporte ocasional.
Aquí es donde la visibilidad importa. Los equipos de TI necesitan saber qué dispositivos ejecutan TeamViewer 13 o 14, quién los usa, si siguen siendo necesarios y qué importancia tienen para las operaciones empresariales. Sin ese inventario, es fácil subestimar el alcance de una migración.
3. Planificación de licencias y actualizaciones
La retirada gradual también plantea una decisión de licencias. Los equipos que usan versiones antiguas de TeamViewer deben determinar si tiene sentido actualizar dentro del modelo de licencias actual de TeamViewer, o si este es el momento adecuado para evaluar otras opciones de acceso remoto.
Esa decisión debe incluir más que el coste de la suscripción. Los equipos de TI también deben tener en cuenta el esfuerzo de implementación, los flujos de trabajo de los técnicos, los requisitos de seguridad, la cobertura de endpoints, los controles de administración y si necesitan capacidades de gestión más amplias como inventario, aplicación de parches y automatización.
Lo que los equipos de TI deberían auditar antes de la fecha límite
Antes de que TeamViewer 13 y 14 entren en el periodo de retirada gradual, los equipos de TI deberían crear un inventario claro de los dispositivos y flujos de trabajo afectados. El objetivo es entender dónde se siguen usando las versiones anteriores, de qué escenarios de acceso remoto dependen y qué debe cambiar antes de que el soporte sea más difícil de mantener como algo fiable.
Identifica todos los dispositivos que ejecutan TeamViewer 13 o 14: Empieza por encontrar cada endpoint, servidor y estación de trabajo compartida que aún tenga TeamViewer 13 o 14 instalado. Incluye sistemas desatendidos, equipos de laboratorio, quioscos y ordenadores que solo se usan de vez en cuando. Suelen ser los dispositivos que más probabilidades tienen de pasarse por alto durante una migración.
Identifica qué conexiones dependen del acceso basado en internet: Separa los casos de uso solo de LAN de los flujos de trabajo que dependen de la conectividad basada en internet de TeamViewer. Esto importa porque TeamViewer ha dicho que las conexiones LAN pueden seguir funcionando, mientras que las conexiones basadas en internet que usan versiones anteriores se verán afectadas con el tiempo.
Revisa los sistemas críticos para el negocio: Da prioridad a los sistemas que dan soporte a directivos, empleados remotos, operaciones de cara al cliente, flujos de trabajo de producción o mantenimiento fuera del horario laboral. Estos dispositivos deberían revisarse primero porque una interrupción del acceso remoto tendría un mayor impacto operativo.
Comprueba la compatibilidad del sistema operativo: es posible que algunos dispositivos antiguos sigan ejecutando sistemas operativos o configuraciones desactualizados que dificulten las actualizaciones. Confirma si cada sistema puede admitir software de acceso remoto más reciente o si requiere un plan de migración diferente.
Calcula los costes de actualización y migración: compara el coste de actualizar con el de cambiar a una solución de acceso remoto diferente. Incluye el precio de la suscripción, el tiempo de implementación, la formación de los técnicos, la cobertura de endpoints, los requisitos de seguridad y cualquier herramienta adicional necesaria para el inventario, la aplicación de parches o la automatización.
Documenta tus requisitos de acceso remoto: crea una lista clara de lo que tu equipo necesita de cara al futuro. Esto puede incluir acceso no supervisado, asistencia supervisada bajo demanda, transferencia de archivos, impresión remota, registro de sesiones, SSO, MFA, permisos granulares, inventario de software, visibilidad de parches y ejecución remota de comandos.
Qué buscar en una alternativa a TeamViewer
Si tu equipo está aprovechando la retirada progresiva de TeamViewer 13 y 14 como motivo para evaluar otras opciones, empieza por tus flujos de trabajo de soporte reales. Una solución de reemplazo debe cubrir cómo tus técnicos acceden hoy a los dispositivos, a la vez que respalda las necesidades de seguridad, visibilidad y gestión que tu entorno pueda requerir en el futuro.
Las capacidades clave que debes buscar en las alternativas a TeamViewer incluyen:
Acceso remoto desatendido seguro: Los equipos de TI deben poder acceder a los dispositivos autorizados cuando los usuarios no estén disponibles, especialmente en el caso de servidores, estaciones de trabajo compartidas, mantenimiento fuera del horario laboral y sistemas remotos.
Asistencia supervisada: Los equipos de soporte técnico necesitan una forma sencilla de ayudar a los usuarios bajo demanda, tanto si el usuario trabaja desde casa como si está en una oficina o fuera de la red corporativa.
Cobertura multiplataforma: Tu herramienta de acceso remoto debe ser compatible con los dispositivos que tu organización usa de verdad, incluidos los casos de uso de Windows, macOS, Linux, Android, iOS y Chromebook, cuando corresponda.
Controles de acceso sólidos: Busca funciones de seguridad como MFA, SSO/SAML, permisos granulares, autenticación de dispositivos y registro de sesiones para que TI pueda gestionar quién tiene acceso y mantener un rastro de auditoría claro.
Implementación y gestión sencillas: La alternativa debería ser fácil de implementar, asignar, supervisar y gestionar sin generar trabajo de configuración innecesario para los técnicos o los usuarios finales.
Rendimiento fiable de la sesión remota: Las sesiones remotas deben ser lo bastante ágiles para la resolución de problemas, el mantenimiento, el acceso a archivos, las tareas administrativas y las tareas diarias de soporte.
Visibilidad de los endpoints: El acceso remoto es más eficaz cuando TI también puede ver el estado de los dispositivos, los detalles del hardware, el inventario de software y el estado de los parches.
Parches y automatización: una solución moderna debe ayudar a TI a actuar en todos los dispositivos gestionados, ya sea implementando actualizaciones, ejecutando scripts, reiniciando sistemas o solucionando problemas comunes.
La mejor opción es la que reduce la fricción para los técnicos y, al mismo tiempo, da a TI más control sobre los dispositivos que gestionan. Eso significa ir más allá del simple uso compartido de pantalla y elegir una solución que admita todo el flujo de trabajo de soporte remoto.
Por qué deberías evaluar juntos el acceso remoto y la gestión de endpoints
La retirada progresiva de las versiones 13 y 14 de TeamViewer es un buen momento para revisar algo más que la conectividad remota. Para muchos equipos de TI, el soporte no termina una vez que un técnico se conecta a un dispositivo.
1. El acceso remoto ayuda a TI a conectarse
El acceso remoto da a los técnicos una forma de llegar a usuarios, estaciones de trabajo, servidores y sistemas desatendidos desde cualquier lugar. Eso es esencial para la resolución de problemas, el trabajo remoto y el soporte fuera del horario laboral.
2. La gestión de endpoints ayuda a TI a actuar
Después de conectarse, TI a menudo necesita comprobar el inventario de software, revisar el estado de los parches, implementar una actualización, ejecutar un script o confirmar el estado del dispositivo. Cuando esas tareas están en herramientas separadas, el soporte tarda más y la visibilidad se resiente.
3. Un flujo de trabajo combinado reduce la fricción
Una solución moderna de acceso remoto debe ayudar a los equipos a conectarse de forma segura y a gestionar los dispositivos con más eficiencia. Para los equipos que están reevaluando implementaciones antiguas de TeamViewer, el objetivo es dar soporte a todo el flujo de trabajo de TI con menos cambios entre herramientas, mejor visibilidad y más control en endpoints distribuidos.
Cómo ayuda Splashtop a los equipos a ir más allá del acceso remoto heredado
Si la retirada de las versiones 13 y 14 de TeamViewer ha llevado a tu equipo a revisar opciones de acceso remoto, Splashtop ofrece a TI una forma segura y de alto rendimiento de dar soporte a los usuarios y gestionar ordenadores remotos sin complejidad innecesaria.
Splashtop admite tanto el acceso atendido como el acceso remoto desatendido, para que los técnicos puedan ayudar a los usuarios cuando lo necesiten o conectarse a dispositivos gestionados cuando no haya nadie presente. Esa flexibilidad es importante para mesas de ayuda, MSPs, equipos distribuidos y organizaciones que necesitan acceso fiable a ordenadores en distintas ubicaciones.
Para los equipos que también necesitan una gestión de endpoints más sólida, Splashtop AEM añade visibilidad y automatización al mismo flujo de trabajo. TI puede ver el inventario de hardware y software, supervisar el estado de los parches, automatizar actualizaciones y actuar en todos los endpoints gestionados sin depender de una sesión remota manual cada vez.
Con Splashtop, los equipos pueden:
Accede de forma segura a los equipos gestionados desde cualquier lugar.
Proporciona soporte remoto bajo demanda a los usuarios finales.
Gestiona usuarios, dispositivos, permisos y acceso desde una consola centralizada.
Da soporte a entornos de TI habituales en casos de uso de Windows, macOS, Linux, Android, iOS y Chromebook.
Usa Splashtop AEM para supervisar endpoints, aplicar parches a las aplicaciones compatibles, ver el inventario y automatizar acciones rutinarias.
Para los equipos de TI que están sustituyendo implementaciones antiguas de acceso remoto, Splashtop ayuda a modernizar la experiencia de soporte y, al mismo tiempo, da a los equipos más control sobre los dispositivos que gestionan.
Planifica tu migración desde TeamViewer 13 o 14
Un plan de migración no tiene por qué ser complicado, pero sí debe ser intencional. Antes de sustituir TeamViewer 13 o 14, documenta dónde se usa, qué sistemas son los más importantes y cómo moverá tu equipo a los usuarios y dispositivos sin interrumpir el soporte.
Audita tu implementación actual de TeamViewer: Identifica todos los sistemas que ejecutan TeamViewer 13 o 14. Incluye los equipos de tus empleados, servidores, dispositivos compartidos, equipos de laboratorio y sistemas no supervisados que quizá no formen parte de tu ciclo habitual de renovación.
Prioriza los endpoints de alta dependencia: Empieza por los dispositivos que dan soporte a directivos, empleados remotos, equipos de atención al cliente, flujos de trabajo de producción o mantenimiento fuera del horario laboral. Estos sistemas no deberían dejarse para la fase final de la migración.
Define tus requisitos de sustitución: Haz una lista de lo que tu equipo necesita de su próxima solución, incluido acceso desatendido, asistencia supervisada, controles de seguridad, registros, opciones de implementación, inventario de endpoints, aplicación de parches y automatización.
Prueba la sustitución con un grupo piloto: Valida el rendimiento, los permisos, la usabilidad, los flujos de trabajo de los técnicos y la cobertura del soporte con un grupo pequeño antes de implementarla de forma generalizada.
Mueve los dispositivos por fases: Migra los dispositivos por departamento, ubicación, prioridad o necesidad de soporte. Un despliegue por fases facilita detectar problemas desde el principio y evita interrumpir flujos de trabajo de soporte críticos.
Elimina el software heredado sin usar: Una vez migrados los dispositivos, desinstala las herramientas de acceso remoto más antiguas donde ya no sean necesarias. Esto ayuda a reducir la confusión de los técnicos y ofrece a TI un entorno más limpio y fácil de gestionar.
Usa el cronograma de fin de vida útil para modernizar el acceso remoto
La retirada gradual de las versiones 13 y 14 de TeamViewer da a los equipos de TI una razón clara para revisar las implementaciones antiguas de acceso remoto antes de que sean más difíciles de mantener. La prioridad es identificar los sistemas afectados, entender qué flujos de trabajo dependen del acceso basado en internet y decidir si tiene más sentido actualizar o pasarse a una solución diferente.
Esta revisión también puede ayudar a los equipos de TI a mejorar cómo dan soporte a los dispositivos distribuidos. Una solución moderna de acceso remoto debe facilitar que te conectes de forma segura, des soporte a los usuarios rápidamente, gestiones los permisos y mantengas visibilidad en todos los endpoints de los que es responsable tu equipo.
Splashtop ofrece a los equipos una forma segura y de alto rendimiento de sustituir las herramientas heredadas de acceso remoto, mientras que Splashtop AEM añade visibilidad de endpoints, aplicación de parches y automatización para una gestión de dispositivos más eficiente. Comenzar una prueba gratuita para ver cómo Splashtop puede respaldar tus flujos de trabajo de acceso remoto y gestión de endpoints.