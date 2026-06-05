Escritorio remoto de Raspberry Pi | Cómo acceder y controlar de forma remota

En el mundo interconectado de hoy, la capacidad de acceder y controlar dispositivos de forma remota es más importante que nunca. Tanto para los amantes de la tecnología como para los profesionales, la Raspberry Pi destaca como una solución versátil y rentable para diversas necesidades informáticas.
Sin embargo, configurar un escritorio remoto en una Raspberry Pi puede plantear varios desafíos. Comprender estos desafíos es crucial para cualquiera que busque aprovechar su Raspberry Pi para el acceso remoto, ya sea para proyectos personales, fines educativos o tareas profesionales.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios es garantizar una conexión fluida y segura a su Raspberry Pi, especialmente cuando operan detrás de cortafuegos o desde fuera de su red local. Además, encontrar una solución de escritorio remoto fiable que ofrezca funciones potentes y una configuración fácil de usar puede ser desalentador.
Esta guía tiene como objetivo atajar estas áreas problemáticas y proporcionar soluciones efectivas para configurar un escritorio remoto en una Raspberry Pi, lo que te permite controlar y acceder a tu dispositivo desde cualquier lugar con facilidad.
TLDR: Consigue Splashtop para software de escritorio remoto a Raspberry Pi
¿Quieres acceder de forma remota y realizar el mantenimiento de tu dispositivo Raspberry Pi desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook? Prueba el software de escritorio remoto Splashtop gratis y comprueba lo sencillo y efectivo que puede ser.
Con el software de escritorio remoto de Splashtop, puedes obtener acceso y control remotos de tu dispositivo Raspberry Pi con total facilidad. Realiza el mantenimiento desde casi cualquier dispositivo y en cualquier lugar donde tengas acceso a internet. Asegurarse de que Raspberry Pi esté actualizado permite a las personas de todas las edades explorar la programación, hacer todo lo que puedes esperar que haga un ordenador de escritorio y permite una amplia gama de proyectos de creadores digitales.
¿Qué es el escritorio remoto a Raspberry Pi?
El software de escritorio remoto a Raspberry Pi te permite acceder y controlar tu dispositivo Raspberry Pi desde un ordenador o dispositivo móvil diferente como si estuvieras directamente frente a él. Esta configuración es particularmente útil para gestionar tu Raspberry Pi sin necesidad de un monitor, teclado o ratón específicos conectados a ella.
Cómo configurar el escritorio remoto Splashtop para Raspberry Pi
Regístrate para tu prueba gratis de Splashtop Remote Access (no se necesita tarjeta de crédito ni compromiso alguno).
Instala el Linux Streamer en los dispositivos Raspberry Pi que desees controlar de forma remota.
Instala la aplicación Splashtop Business en el dispositivo (o dispositivos) que deseas usar para acceder de forma remota a tu ordenador con Linux. La aplicación Splashtop Business se puede instalar en dispositivos Windows, Mac, iPhone, iPad, Android y Chromebook.
Eso es todo. Siempre que quiera acceder de forma remota a su dispositivo, abra la aplicación y haga clic para conectarse a su sistema Raspberry Pi.
Una vez estés en una conexión de escritorio remoto, puedes tomar el control de tu sistema Raspberry Pi y realizar cualquier tarea como si estuvieras justo frente al ordenador. Trabajar de forma remota desde dispositivos multiplataforma es más fácil que nunca con Splashtop.
Splashtop Software de Escritorio Remoto para Linux actualmente es compatible con Raspberry Pi 2 o más reciente y otras plataformas Linux como Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, y 20.04, CentOS 7 y 8, y Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1.
Controla tu Raspberry Pi con la solución de escritorio remoto de Splashtop
Con Splashtop, gestionar y acceder a tu Raspberry Pi de forma remota nunca ha sido tan fácil. No importa si estás trabajando en proyectos de desarrollo, gestionando un servidor de medios o prestando soporte de TI, Splashtop ofrece una solución de escritorio remoto fiable, segura y repelta de funciones. Su interfaz intuitiva y su potente rendimiento garantizan que puedas controlar tu Raspberry Pi desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, con una configuración mínima y la máxima eficiencia.
Al elegir Splashtop, te beneficias de:
Conectividad sin interrupciones: experimenta sesiones remotas fluidas e ininterrumpidas con transmisión de alta calidad y controles receptivos.
Seguridad mejorada: protege tus conexiones remotas con funciones de seguridad avanzadas, que incluyen cifrado sólido y autenticación de dos factores.
Compatibilidad multiplataforma: accede a tu Raspberry Pi desde varios dispositivos, incluidos Windows, MacOS, iOS, Android incluso otras máquinas Linux.
Configuración fácil de usar: instala y configura rápidamente Splashtop Streamer en tu Raspberry Pi y disfruta de un acceso inmediato a través de la aplicación Splashtop Business.
Tanto si necesitas solucionar problemas, realizar actualizaciones o simplemente explorar las capacidades de tu Raspberry Pi desde lejos, Splashtop proporciona las herramientas que necesitas para lograr tus objetivos. Adopta la comodidad y la potencia de la solución de escritorio remoto de Splashtop y toma el control total de tu Raspberry Pi hoy mismo.
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