Splashtop Novedades Septiembre - Octubre 2020

Splashtop ha lanzado las versiones 3.4.2.0 de las aplicaciones y streamers de Splashtop Business para los suscriptores (y usuarios de prueba) de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS y Splashtop On-Prem.
¿Qué Hay de Nuevo en la Versión 3.4.2.0 de las Aplicaciones y Streamers de Splashtop Business?
Estas son algunas de las principales novedades y mejoras de las actualizaciones 3.4.2.0 (Windows, Mac e iOS) y 3.4.6.3 (Android):
Fija tus computadoras favoritas
Ahora, desde tu lista de ordenadores, puedes pinchar tus ordenadores favoritos. También puedes ver todos los ordenadores anclados fácilmente en una sola vista.
Cierra sesión después de desconectar una sesión remota
Los administradores pueden ahora elegir hacer un cierre de sesión automático al final de una sesión remota.
Establece una política de grabación de sesiones
Los administradores pueden ahora especificar una ruta en una unidad de red para que los miembros del equipo guarden las grabaciones de las sesiones a través de un mecanismo de seguridad. También pueden habilitar la grabación automática cuando se inicia una sesión remota, y definir los límites de tamaño.
Ampliación del Soporte para Android con SOS
Inicio de sesión automático tras reinicio remoto en una sesión SOS
Cuando estás en una sesión remota de Splashtop SOS accediendo a una computadora de Windows y reinicias la computadora remota en modo normal, o ahora incluso en modo seguro, puedes iniciar sesión sin introducir credenciales nuevamente. Esto ahora también está disponible para el reinicio normal de las computadoras Mac.
Lápiz óptico remoto (beta)
Las sesiones remotas de Splashtop ahora son compatibles con los dispositivos de lápiz óptico usando la inyección de entrada de lápiz. Se admiten eventos de lápiz como presión, orientación, inclinación, tamaño y más. Los usuarios ahora pueden usar dispositivos como Wacom, Surface, PenPower y Apple Pencil durante las sesiones remotas.
Otras nuevas características incluyen:
Soporte para la palanca de mando Sony DualShock4
Mejora de la integración del Inicio de Sesión Único (SSO) con el Sistema de Gestión de Identidad de Dominios Cruzados: suministro automático de grupos y usuarios del proveedor de identidad (actualmente Azure AD) al equipo de Splashtop
Mecanismo de bloqueo del punto final en el que Splashtop para Windows escribirá los registros en el Visor de Eventos
Capacidad de "Comprobar el Estado del Servidor" en el menú de Ayuda
Arreglos de errores
Acceso al Programa (en Splashtop para Laboratorios Remotos)
Ahora los administradores pueden programar el acceso de usuarios/grupos de usuarios a ordenadores o grupos de ordenadores, permitiéndoles acceder remotamente sólo durante las franjas horarias especificadas. Esta función está actualmente disponible en el plan Splashtop for Remote Labs.
El Splashtop Enterprise es ahora el Splashtop On-Prem
La solución local de Splashtop, antes conocida como Splashtop Enterprise, ha sido rebautizada como Splashtop On-Prem.
¿Cómo puedo obtener las últimas actualizaciones de Splashtop?
Como siempre, las aplicaciones y los streamers actualizados están disponibles inicialmente en https://www.splashtop.com/downloads. Luego se ponen a disposición a través de la función "Buscar Actualizaciones" y, por último, la actualización se extiende automáticamente a los streamers existentes y se le pedirá que actualice sus aplicaciones para Windows o Mac.
Las aplicaciones y streamers de la versión 3.4.2.0 que están disponibles a partir del 23 de Septiembre de 2020, incluyen la aplicación Splashtop Business, Splashtop Streamer y la aplicación Splashtop SOS para Windows. Las versiones 3.4.2.0 para Mac e iOS estarán disponibles en Octubre.
La versión 3.4.6.3 de la aplicación para Android, Splashtop Streamer para Android 3.4.4 y Splashtop SOS para Android 3.4.4, también fueron lanzadas y están disponibles en Google Play Store.