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Splashtop Novedades Septiembre - Octubre 2020

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Splashtop ha lanzado las versiones 3.4.2.0 de las aplicaciones y streamers de Splashtop Business para los suscriptores (y usuarios de prueba) de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS y Splashtop On-Prem.

¿Qué Hay de Nuevo en la Versión 3.4.2.0 de las Aplicaciones y Streamers de Splashtop Business?

Estas son algunas de las principales novedades y mejoras de las actualizaciones 3.4.2.0 (Windows, Mac e iOS) y 3.4.6.3 (Android):

Fija tus computadoras favoritas

Ahora, desde tu lista de ordenadores, puedes pinchar tus ordenadores favoritos. También puedes ver todos los ordenadores anclados fácilmente en una sola vista.

Two screenshots: the left shows a dropdown menu with options like Show Groups and Show Favorites; the right shows a software interface with a search bar and various pop-up menus for favorites and group assignments.

Cierra sesión después de desconectar una sesión remota

Los administradores pueden ahora elegir hacer un cierre de sesión automático al final de una sesión remota.

Establece una política de grabación de sesiones

Los administradores pueden ahora especificar una ruta en una unidad de red para que los miembros del equipo guarden las grabaciones de las sesiones a través de un mecanismo de seguridad. También pueden habilitar la grabación automática cuando se inicia una sesión remota, y definir los límites de tamaño.

Screenshot showing the option Enable session recording checked in a remote access apps settings, with a pop-up window open below for session recording setup, including storage path and size limits for Windows and Mac.

Ampliación del Soporte para Android con SOS

A list of device brands that support remote access with SOS, including Acer, HTC, OPPO, Alcatel, Huawei, Realmi, Asus, Lenovo, Samsung, Blackberry, LG, Sony, Essential, Motorola, Vivo, Google, Nokia, Xiaomi, Honor, OnePlus, and ZTE.

Inicio de sesión automático tras reinicio remoto en una sesión SOS

Cuando estás en una sesión remota de Splashtop SOS accediendo a una computadora de Windows y reinicias la computadora remota en modo normal, o ahora incluso en modo seguro, puedes iniciar sesión sin introducir credenciales nuevamente. Esto ahora también está disponible para el reinicio normal de las computadoras Mac.

A Windows dialog box titled Save Windows Credentials prompts for username, password, and domain, with ryantseng filled in for username and a masked password. OK and Cancel buttons are at the bottom.

Lápiz óptico remoto (beta)

Las sesiones remotas de Splashtop ahora son compatibles con los dispositivos de lápiz óptico usando la inyección de entrada de lápiz. Se admiten eventos de lápiz como presión, orientación, inclinación, tamaño y más. Los usuarios ahora pueden usar dispositivos como Wacom, Surface, PenPower y Apple Pencil durante las sesiones remotas.

Two side-by-side screenshots show remote desktop menus. The left menu includes “Enable Remote Stylus,” while the right menu on a tablet interface includes “Enable Remote Apple Pencil,” with similar other control options listed.

Otras nuevas características incluyen:

  • Soporte para la palanca de mando Sony DualShock4

  • Mejora de la integración del Inicio de Sesión Único (SSO) con el Sistema de Gestión de Identidad de Dominios Cruzados: suministro automático de grupos y usuarios del proveedor de identidad (actualmente Azure AD) al equipo de Splashtop

  • Mecanismo de bloqueo del punto final en el que Splashtop para Windows escribirá los registros en el Visor de Eventos

  • Capacidad de "Comprobar el Estado del Servidor" en el menú de Ayuda

  • Arreglos de errores

Acceso al Programa (en Splashtop para Laboratorios Remotos)

Ahora los administradores pueden programar el acceso de usuarios/grupos de usuarios a ordenadores o grupos de ordenadores, permitiéndoles acceder remotamente sólo durante las franjas horarias especificadas. Esta función está actualmente disponible en el plan Splashtop for Remote Labs.

A webpage showing the Schedule Access section on Splashtop. The Management menu is open, highlighting Scheduled Access. A blue Create Resource button is visible with a resource named CTE Lab 1 listed below.

El Splashtop Enterprise es ahora el Splashtop On-Prem

La solución local de Splashtop, antes conocida como Splashtop Enterprise, ha sido rebautizada como Splashtop On-Prem.

Splashtop On-Prem logos in blue and green, with icons and the text “on-prem.” Background shows faint outlines of computers, globes, and tech symbols.

¿Cómo puedo obtener las últimas actualizaciones de Splashtop?

Como siempre, las aplicaciones y los streamers actualizados están disponibles inicialmente en https://www.splashtop.com/downloads. Luego se ponen a disposición a través de la función "Buscar Actualizaciones" y, por último, la actualización se extiende automáticamente a los streamers existentes y se le pedirá que actualice sus aplicaciones para Windows o Mac.

Las aplicaciones y streamers de la versión 3.4.2.0 que están disponibles a partir del 23 de Septiembre de 2020, incluyen la aplicación Splashtop Business, Splashtop Streamer y la aplicación Splashtop SOS para Windows. Las versiones 3.4.2.0 para Mac e iOS estarán disponibles en Octubre.

La versión 3.4.6.3 de la aplicación para Android, Splashtop Streamer para Android 3.4.4 y Splashtop SOS para Android 3.4.4, también fueron lanzadas y están disponibles en Google Play Store.

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