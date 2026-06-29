Noticias Splashtop - Julio 2017

Las últimas noticias y consejos sobre el escritorio remoto Splashtop, negocios, soporte remoto y duplicación de pantalla para uso personal, empresarial y educativo.
Splashtop Remote Access y Remote Support
Valore y escriba una reseña sobre sus herramientas favoritas de Splashtop
¡Nuevo! Acceso remoto a pantallas de iOS y Android en tiempo real
Mirroring360 - Screen Mirroring + Compartir pantalla
50% de descuento en la edición Pro de Mirroring360 para duplicar y compartir pantallas
Usuarios actuales de Mirroring360: obtengan la actualización gratuita y prueben la versión Pro
Proyecte la pantalla de un Chromebook o navegador Chrome en un PC o Mac
Classroom y Education
Únase a nosotros en la ITSE y vea en directo las herramientas de duplicar y compartir pantalla para la clase
Splashtop Personal
iPad & Aplicaciones iPhone actualizadas - Consigue las últimas funciones y correcciones
Acceda a su ordenador desde cualquier lugar con el Anywhere Access Pack.
Las 10 razones principales para pasar de Splashtop Personal a Splashtop Business