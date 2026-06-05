Demo Video de Splashtop Rugged & IoT Remote Support para Zebra Technologies

¿Buscas una solución que puedas usar para acceder y controlar remotamente los dispositivos Android e IoT desde Zebra?
Eche un vistazo a Acceso y soporte remotos de dispositivos robustos e IoT de Splashtop.
Este video le ofrece una rápida visión general de cómo funciona, partiendo de un dispositivo Zebra Android.
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Acceso y soporte remotos de dispositivos robustos e IoT de Splashtop
Splashtop presenta la primera solución de control remoto basada en Android para el nuevo servicio de control remoto de Zebra Technologies
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Splashtop Rugged & IoT Soporte remoto está optimizado para soportar dispositivos móviles, dispositivos robustos, quioscos, señalización digital, puntos de venta (POS), dispositivos de registro electrónico (ELD), así como otros dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) que ejecutan una amplia gama de sistemas operativos (OS) desde Android™ hasta Windows™ embebido.
Splashtop trabaja con los fabricantes de dispositivos para admitir el acceso remoto y el control remoto de dispositivos Android con complementos personalizados para Splashtop Rugged e IoT. La creciente lista de fabricantes compatibles de Splashtop incluye CalAmp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim y Zebra.