Los usuarios de Datto pueden proporcionar acceso remoto a los clientes y permitirles trabajar desde casa

Los usuarios de Datto RMM pueden aprovechar la integración de Splashtop para permitir que sus clientes accedan de forma remota a sus propios ordenadores.
Los últimos acontecimientos han llevado a un impulso global para que las empresas permitan a sus empleados trabajar desde casa. Junto con muchas otras iniciativas de los gobiernos, las organizaciones de salud y las escuelas, es una iniciativa que los empleadores emprendieron para mantener a los empleados seguros y frenar la propagación del Coronavirus. Como herramienta de acceso y apoyo a distancia, Splashtop ha estado en una posición única para ayudar a los MSP a potenciar a sus clientes para que sigan siendo productivos a través de la iniciativa de trabajo desde el hogar.
Permite que tus clientes trabajen desde casa con Splashtop Remote Access Pro
Si eres un MSP, probablemente veas a tus clientes tratando de ser productivos teletrabajando. Con Splashtop, puedes proporcionarles acceso remoto a sus propios ordenadores sin tener que instalar ningún software adicional. Puedes aprovechar el Streamer que ya está instalado como parte de Datto RMM y permitir a tu cliente acceder a su propio ordenador de forma remota desde sus dispositivos.
Así es cómo:
Puedes añadir un servicio adicional y una fuente de ingresos ofreciendo acceso remoto seguro a tus clientes. Las instrucciones detalladas sobre cómo puedes hacerlo están disponibles en nuestra página de asistencia de Datto.
Acerca de Splashtop Remote Access Pro
Splashtop proporciona herramientas de acceso remoto seguro para profesionales de negocios y grandes equipos. Los usuarios pueden acceder remotamente a sus ordenadores Windows, Mac o Linux desde su ordenador doméstico e incluso desde dispositivos iOS y Android. La sesión de acceso remoto de Splashtop proporciona características como soporte para monitores multi-a-multi, grabación de sesiones, chat, compartir el escritorio, reinicio remoto y ¡mucho más!
Splashtop ofrece a los equipos hasta un 25 % de descuento a modo de apoyo a las iniciativas de teletrabajo. Lee todo lo que necesitas saber sobre Splashtop Remote Access.
Splashtop ofrece mejores características al mejor precio. ¡Puede ahorrar hasta un 50 % en comparación con otras soluciones de acceso remoto y generar una nueva fuente de ingresos!
¿También necesitas prestar asistencia supervisada o no supervisada a los ordenadores y dispositivos móviles que no se gestionan con Datto? Echa un vistazo a nuestra solución Splashtop Remote Support.