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Demo Video de Splashtop Rugged & IoT Remote Support para Zebra Technologies

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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¿Buscas una solución que puedas usar para acceder y controlar remotamente los dispositivos Android e IoT desde Zebra?

Eche un vistazo a Acceso y soporte remotos de dispositivos robustos e IoT de Splashtop.

Este video le ofrece una rápida visión general de cómo funciona, partiendo de un dispositivo Zebra Android.

Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo
Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo

Más información sobre las soluciones de acceso remoto a Android e IoT

Splashtop Rugged & IoT Soporte remoto está optimizado para soportar dispositivos móviles, dispositivos robustos, quioscos, señalización digital, puntos de venta (POS), dispositivos de registro electrónico (ELD), así como otros dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) que ejecutan una amplia gama de sistemas operativos (OS) desde Android™ hasta Windows™ embebido.

Splashtop trabaja con los fabricantes de dispositivos para admitir el acceso remoto y el control remoto de dispositivos Android con complementos personalizados para Splashtop Rugged e IoT. La creciente lista de fabricantes compatibles de Splashtop incluye CalAmp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim y Zebra.

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